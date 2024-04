Đàm phán tăng nhập khẩu điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong 3 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt gần 70 tỷ kWh, cao hơn 1,35 tỷ kWh so với kế hoạch, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Tháng 4, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 865,7 triệu kWh/ngày, tăng 10% so với cùng kỳ.

“Tập đoàn đã huy động tối đa nguồn điện than, khí, vượt kế hoạch 1,98 tỷ kWh. Cùng đó giữ nước cho hồ thủy điện với sản lượng tương đương 11,3 tỷ kWh. Dự phòng cho tình huống nhiệt độ tăng cao ở cả ba miền, tập đoàn đã cập nhật kế hoạch cung ứng điện, đặc biệt là các tháng cao điểm mùa khô”, EVN cho hay.

Theo phương án cơ sở của EVN, sản lượng điện toàn hệ thống được điều chỉnh tăng thêm 4,2 tỷ kWh, lên khoảng 310,6 tỷ kWh (tăng 10,4% so với năm ngoái). Với phương án cao, khi nhu cầu điện tăng trưởng đột biến, sản lượng toàn hệ thống sẽ đạt mức 313,4 tỷ kWh (tăng 11,4% so với năm ngoái) và cao hơn phương án cơ sở 2,8 tỷ kWh.

EVN lên kế hoạch huy động mọi nguồn lực đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng. Ảnh: Nguyễn Bằng

Để đảm bảo việc vận hành hệ thống, EVN cho biết, đã cùng các đơn vị vận hành linh hoạt các nguồn thủy điện theo nước về với mục tiêu giữ nước để phục vụ cung cấp điện trong các tháng cao điểm mùa khô. Cùng với đó, đảm bảo đủ nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than, khí, tập đoàn giao các đơn vị làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn để nắm bắt sát nhu cầu sử dụng điện hằng tuần, triển khai các chương trình quản lý nhu cầu phụ tải, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải. Với các giải pháp đưa ra, việc cân đối khả năng cung ứng điện các tháng cuối năm 2024 cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, hiện dự phòng nguồn điện ở khu vực miền Bắc rất thấp, tiềm ẩn rủi ro nếu xảy ra đồng thời các yếu tố bất lợi như: nắng nóng kéo dài, lượng nước về các hồ thủy điện giảm, nhiệt điện than gặp sự cố kéo dài hoặc giảm công suất…

EVN cũng cho biết, đã tính đến phương án huy động các nguồn diesel mượn của khách hàng để bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia trong tình huống khẩn cấp. Theo tính toán, EVN đã làm việc với các khách hàng ở miền Bắc để có thể mượn huy động có khoảng 2.718 máy phát điện diesel dự phòng, với tổng công suất là 3.066MVA để đáp ứng nhu cầu điện trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, EVN đã đàm phán để tăng nhập khẩu thêm gần 700 triệu kWh từ Trung Quốc, lên mức 1,8 tỷ kWh. Cùng đó, tiếp tục đàm phán với đối tác Lào tăng nhập khẩu điện về Việt Nam, đặc biệt là các nguồn điện nhập từ Lào qua khu vực Nghệ An, Quảng Trị. Để đảm bảo việc cung ứng, EVN sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành các đường dây 500kV mạch 3 Quản Trạch - Phố Nối; hoàn thành các công trình lưới điện để tăng nhập khẩu điện từ Lào.

Kế hoạch sử dụng nước mùa nắng nóng của thủy điện

Liên quan đến việc đảm bảo điện, EVN cho biết, đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm ngập mặn. Theo đó, EVN yêu cầu các tổng công ty phát điện, các đơn vị thủy điện trực thuộc tiếp tục làm việc, đề nghị các địa phương, các sở, ban, ngành liên quan lập kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong thời gian còn lại của mùa khô đầu năm 2024 theo hướng tiết kiệm nguồn nước. Các đơn vị phải lập kế hoạch vận hành các nhà máy thủy điện cấp nước hạ du, hiệu quả, tiết kiệm để dự trữ nguồn nước nhằm ứng phó với tình hình thiên tai, hạn hán, đảm bảo khả năng huy động đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện trong những tháng cao điểm nắng nóng.

EVN đề nghị Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thủy điện, thường xuyên cập nhật về nhu cầu dùng nước hạ du, vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện đảm bảo các yêu cầu về cấp nước hạ du với mục tiêu tiết kiệm tối đa nguồn nước.