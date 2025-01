Đại tá Nguyễn Đức Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang

Sáng 20/1, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Nguyễn Đức Thuận là Đại tá Phan Huy Ngọc, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức trao quyết định của Bộ Công an cho Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Thuận. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Đại tá Nguyễn Đức Thuận sinh năm 1974, quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Đại tá Nguyễn Đức Thuận từng kinh qua nhiều vị trí công tác.

Từ năm 2009-2015, ông là Phó Trưởng phòng An ninh biên giới, biển đảo - Tổng cục An ninh.

Từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2018, ông là Trưởng phòng An ninh biên giới, biển đảo - Cục Bảo vệ Chính trị, Tổng cục An ninh.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2020, ông Nguyễn Đức Thuận là Trưởng phòng châu Á 1, Cục An ninh Đối ngoại - Bộ Công an.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2024, Đại tá Nguyễn Đức Thuận là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.