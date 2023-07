"Đại gia" ngành nước báo lãi 6 tháng đầu năm gấp đôi cùng kỳ nhờ khoản cổ tức về sớm

CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã TDM) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu đạt 133 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn với 16% giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 54% lên 56% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 74 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, TDM lãi trước thuế 61 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với quý 2/2022.

Nguồn: BCTC quý 3/2022 của TDM

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TDM ghi nhận doanh thu đạt 234 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của TDM tăng gấp đôi lên 193 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 99% so với quý 2/2022 lên mức 183 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 61% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Lợi nhuận nửa đầu năm tăng mạnh chủ yếu nhờ khoản cổ tức gần 94 tỷ đồng từ Biwase (BWE) được nhận ngay trong quý 1, trong khi năm 2022 phải tới quý 4 mới nhận. Cuối quý 2, công ty đang đầu tư gần 1.100 tỷ đồng vào công ty liên kết là Biwase, tương ứng tỷ lệ 37,42% vốn.

Thời gian qua, kế hoạch thâu tóm của TDM vẫn đang tiếp tục được diễn ra. Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, TDM sẽ mua lại CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (mã: CTW); nhận chuyển nhượng gần 3,8 triệu cp CTCP Cấp nước Cà Mau (mã: CMW) và mua thêm 3,5 triệu cổ phiếu Cấp nước Gia Tân để nâng tỷ lệ sở hữu lên 31,35% vốn.

Theo phương án mới nhất được công bố, TDM sẽ chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 30.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1. Hoàn tất toàn bộ lượng chào bán, vốn điều lệ của Nước Thủ Dầu Một đạt 1.100 tỷ đồng.

Số tiền 300 tỷ đồng dự kiến thu về chủ yếu sẽ được sử dụng để hoàn thành việc nâng sở hữu tại các doanh nghiệp nước, ngoài ra cũng sẽ để trả nợ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương và một phần nợ vay gốc đến hạn tại ngân hàng Shinhan Việt Nam.

Trên thị trường, cổ phiếu TDM chốt phiên 14/7 đạt 39.800 đồng/cp.