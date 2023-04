Đại tá Hồ Thành Hiên giữ chức Phó Giám đốc Công an Tây Ninh

Sáng 5/4, Công an tỉnh Tây Ninh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Theo đó, Đại tá Hồ Thành Hiên, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Tây Ninh giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh Hồ Thành Hiên (trái)

Hiện Đại tá Hồ Thành Hiên đang biệt phái giữ chức Phó Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh. Đại tá Hiên năm nay 51 tuổi, quê xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.