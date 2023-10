Đạm Hà Bắc (DHB) lỗ 3 quý liên tiếp, vốn chủ sở hữu âm hơn 1.000 tỷ đồng

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (mã DHB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 1.138 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, giá vốn tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2022, lên mức 1.178 tỷ đồng. Điều này khiến Đạm Hà Bắc lỗ gộp 40 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gộp đến 580 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính tiếp tục tăng cao (+35%) lên mức 226 tỷ đồng, lớn nhất trong cơ cấu chi phí. Ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tỷ trọng nhỏ. Kết quả, Đạm Hà Bắc lỗ 309 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2022 lãi 347 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp này lỗ nặng.

Luỹ kế 9 tháng, Đạm Hà Bắc ghi nhận doanh thu đạt 3.224 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn cộng thêm việc phải gánh các khoản chi phí lớn (đặc biệt là chi phí tài chính) khiến doanh nghiệp lỗ nặng hơn 788 tỷ trong khi cùng kỳ 2022 lãi đến gần 1.700 tỷ đồng. Kinh doanh “bết bát”, lỗ luỹ kế của Đạm Hà Bắc tại thời điểm 30/9 lên đến gần 3.800 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhận định về năm 2023, Đạm Hà Bắc đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Doanh nghiệp lên kế hoạch thận trọng với mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.129 tỷ đồng, giảm 4% và lợi nhuận trước thuế 683 tỷ đồng, giảm đến 61% so với thực hiện 2022. Với kết quả sau 9 tháng, khả năng hoàn thành kế hoạch của Đạm Hà Bắc còn rất xa vời.

Theo Đạm Hà Bắc, nguồn than khan hiếm và giá than thế giới vẫn ở mức cao, giá trong nước dự báo sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, giá ure và NH3 thế giới dự báo sẽ giảm mạnh so với giá bình quân năm 2022. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt về nguồn nhân lực, tình trạng thiếu lao động ngày càng trầm trọng.