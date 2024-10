Đại sứ Pakistan bất ngờ trước công nghệ sản xuất giấy nền in tiền polymer đa lớp của Việt Nam

Đây là một công nghệ làm phôi tiền polymer do Công ty TNHH Công nghệ cao Q&T Việt Nam đầu tư, được Cộng hòa Liên bang Đức làm theo đơn đặt hàng của một doanh nghiệp Việt Nam với điều kiện chỉ thiết kế sản xuất đơn chiếc.

Đại sứ H.E Mr. Kohdayar Marri tỏ ra ngạc nhiên trước công nghệ mà Việt Nam từng sử dụng sản phẩm phôi này lần đầu để in giấy nền đa lớp hồi tháng 8 mới đây sau 20 năm Việt Nam phải nhập phôi ngoại in tiền polymer. Đây cũng là nhà máy thứ 5 trên thế giới sản xuất giấy nền đa lớp phục vụ cho khoảng 40 quốc gia đang dùng tiền polymer.



Đại sứ Kohdayar Marri cũng cho biết, Pakistan còn muốn Việt Nam hợp tác chuyển giao công nghệ bởi hiện sản lượng in tiền của nước họ rất lớn. Pakistan là một nhà nước Hồi giáo thuộc Nam Á , dân số Pakistan là gần 250 triệu người và việc dùng tiền mặt trong thanh toán còn rất phổ biến.