Đại lộ 10 làn xe được mong chờ bậc nhất Hà Nội có chuyển biến quan trọng, siêu dự án của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hưởng lợi

Đại lộ Tây Thăng Long - trục giao thông chiến lược phía Tây Hà Nội - đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau khi hơn 400 hộ dân đồng thuận phương án tái định cư, giải phóng điểm nghẽn 700m từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng.

Điều này có nghĩa nút thắt cuối cùng sắp được tháo gỡ, để đoạn tuyến dài 700m từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng có thể hoàn tất GPMB trong tháng 10/2025, làm tiền đề cho việc thông xe toàn tuyến Tây Thăng Long vào quý 2/2026.

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến đường Tây Thăng Long là trục giao thông chính kết nối khu vực Tây Hồ Tây và phía Bắc cầu Thăng Long với Khu đô thị Sơn Tây. Khi dự án hoàn thành, không chỉ phường Đông Ngạc mà toàn bộ khu vực phía Tây Hà Nội sẽ khoác lên mình diện mạo mới.

Với quy mô 10 làn xe, tuyến đường sẽ kết nối các khu đô thị hiện đại như Vinhomes Đan Phượng, West Point,…, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Trước đó, đoạn đường 700m từ đường Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng có kế hoạch hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2025, tạo tiền đề cho tuyến Tây Thăng Long dự kiến sẽ thông xe vào Quý II/2026.

Dự án được chia làm 5 đoạn bao gồm: 2,1km từ đường Võ Chí Công đến Phạm Văn Đồng (đoạn 1); 3,2 km từ Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng (đoạn 2); 3 km từ đường Văn Tiến Dũng đến Tây Tựu, Thượng Cát (đoạn 3); 4,9 km từ Tây Tựu đến đường Vành đai 4 (đoạn 4); 20 km từ Vành đai 4 đến thị xã Sơn Tây (đoạn 5).

Nằm trên trục đại lộ nghìn tỷ, Vinhomes Wonder City là một trong những dự án được hưởng lợi nhiều nhất khi đại Lộ Tây Thăng Long thông xe. Bởi, thời gian di chuyển từ đại đô thị đến Tây Hồ chỉ còn khoảng 15 phút thay vì 30 phút như hiện tại.

Chưa kể, cộng hưởng cùng với đường Tây Thăng Long, tuyến Vành đai 4 đoạn qua địa bàn Hà Nội với chiều dài 58km cũng dự kiến hoàn thành đường song hành (đường đô thị) trong quý 4/2025. Hai cây cầu nghìn tỷ là Thượng Cát và Hồng Hà khởi công trong năm nay; metro số 4 có nhà ga nằm ngay trong lòng dự án đã nằm trong quy hoạch...

Liên quan đến dự án này, Báo cáo tài chính Quý 1/2025 của Vinhomes cho biết đầu tháng 3/2025, dự án Vinhomes Wonder City tại phía Tây Hà Nội đã đạt tỷ lệ giao dịch ấn tượng: 92% quỹ căn phân khu Hừng Đông được tiêu thụ chỉ sau 4 ngày mở bán; 70% phân khu Bình Minh được hấp thụ ngay trong ngày đầu ra mắt 23/3/2025.Trong sự kiện tri ân Wonder of Senses diễn ra vào ngày 26/4, Vinhomes Wonder City tiếp tục bùng nổ doanh số khi ghi nhận doanh số lên tới 3.600 tỷ đồng.

Vinhomes Wonder City nằm trên trục đại lộ Tây Thăng Long, dự kiến thông xe toàn tuyến vào quý II/2026.





Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về việc hiện nay có nên đầu tư Vinhomes Đan Phượng, đại diện Vinhomes từng khẳng định dự án rất tiềm năng, nhà đầu tư có thể tin tưởng giá còn tăng, sẽ có lãi nếu mua vào. Và sẽ tăng giá mạnh khi đại lộ Tây Thăng Long được khớp nối.

Được biết, Vinhomes Wonder City tọa lạc trên địa bàn bốn xã Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà và Liên Trung của Đan Phượng. Đây là vị trí chiến lược trên trục đại lộ Tây Thăng Long rộng tới 60m, dẫn thẳng đến trung tâm hành chính mới phía Tây thành phố. Trên tổng quy mô 133,4 ha, đại đô thị chỉ dành 26,7% diện tích để xây dựng. Phần lớn quỹ đất còn lại được ưu tiên cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng.

Bộ sưu tập tiện ích của Vinhomes Wonder City nổi bật với hồ sinh thái rộng 51.000 m2, 19 ha công viên với 5 công viên chủ đề đa dạng. Nhờ đó, mỗi cư dân được hưởng thụ tới 30-35 m2 cây xanh và mặt nước. Ngoài ra còn có chuỗi 99 tiện ích toàn khu, từ sân tập golf chuẩn quốc tế gần 5.000 m2, gần 50 sân thể thao đa năng, bể bơi Olympic, đến Wellness Center cao cấp với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hạng sang như onsen, xông hơi, yoga, pilates…