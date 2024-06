Đại tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 27/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai .

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhận quyết định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực, phát huy trình độ chuyên môn được đào tạo, năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác của bản thân để tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ vào các chủ trương, chính sách lớn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Theo ông Đức, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể và toàn hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm , đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ông Đức cũng đề nghị xây dựng lực lượng Công an Đồng Nai ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết lần thứ XII của Đảng bộ Công an tỉnh đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh tin tưởng, tín nhiệm, trao thêm trọng trách mới, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bình yên cho nhân dân.