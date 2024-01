Đãi ngộ bạc tỷ của sao hạng A làm dâu, làm rể tỷ phú: Tiêu vặt tiền tỷ, choáng nhất phần thưởng nóng 2 kiều nữ nhận khi sinh con

Ở showbiz Trung Quốc, Quách Bích Đình, Hề Mộng Dao và Đậu Kiêu là minh tinh và tài tử làm dâu, làm rể trong giới nhà giàu nức tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Đặt chân vào gia tộc thượng lưu, cuộc đời của họ lên tầm cao mới. Theo Sina, Hề Mộng Dao, Quách Bích Đình và Đậu Kiêu không chỉ trở thành nhân vật được truyền thông ưu ái hơn người, mà còn nhận được nhiều phúc lợi kinh tế hậu hĩnh từ nhà chồng, nhà vợ.

Việc hỗ trợ tài chính hay trao thưởng vật chất cho thành viên trong các gia tộc hào môn vốn không phải chuyện hiếm. Vì vậy, công chúng không ít lần choáng ngợp trước các món quà tiền tỷ mà Hề Mộng Dao, Quách Bích Đình hay Đậu Kiêu nhận được từ gia đình nửa kia của mình.

Quách Bích Đình...

... Hề Mộng Dao...

... và Đậu Kiêu trở thành những nàng dâu, chàng rể đắt giá trong showbiz Trung Quốc sau khi đặt chân vào gia tộc thượng lưu bậc nhất Hong Kong (Trung Quốc)

Hề Mộng Dao sống trong nhung lụa, trở thành người tiếp quản gia tài tỷ USD

Siêu mẫu Victoria's Secret Hề Mộng Dao kết hôn với thiếu gia Hà Du Quân - con trai vua sòng bạc Hà Hồng Sân - vào năm 2019. Sau khi hạ sinh quý tử nối dõi đời thứ 5 cho gia tộc trùm sòng bạc Macau, cô đã được hưởng đặc quyền vốn có của 1 nàng dâu nhà giàu và nhận quà tới tấp từ gia đình chồng.

Cuộc sống của Hề Mộng Dao sau khi cưới chồng tài phiệt rất sung túc. Siêu mẫu sinh năm 1989 nhận được 2 triệu HKD (khoảng 6 tỷ đồng) tiền tiêu vặt mỗi tháng. Trên sóng livestream vào năm 2023, Hề Mộng Dao từng cho biết gia đình cô toàn mua sắm đồ dùng, quần áo của các thương hiệu đẳng cấp thế giới.

Thiên thần nội y khoe rằng nhà cô sử dụng bộ chăn ga có giá 40.000 NDT (124 triệu đồng), con trai mặc đồ ngủ bằng lụa giá 3.400 NDT (10,6 triệu đồng) hay người đẹp từng sắm 1 lúc 5 chiếc túi đến từ các thương hiệu Louis Vuitton, Chanel và Dior cho con gái mới 1 tuổi, với tổng giá trị 14.500 USD (356 triệu đồng). Chi phí sinh hoạt của con dâu gia tộc trùm sòng Macau khiến công chúng phải ngỡ ngàng vì quá xa xỉ.

Hề Mộng Dao dát hàng hiệu lên người và nhận 6 tỷ đồng tiền tiêu vặt mỗi tháng từ nhà chồng

Theo HK01, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao hiện nắm trong tay nhiều siêu biệt thự sang trọng. Đây là “phần thưởng” cặp đôi nhận được sau khi kết hôn và sinh con. Năm 2019, để mừng con dâu sinh cháu trai, cố tỷ phú Hà Hồng Sân tặng Hề Mộng Dao 1 biệt thự có giá hơn 300 triệu HKD (942 tỷ đồng).

Bà tư Lương An Kỳ mua cho con dâu 1 căn hộ cao cấp và gửi tặng nhiều trang sức đắt giá. Hề Mộng Dao cũng được ông xã tặng biệt thự 500 triệu HKD (hơn 1.500 tỷ đồng) sau khi sinh con. Năm 2021, để không phân biệt giữa cháu trai và cháu gái, bà Lương An Kỳ thành lập quỹ giáo dục trị giá 100 triệu HKD (hơn 313 tỷ đồng) cho con thứ 2 của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân.

