Đảm bảo an toàn khi sử dụng wifi công cộng

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, mức độ nguy hiểm của việc sử dụng wifi công cộng là rất đáng lo ngại, đa số các hacker thường lợi dụng việc kết nối để chiếm quyền kiểm soát, chèn các mã độc nhằm khai thác lỗ hổng bảo mật trên thiết bị người truy cập. Hơn nữa, hiện nay việc thiết lập một điểm truy cập wifi giả mạo cũng khá dễ dàng, thông qua đó tin tặc có thể dễ dàng đánh cắp thông tin, phổ biến nhất là bằng kỹ thuật Man-in-the-Middle (MITM).

Thực tế, đã có không ít trường hợp người dùng bị đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Chị V.N.T. (ở quận 12, TPHCM) cho biết bản thân thường xuyên sử dụng mạng wifi công cộng để lướt web, mua sắm trên sàn thương mại điện tử. Sau mỗi lần truy cập như vậy, chị lại nhận được rất nhiều tin nhắn giả mạo các công ty tài chính, ngân hàng với nội dung mời chào vay tiền hoặc đã thanh toán một số giao dịch online, kèm theo đường link gửi qua tin nhắn để xác nhận giao dịch. “Tìm hiểu kỹ thì tôi mới biết các đối tượng xấu đã xâm nhập, đánh cắp thông tin, dẫn dụ truy cập vào các đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản”, chị V.N.T. kể.

Theo ông Mai Trung Dũng, Giám đốc An toàn thông tin, Công ty Verichains Cybersecurity, không phủ nhận sự phổ biến của mạng wifi công cộng đã mang lại tiện lợi lớn trong việc truy cập mạng xã hội và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, việc này cũng kéo theo một số rủi ro về bảo mật. Còn các chuyên gia an ninh mạng của Fortinet đã đưa ra cảnh báo nguy cơ mua sắm trực tuyến không an toàn khi sử dụng mạng wifi công cộng. Theo đó, có 3 mối đe dọa phổ biến với người dùng hiện nay là truy cập vào mạng wifi công cộng, các website thương mại điện tử giả mạo và phần mềm đánh cắp thông tin thẻ tín dụng.

“Để phòng tránh rủi ro khi sử dụng wifi công cộng, người dùng có thể sử dụng mạng riêng ảo VPN (Virtual Private Network) để mã hóa dữ liệu truyền tải, bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị nghe lén. Chỉ nên dùng wifi công cộng để lướt mạng, đọc tin tức đơn thuần. Trường hợp bắt buộc phải xử lý các giao dịch quan trọng như mua hàng trực tuyến hay chuyển tiền, tốt nhất là nên sử dụng data trên điện thoại của mình. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng và ngân hàng khuyến cáo người dùng không nên sử dụng wifi công cộng để thực hiện giao dịch trực tuyến”, ông Mai Trung Dũng chia sẻ.