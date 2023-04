Đại lý Mitsubishi chơi lớn: Pajero Sport ưu đãi trên 100 triệu đồng, Xpander cũng tăng khuyến mại

Từ đầu năm đến nay, Mitsubishi Việt Nam vẫn liên tục duy trì mức hỗ trợ 50% trước bạ cùng nhiều quà tặng cho khách hàng mua tất cả các dòng xe đang được phân phối chính hãng, với giá trị cao nhất lên đến 68 triệu đồng. Tuy nhiên, tham khảo tại một số đại lý, nhiều mẫu xe có giá bán thực tế còn được ưu đãi mạnh hơn trong tháng 4 này, điển hình như Pajero Sport được khuyến mại tới 103 triệu đồng so với giá niêm yết.

Mẫu xe Giá trị khuyến mãi chính hãng Ưu đãi tại đại lý Tổng giá trị khuyến mãi Pajero Sport 68 triệu 35 triệu 103 triệu Outlander 67,5 triệu 24 triệu 91,5 triệu Xpander 20 triệu 16,5 triệu 36,5 triệu Attrage 26,5 triệu 12,5 triệu 39 triệu Triton 28 triệu 23 triệu 51 triệu

Nhìn vào bảng khuyến mãi trên, có thể thấy hầu hết các dòng xe Mitsubishi đều được khuyến mại thêm tại đại lý. Nếu gộp chung Xpander và Xpander Cross thành một mẫu thì khuyến mãi lần này của đại lý có thể coi như áp dụng cho tất cả các dòng xe Mitsubishi đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mức ưu đãi mạnh nhất dành cho 2 mẫu SUV, sau đó đến bán tải, MPV và cuối cùng là sedan.

Mẫu xe được khuyến mãi nhiều nhất là Pajero Sport. Trong tháng này, mẫu SUV 7 chỗ lớn nhất của Mitsubishi đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ chính hãng (quy đổi 68 triệu đồng) và thêm 35 triệu đồng tại đại lý, nâng mức khuyến mãi lên tới 103 triệu đồng.

Mẫu SUV 7 chỗ thứ 2 của Mitsubishi là Outlander cũng có giá bán thực tế “mềm” tại đại lý. Hiện tại, mẫu xe này đang được hỗ trợ 50% trước bạ kèm camera 360 độ từ chính hãng, quy đổi giá trị 67,5 triệu đồng, đồng thời được ưu đãi tiếp 24 triệu đồng tại đại lý. Giá trị khuyến mãi tổng cộng lên đến 91,5 triệu đồng.

Với 2.156 xe bán ra trong 2 tháng đầu năm 2023, Xpander không chỉ là xe bán chạy nhất của Mitsubishi mà còn tiếp tục là MPV bán chạy nhất Việt Nam. Có thành tích bán hàng tốt như vậy nhưng Xpander vẫn liên tục được khuyến mãi qua các tháng, đặc biệt là “ưu đãi kép” trong tháng 4 này. Bên cạnh ưu đãi chính hãng trị giá 20 triệu đồng, mẫu xe này còn được bổ sung tiếp 16,5 triệu đồng tại đại lý. Tổng giá trị khuyến mãi là 36,5 triệu đồng.

Hai mẫu xe còn lại trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi là Attrage và Triton cũng đều được đại lý ưu đãi tiếp sau khuyến mãi chính hãng. Trong đó, Triton có mức khuyến mại tiền mặt cộng dồn lớn hơn hẳn, lên tới 51 triệu đồng. Attrage vừa được hỗ trợ 50% trước bạ, tặng phụ kiện và ưu đãi tiếp tại đại lý với tổng giá trị quy đổi cao nhất 39 triệu đồng.

So sánh với các đối thủ trong phân khúc, giá các mẫu xe Mitsubishi trước khuyến mãi đã cạnh tranh hơn khá nhiều, ví dụ giá các phiên bản cao cấp nhất Pajero Sport (1,365 tỷ) so với Fortuner (1,470 tỷ), Everest (1,499 tỷ), Xpander (658 triệu) so với Veloz (698 triệu), hay Attrage (490 triệu) so với Vios (592 triệu), Accent (542 triệu)... Với lần khuyến mại “chơi lớn” này tại đại lý, xe Mitsubishi lại càng trở nên hấp dẫn hơn với giá thấp hơn đáng kể so với đối thủ.