Trên show truyền hình Love's School Trip, Hề Mộng Dao từng tiết lộ cô sinh nở 2 lần đều không hề đau đớn vì được nhà chồng chăm sóc hết mực. Cô sinh con và ở cử tại bệnh viện cao cấp nhất Thượng Hải (Trung Quốc), sử dụng gói hộ sinh VVIP có giá 200.000 NDT (gần 700 triệu đồng).

Hề Mộng Dao được thưởng nóng nhiều biệt thự tiền tỷ sau khi sinh được cháu đích tôn

Bên cạnh đó, nhờ tính cách khôn khéo, biết nghe lời và chịu khó học hỏi, Hề Mộng Dao được mẹ chồng Lương An Kỳ tin tưởng. Cuối năm 2022, nữ người mẫu được mẹ chồng cho vào danh sách người tiếp quản khối tài sản riêng 3,2 tỷ USD (hơn 78 nghìn tỷ đồng) của bà. Tờ On cho biết, bà Lương An Kỳ dự định giao cho Hề Mộng Dao quyền quản lý khách sạn hạng sang The Karl Lagerfeld ở Macau (Trung Quốc) khi cô đủ lông đủ cánh. Bất động sản này trị giá 39 tỷ HKD (12,2 nghìn tỷ đồng), giữ vai trò cốt lõi trong việc kinh doanh của gia tộc họ Hà.

Đầu năm 2023, Hề Mộng Dao bắt đầu theo học lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Học viện Quản lý Quang Hoa. Ngoài ra, bà Lương An Kỳ còn trực tiếp dạy bảo con dâu, thường xuyên đưa Hề Mộng Dao đi thị sát việc kinh doanh của gia tộc.

Từ năm 2023, siêu mẫu nội y bắt đầu được tham gia các sự kiện lớn thuộc đế chế kinh doanh của gia tộc sòng bạc cùng mẹ chồng quyền lực, ông xã Hà Du Quân và các anh chị em khác trong gia đình chồng

Đậu Kiêu giàu nhờ vợ, sang cũng nhờ vợ

Tháng 4/2023, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - tiểu thư nổi tiếng bậc nhất gia tộc trùm sòng bạc Macau - tổ chức đám cưới xa hoa ở đảo Bali (Indonesia) sau 4 năm hẹn hò. Hà Siêu Liên là con gái của Hà Hồng Sân với người vợ thứ 3 Trần Uyển Trân. Trong số 17 người con, Siêu Liên là con gái được “vua sòng bạc Macau” cưng chiều nhất. Thân phận đặc biệt của cô dâu cùng siêu đám cưới tốn kém 6,3 triệu USD (154 tỷ đồng) của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên từng thu hút sự chú ý từ truyền thông.

Theo Sohu, sau ngày cưới, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đã dọn vào sống tại 1 căn biệt thự sang trọng và rộng lớn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Nhà tân hôn của cặp đôi tọa lạc gần Tử Cấm Thành, có diện tích khoảng hơn 3.000 m2 và hoa viên rộng hơn 4.000 m2. Một số nguồn tin cho hay đây là của hồi môn bà Trần Uyển Trân tặng con gái khi về nhà chồng và có giá trị 800 triệu NDT (khoảng 3.000 tỷ đồng). Với tư cách là chồng của Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu cũng được “hưởng ké” quà của vợ.

Đậu Kiêu được mẹ vợ tặng 1 biệt thự xa hoa sau đám cưới xa hoa với Hà Siêu Liên ở Bali (Indonesia)

Không chỉ vậy, nhờ chuyện tình cảm với Hà Siêu Liên, cái tên Đậu Kiêu chưa từng hạ nhiệt trong showbiz. Những năm qua, dù không có mấy tác phẩm gây tiếng vang và chủ yếu dành thời gian du lịch khắp nơi cùng nửa kia, Đậu Kiêu vẫn là ngôi sao được săn đón trong giới, thường xuyên được các nhãn hàng lớn mời dự sự kiện cùng bạn gái với tư cách khách mời VIP.

