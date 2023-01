Đám cưới hai cô dâu, hai chú rể tại Nghệ An gây 'bão': Hoàn thành tâm nguyện của bố

Bình thường, kết hôn là một sự kiện trọng đại, được chuẩn bị kỹ lưỡng và có nhiều điều đặc biệt được ấp ủ. Bởi vậy, những gì liên quan đến một lễ cưới mới mẻ đều gây được sự chú ý từ tất cả mọi người. Mới đây, hình ảnh về một đám cưới hai cô dâu, hai chú rể diễn ra tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Theo như chia sẻ thì hai chú rể trong đám cưới là anh em sinh đôi, cùng kết hôn chung vào một ngày.

Nhìn những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, ai cũng xuýt xoa khen ngợi "song hỷ lâm môn", gia đình các chú rể có lộc lớn trong những ngày đầu năm khi cùng lúc đón 2 dâu mới.

Được biết, hai chú rể trong đám cưới là anh em ruột Văn Cường và Văn Hùng, hai cô dâu là Linh Ly và Thu Huyền. Đám cưới được tổ chức vào ngày 27/1 vừa qua.

Hình ảnh hai cô dâu, hai chú rể xuất hiện trong một đám cưới ở Nghệ An.

Liên hệ với chú rể Văn Cường, anh cho biết về ý tưởng tổ chức đám cưới chung vừa do tâm nguyện của người thân và cũng vừa do hoàn cảnh sắp xếp: "Hùng và Huyền đã kết hôn cách đây 2 năm nhưng do dịch bệnh nên chưa thể làm đám cưới tại nhà trai. Bởi vậy, khi gia đình mình tổ chức đám cưới cho mình và vợ thì tổ chức chung luôn.

Năm xưa, lúc bố mình còn sống cũng hay nói đùa rằng sau này sẽ tổ chức cho hai con sinh đôi cưới chung một ngày. Bây giờ dịch bệnh khiến cho lời bố nói lại thành sự thật, vô tình giống với câu nói của bố ngày nào. Bọn mình cũng coi như đây là một cách để hoàn thành tâm nguyện cho bố và ai cũng vui vẻ cả".

Vì đám cưới chung nên cũng có những điều đặc biệt cần chú ý và chuẩn bị tỉ mỉ hơn. Nhiều ý tưởng được đóng góp cho các cô dâu và các chú rể. Bình thường với hôn lễ riêng, các chi tiết chỉ cần sự đồng thuận giữa hai người. Bây giờ với đám cưới chung, hai cô dâu, hai chú rể cũng đã bàn bạc và trao đổi với nhau nhiều để phù hợp nhất và khiến ai cũng hài lòng.

Xe hoa đôi của hai cô dâu chú rể.

"Trong đám cưới này, anh em bạn bè đến rất đông vui. Cũng may mắn vì 95% bạn bè của hai anh em là chung nên chuyện mời cưới cũng không quá mức rườm rà phức tạp. Tuy nhiên, vì đám cưới có hai chú rể nên cũng có những điểm khác như hai bánh kem, lúc làm lễ thì bánh của đôi nào, đôi ấy tự cắt, chữ trên phông bạt cũng là tên của cả hai đôi, thiệp mời thì hai cái cho chung một phong bì mời khách và đến cả xe hoa cũng là 2 đôi ngồi chung một xe do một chú rể cầm lái", Cường chia sẻ thêm.

Theo đó, vì cô dâu Huyền nhà ở Quảng Bình nên đã được rước về từ trước và ở nhà chú rể đợi sẵn. Văn Cường lái xe đi đón cô dâu Linh Ly rồi quay về nhà, sau đó cả hai cặp đôi cùng lên xe hoa, ra nhà hàng dự tiệc. Hình ảnh 4 người cùng bước xuống từ một chiếc xe cô dâu đã nhận về nhiều sự chú ý cũng như khiến anh em, bạn bè rất thích thú.

Ban đầu, khi trình bày ý tưởng đám cưới chung như thế này cho bố mẹ của hai cô dâu, họ cũng bất ngờ nhưng đều đồng ý và vui vẻ bởi mỗi nhà gái đều tổ chức đám cưới riêng. Với nhà trai, làm chung lại càng thêm phần rộn ràng nên chẳng ai có ý kiến hay phản đối.

Về phần làm lễ, vì chú rể theo đạo Công giáo nên nghi thức trao nhẫn đã được hoàn thành trong nhà thờ, không gây lúng túng, khó xử hay tạo ra bất cứ cảnh phức tạp nào khi tổ chức hôn lễ nơi nhà hàng.

Hình ảnh đám cưới trong nhà thờ của Cường và Ly.

Cũng vì cách thức tổ chức độc đáo của hai cặp đôi cô dâu chú rể mà hình ảnh về họ "ngập tràn" mạng xã hội từ hôm qua. Thậm chí nhiều người đã khen ngợi đám cưới như thế là "độc lạ", hiếm có và bàn tán rất nhiều.

Nói về nhiều bình luận trên mạng xã hội, chú rể Văn Cường hài hước bày tỏ: "Mình cũng bận rộn với công việc nên chưa để ý đến những bình luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên đám cưới được chú ý mình cũng bất ngờ, còn có chút vui vẻ nữa. Tuy nhiên, hình ảnh được chia sẻ không được rõ nét cho lắm, có lẽ nên lấy ảnh rõ hơn thì mình lại càng vui hơn nữa".

Đám cưới được tổ chức thế nào, quy mô ra sao, theo phong cách gì đều do ý thích cũng như ý tưởng của những nhân vật chính là cô dâu chú rể. Với đám cưới chung này, có lẽ, hai cặp đôi lại càng có thêm những kỷ niệm đáng nhớ về ngày trọng đại nhất cuộc đời.