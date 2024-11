Đại gia ngành cá tra tạm ứng cổ tức gần 450 tỷ đồng

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (MCK: VHC) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức 20% bằng tiền mặt (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 2.000 đồng cổ tức).

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 6/12/2024. Ngày thực hiện chi trả dự kiến 18/12/2024.

Với 224,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thủy sản Vĩnh Hoàn sẽ phải chi 449 tỷ đồng để chia cổ tức đợt này.

Vĩnh Hoàn dự chia cổ tức trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý III/2024 của doanh nghiệp có những chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, Vĩnh Hoàn thu về 3.277 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21% so với cùng kỳ. Do giá vốn tăng chậm hơn nên lợi nhuận gộp đạt 578 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Trong khi doanh thu hoạt động tài chính giảm sâu 51%, còn 56 tỷ đồng thì chi phí tài chính lại tăng gấp 1,7 lần, đạt 80,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý được tiết giảm nhẹ thì chi phí bán hàng đạt 89 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các khoản chi phí, lãi ròng của Vĩnh Hoàn đạt 341 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 3 quý đầu năm 2024, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt 9.329 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng thành phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp đạt 7.740 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và chiếm 82% tổng doanh thu bán hàng của VHC.

Dù lợi nhuận quý III/2024 tăng trưởng hai con số do lợi nhuận quý I và quý II trong năm giảm lần lượt 16% và 26% đã kéo lãi ròng cả 9 tháng giảm xuống mức 870 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ.

PV