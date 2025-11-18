Đại sứ Cộng đồng LG 2025: Hành trình cùng cộng đồng kiến tạo tương lai bền vững

LG Ambassador Challenge là chương trình toàn cầu thường niên khuyến khích các cá nhân và tổ chức hiện thực hóa ý tưởng vì cộng đồng. Năm 2025, khi lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam – cũng là dịp LG kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt – chương trình mang ý nghĩa đặc biệt: lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ công nghệ đến đời sống, cùng cộng đồng viết tiếp hành trình phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, LG Ambassador 2025 tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm gắn liền với Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) gồm: Xóa nghèo, Giáo dục có chất lượng và Hành động vì khí hậu. Ba dự án được lựa chọn triển khai tại Thanh Hóa, Lạng Sơn và Bắc Ninh cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và "ươm mầm" những thay đổi tích cực, nơi những ý tưởng giản dị trở thành hạt giống của hy vọng và niềm tin.

Tại Thanh Hóa, tháng 7/2025, dự án "Ươm mầm xanh – Gieo mật ngọt" được triển khai tại Vườn Quốc gia Bến En. Với sự tham gia của Hợp tác xã Bản Thổ, dự án hướng đến khôi phục rừng và hệ sinh thái bản địa bằng việc trồng 600 cây Lim xanh – loài gỗ quý đặc hữu của địa phương, đồng thời trao tặng 100 nhà nuôi ong để tạo sinh kế bền vững cho người dân. Dưới tán rừng nguyên sinh, những tổ ong không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, mà còn giúp duy trì sự cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng tự nhiên – nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa.

Dự án "Ươm mầm xanh – Gieo mật ngọt" được triển khai tại Vườn Quốc gia Bến En

Nếu Thanh Hóa là câu chuyện của những mầm xanh tái sinh, thì Lạng Sơn lại là hành trình của tri thức được ươm mầm. Dự án "Ươm mầm tri thức" tại Trường Tiểu học Lợi Bác được triển khai vào tháng 9/2025, giúp nâng cấp thư viện và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao - nơi cơ hội tiếp cận tri thức vẫn còn hạn chế. Những giá sách mới, không gian học tập sáng sủa và hàng trăm đầu sách đầy màu sắc trở thành nguồn cảm hứng học tập, giúp các em nhỏ thêm yêu trường lớp, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Dự án "Ươm mầm tri thức" tại Trường Tiểu học Lợi Bác

Tháng 10/2025 tại Bắc Ninh, dự án "Hạt giống tài năng" tại Trường Tiểu học Bảo Đài mang đến một sân bóng hiện đại, an toàn cho gần 1.000 học sinh. Với sự đóng góp của LG, sân bóng mới được hoàn thiện, khơi dậy tinh thần thể thao, ý chí và niềm tự tin cho thế hệ trẻ. Nhà trường đặt mục tiêu 80% học sinh sẽ tham gia hoạt động thể chất thường xuyên mỗi tuần – một con số đầy ý nghĩa cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ.

Dự án sân bóng "Hạt giống tài năng" tại Trường Tiểu học Bảo Đài

Tại mỗi dự án, LG và đội ngũ nhân viên trực tiếp đồng hành cùng đối tác địa phương trong quá trình triển khai, từ việc khảo sát thực tế, chuẩn bị nguồn lực đến tham gia các hoạt động trồng cây, khánh thành công trình. Đối với hai dự án hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục, LG còn trao tặng TV LG AI cho các nhà trường, hỗ trợ thầy cô và học sinh trong quá trình dạy, học và giải trí.

LG và đội ngũ nhân viên trực tiếp đồng hành cùng đối tác địa phương trong quá trình triển khai

30 năm đồng hành và phát triển tại Việt Nam, LG không ngừng nỗ lực mang đến những đóng góp cho cộng động và xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. "Đại sứ Cộng đồng LG 2025 là cơ hội để LG chung tay cùng cộng đồng, hiện thực hóa những ý tưởng ý nghĩa, hướng đến một Việt Nam tươi đẹp hơn mỗi ngày. Đó cũng chính là một phần trong cam kết "Life's Good" mà LG đang nỗ lực theo đuổi", ông Song Ikhwan - Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ.

LG luôn chú trọng thực hiện các sáng kiến xã hội hướng đến phát triển bền vững

Từ những thiết bị công nghệ thông minh góp phần nâng cao chất lượng sống đến những hoạt động cộng đồng lan tỏa giá trị tốt đẹp, hành trình "Life’s Good" của LG vẫn đang được viết tiếp – bằng những hành động nhỏ, những nụ cười, và những hạt mầm hy vọng được gieo trên khắp mảnh đất hình chữ S.