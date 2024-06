Đồng Nai, Hà Tĩnh có tân giám đốc Công an tỉnh

Ngày 20-6, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Tham dự buổi lễ về phía Bộ Công an có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các Cục, Văn phòng Bộ Công an. Về phía Tỉnh ủy Hà Tĩnh có ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã công bố Quyết định số 4483/QĐ-BCA ngày 19-6-2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Xuân Thao (SN 1977, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) - Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thao được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao đảm nhận trọng trách mới, nhất là ở địa bàn phức tạp, trọng điểm về an ninh tôn giáo như tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Phong được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh.





Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)





Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Phong (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Cũng tại buổi lễ, Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an cũng đã công bố Quyết định số 4480/QĐ-BCA ngày 19-6-2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.