Với việc trở thành rể của gia tộc trùm sòng bạc Macau, công chúng nhận xét rằng Đậu Kiêu từ thợ gội đầu đã 1 bước đổi đời, có cuộc sống không phải lo nghĩ tiền bạc và đúng chuẩn "chuột sa chĩnh gạo".

Đậu Kiêu sống không cần lo nghĩ tài chính sau khi yêu và cưới Hà Siêu Liên

Quách Bích Đình thành nàng dâu nghìn tỷ, nắm luôn quyền thừa kế của chồng

Bên cạnh Hề Mộng Dao, Quách Bích Đình chính là người đẹp cưới chồng giàu đình đám ở Cbiz. Tháng 9/2019, nữ diễn viên Đài Loan kết hôn với Hướng Tá - con trai của vợ chồng trùm showbiz và mafia Hong Kong (Trung Quốc) Hướng Hoa Cường - Trần Lam.

Theo Netease Entertainment, sau khi Hướng Tả kết hôn với Quách Bích Đình, bà Trần Lam đã mua tặng vợ chồng con trai 2 căn hộ có tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng ở Bắc Kinh và Đài Bắc (Trung Quốc). Trong đó, bất động sản ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) là “phần thưởng nóng” cho Quách Bích Đình sau khi cô hạ sinh con gái đầu lòng. Căn hộ hạng sang ở quê nhà người đẹp sinh năm 1984 có trị giá hơn 21 triệu USD (515 tỷ đồng). Bên cạnh đó, gia đình Hướng Hoa Cường còn tặng riêng cho Quách Bích Đình 50 triệu NDT (172 tỷ đồng) tiền mặt.

Năm 2022, khi Quách Bích Đình sinh con thứ 2 là cháu trai nối dõi, vợ chồng trùm showbiz Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tặng cho con dâu kim cương, đồ hiệu xa xỉ. Trên truyền thông, để khuyến khích con dâu sinh thêm cháu, bà Trần Lam tuyên bố Quách Bích Đình mang thai và sinh con lần nào sẽ được thưởng tài sản tiền tỷ lần đó.

Quách Bích Đình được nhà chồng tặng biệt thự, tiền vàng và kim cương sau khi sinh con

Đầu năm 2023, trùm Hướng Hoa Cường thông báo để lại toàn bộ châu báu, trang sức đắt giá của mình cho con dâu Quách Bích Đình và 2 cháu nội. Mẹ chồng Trần Lam cũng tuyên bố trao toàn quyền quản lý thừa kế cho con dâu. Theo Trần Lam, bà và chồng Hướng Hoa Cường đã hoàn thành việc phân chia tài sản cho con cháu trong nhà. Phần lớn sẽ thuộc về các cháu, một phần chia cho 2 con trai Hướng Tả và Hướng Hữu. 1 phần khác sẽ thuộc về Quách Bích Đình.

Đáng chú ý, bà Trần Lam cho biết nếu Hướng Tá ăn chơi sa đọa và làm điều có lỗi với Quách Bích Đình, toàn bộ tài sản thừa kế của con trai sẽ trao cho con dâu. Theo Sina, vợ chồng trùm Hướng Hoa Cường - Trần Lam phải ra điều kiện này vì không còn kiểm soát được con trai Hướng Tá. Nam diễn viên này vốn là người trăng hoa, thích ăn chơi.

Để bù đắp cho sai lầm ngoại tình của con trai, bà trùm Trần Lam đã giao quyền quản lý tài sản thừa kế cho con dâu

Trong thời gian Quách Bích Đình ở cử sau khi sinh con thứ 2, nam diễn viên đã ngoại tình, đưa bồ nhí về tổ ấm ở Bắc Kinh (Trung Quốc) qua đêm. Sau đó, anh còn lộ tin nhắn gạ tình và hình ảnh tiệc tùng thâu đêm bên nhiều phụ nữ. Để giữ gìn gia đình cho con trai, bảo vệ tài sản gia tộc và hạn chế Hướng Tá đi theo con đường “phá gia chi tử”, vợ chồng trùm Hướng Hoa Cường chỉ còn biết trông cậy vào con dâu.

Với số tiền khổng lồ nhận từ nhà chồng sau 2 sinh con và khối tài sản thừa kế, Quách Bích Đình được công chúng gọi với biệt danh "cô dâu nghìn tỷ".