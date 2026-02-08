Đảm bảo giao dịch ngân hàng thông suốt dịp Tết Nguyên đán 2026

Ảnh minh họa.

Nhằm bảo đảm các hoạt động thanh toán, chuyển tiền và thu nộp ngân sách Nhà nước diễn ra thông suốt trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, các ngân hàng thương mại đã chủ động công bố kế hoạch vận hành, điều chỉnh khung giờ giao dịch và tăng cường dịch vụ ngân hàng số phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, trong giai đoạn cao điểm từ nay đến ngày 23/2/2026, ngân hàng áp dụng khung giờ giao dịch cụ thể đối với từng loại hình chuyển tiền và thu nộp ngân sách Nhà nước. Trong các ngày giáp Tết (28, 29 và 30/1/2026), dịch vụ chuyển tiền nội bộ Vietcombank được hỗ trợ đến 19h30. Trong khi đó, các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng có giá trị trên 500 triệu đồng sẽ chốt lệnh lúc 18h30; các giao dịch chuyển ngoại tệ chốt sớm hơn vào khoảng 15h00. Riêng các khoản thu nộp Kho bạc Nhà nước, thời hạn tiếp nhận lệnh trong ngày thường là 18h00 hoặc sớm hơn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từng địa bàn.

Vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết (13/2/2026), phần lớn các dịch vụ tại Vietcombank sẽ đóng sớm, phổ biến trong khoảng từ 16h00 đến 17h30. Trong thời gian nghỉ Tết chính thức từ ngày 14/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026, hệ thống tạm dừng xử lý giao dịch tại quầy và các hình thức chuyển tiền liên ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, các giao dịch chuyển tiền nội bộ và dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 ra ngoài hệ thống thông qua nền tảng ngân hàng số VCB Digibank vẫn được duy trì liên tục.

Theo cập nhật mới nhất từ các ngân hàng thương mại, đa số lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của các ngân hàng sẽ kéo dài từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 đến hết Chủ Nhật ngày 22/2/2026. Lịch nghỉ Tết này đồng bộ với lịch nghỉ của Nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất trong hoạt động thanh toán, tín dụng và cung ứng dịch vụ tài chính. Trong nhóm này có các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)... Trong thời gian nghỉ lễ, các giao dịch tại quầy tạm ngưng, song hệ thống ngân hàng số, ATM và tổng đài chăm sóc khách hàng vẫn hoạt động theo phương án riêng của từng ngân hàng.

Một số ngân hàng có điều chỉnh thời gian nghỉ khác như Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) dự kiến nghỉ từ ngày 15/2 đến 20/2/2026; Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu nghỉ từ Chủ Nhật ngày 15/2/2026; riêng ngày 14/2 vẫn giao dịch nhưng kết thúc sớm, trong đó giao dịch tiền mặt tại quầy dừng lúc 11h30 và các giao dịch khác dừng lúc 12h00; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng Quốc dân (NCB) dự kiến nghỉ từ ngày 16/2 đến 21/2/2026.

Dù có sự khác nhau về thời gian nghỉ, toàn hệ thống ngân hàng đều đồng loạt làm việc trở lại vào thứ Hai ngày 23/2/2026, qua đó bảo đảm dòng tiền, thanh toán và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn sau kỳ nghỉ Tết. Các ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch, thanh toán, rút tiền mặt trước kỳ nghỉ và ưu tiên sử dụng các dịch vụ ngân hàng số để bảo đảm an toàn, thuận tiện trong suốt dịp lễ.

Nếu như nhiều năm trước, tình trạng người dân tập trung rút tiền mặt tại ATM từng gây áp lực lớn cho hệ thống ngân hàng mỗi dịp Tết, thì đến nay, xu hướng này đã thay đổi rõ rệt. Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), dữ liệu thống kê cho thấy trong giai đoạn 2020-2025, lượng giao dịch rút tiền mặt qua hệ thống ATM của NAPAS đã giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 40-45% so với thời điểm năm 2020. Ở chiều ngược lại, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua NAPAS trong cùng giai đoạn đã tăng hơn 11 lần, bao gồm chuyển khoản, thanh toán thẻ và chi tiêu trực tuyến.

Cũng theo đại diện NAPAS, hiện hệ thống này đang xử lý trung bình trên 40 triệu giao dịch mỗi ngày, với tổng giá trị vượt 200 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 9 tỷ USD/ngày. Trong dịp Tết, lưu lượng giao dịch thanh toán số chỉ tăng thêm khoảng 30-40% so với ngày thường, thấp hơn rất nhiều so với tình trạng “đột biến” của nhu cầu rút tiền mặt trước đây. Điều này cho thấy thanh toán số đã trở thành hoạt động thường xuyên, không còn mang tính mùa vụ hay tập trung vào các thời điểm cao điểm ngắn hạn.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, NAPAS phối hợp cùng các ngân hàng liên tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, xây dựng hệ thống theo hướng có dự phòng và dư địa công suất, sẵn sàng ứng phó với các kịch bản lưu lượng giao dịch tăng gấp nhiều lần mà vẫn bảo đảm an toàn và ổn định. Song song với đó, cơ chế giám sát 24/7, kết hợp giữa tự động và con người, được duy trì xuyên suốt kỳ nghỉ Tết nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các rủi ro phát sinh.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 11241/NHNN-TT đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị thuộc NHNN thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026.

Tại công văn, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán, đặc biệt trong dịp Tết.