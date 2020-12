Đại lý chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ

Chiều 15/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Tuất (SN 1982, trú tại phường An Hòa, TP Huế) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2012, Trần Đình Tuất nhận làm đại lý của một Công ty bảo hiểm nhân thọ đóng ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, quá trình thu phí bảo hiểm của khách hàng, Tuất không nộp tiền về Công ty theo quy định mà lại chiếm đoạt số tiền này.

Qua điều tra làm rõ, với thủ đoạn trên, đến thời điểm bị bắt, Tuất đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm của khách hàng để tiêu xài cá nhân.