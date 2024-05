Đại lý xả hàng tồn, Kia Seltos giảm giá đến 50 triệu đồng: Bản cao cấp nhất rẻ hơn HR-V tiêu chuẩn, khách mua phải đánh đổi đời xe

Tháng 5/2024, Kia Seltos đã được bổ sung thêm phiên bản mới là 1.5L Turbo Luxury, xếp dưới Seltos 1.5L Turbo GT-Line và ngang hàng với bản Seltos 1.5L Premium khi xét về giá bán.

Việc bổ sung phiên bản mới cũng có thể xem như một hình thức "nâng cấp", dẫn đến những mẫu xe trong tình trạng mới nhưng "date" cũ hơn càng khó tiêu thụ. Mặc dù là một mẫu xe khá được ưa chuộng ở Việt Nam, Kia Seltos cũng không tránh khỏi tình cảnh còn tồn một vài chiếc xe sản xuất năm 2023 ở đại lý, dù số lượng cũng không còn nhiều.

Kia Seltos giảm giá bản cao tại đại lý

Một số chiếc Kia Seltos bản cao sản xuất năm 2023 vẫn còn tồn ở đại lý. Ảnh: Đại lý Kia

Một tư vấn bán hàng ở miền Trung đang rao bán Kia Seltos GT-Line với giá chỉ 679 triệu đồng. So với mức niêm yết cũ 719 triệu đồng, giá chiếc xe này đã giảm 50 triệu đồng. Nếu so với bản mới (New Seltos GT-Line) đang được phân phối thì mức chênh lệch tới 120 triệu.

Mỗi đại lý có những phiên bản tồn đọng khác nhau, do đó dẫn đến chào bán các mẫu khác nhau. Chẳng hạn, một đại lý ở TP. HCM đang chào bán Kia Seltos 1.6 Premium với giá 669 triệu đồng, giảm 30 triệu so với mức niêm yết. Giá bán này càng hấp dẫn khi đặt cạnh Seltos Premium bản nâng cấp mới đang có giá 749 triệu đồng.

Với mức giá trên, Kia Seltos bản cao đang có giá cạnh tranh hơn hẳn khi giá chỉ thậm chí thấp hơn so với bản tiêu chuẩn của đối thủ Honda HR-V (699-876 triệu đồng).

Honda HR-V cũng thường là cái tên dễ cạnh tranh vị trí với Kia Seltos nhất. Năm 2023, mẫu xe nhà Honda bị Seltos bỏ rơi khá xa (3.804 chiếc so với 9.663 chiếc). Nhưng sang đến năm 2024, đã có lúc HR-V trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc (quý 1/2024). Trong khi đó, dù sang tháng 4 Seltos lấy lại phong độ khi dẫn trước HR-V, nhưng lại không thể vượt qua Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce.

Việc thanh lý nốt những chiếc xe sản xuất 2023 sẽ không tác động nhiều đến doanh số. Nhưng là động thái cần thiết để dọn chỗ trống tạo điều kiện cho New Seltos phát huy tốt hơn.

Kia Seltos sản xuất 2023 có gì?

Sau khi được giảm giá, Kia Seltos bản cao nay chỉ tương đương New Seltos 1.5L Luxury (679 triệu đồng), nhưng khách mua xe phải đánh đổi bằng số VIN cũ hơn, thiếu một số trang bị an toàn so với mẫu mới.

Một đại lý đang rao bán Kia Seltos 1.6 Premium màu cam đen. Ảnh: Đại lý Kia

Động cơ tiêu chuẩn của mẫu cũ có công suất khá tốt khi so với mẫu mới, với 128 mã lực, 242 Nm. Trong khi đó, với New Seltos, động cơ trên bản thường chỉ có 113 mã lực/144 Nm, trừ bản GT-Line cao nhất lắp máy 1.5L tăng áp cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm thì hơn hẳn.

Về ngoại hình, Kia Seltos 2023 và 2024 không có nhiều khác biệt lớn. Song New Seltos vẫn là bản nâng cấp, do đó khó tránh khỏi có một vài điểm hơn. Ngoại hình bản mới được thiết kế lại trông hấp dẫn hơn, mâm thể thao hơn, cản sau trông mạnh mẽ hơn.

Khi mua xe sản xuất năm 2023, người dùng sẽ phải đánh đổi một vài tiện nghi, nhưng mức chênh lên tới cả trăm triệu so với New Seltos bản tương đương có thể khiến một số người chấp nhận. Ảnh: Đại lý Kia

Bên trong, Kia Seltos 2023 dù vẫn có màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch nhưng cụm đồng hồ chỉ là 4,5-7 inch tùy phiên bản (trên Seltos mới là 4,2-10,25 inch). Seltos mới còn có thêm phanh tay điện tử đi kèm Auto Hold.

Về an toàn, Kia Seltos 2023 thiếu một vài tính năng như cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa, đèn pha tự động bật tắt thông minh...