Đàm Vĩnh Hưng thất nghiệp 2 tháng, một đàn anh tặng 2 chữ và nhắc tới nỗi khổ người giàu

Trên mạng xã hội, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi thừa nhận anh đang thất nghiệp do bị cấm diễn 9 tháng vì vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Dù thất nghiệp nhưng nam ca sĩ vẫn ủng hộ 250 triệu tiền mặt và 250 triệu tiền hàng hóa cho bà con bị ảnh hưởng bão lũ miền Bắc.

Và mới đây nhất, nam ca sĩ lại gây chú ý khi chia sẻ về lời dặn dò của một đàn anh nổi tiếng dành cho mình trong thời gian phải ở nhà, không được đi diễn.

Đàm Vĩnh Hưng viết: "Đêm qua gặp lại một người Anh trong nghề có vô số những bài hát hay mà đêm diễn nào mình cũng hát! Anh đã không dùng mạng xã hội nữa vì anh không muốn nó có quyền tước đi sự "bình an" mà anh có!

Anh nói, anh nhận ra nhiều điều mà bấy lâu nay ta cứ nghĩ mình đủ lớn để hiểu! Nhưng không! Còn nhiều lắm em ạ!

- Khi nào ta nhìn thấy được “nỗi khổ" của người giàu thì em sẽ thấy mình trưởng thành hơn hôm qua một chút

- Bình an là thứ quý giá nhất, con người có thể lấy đi của em mọi thứ ngoại trừ "bình an"

- Bằng cấp nào cũng phải về nhì với bằng lòng

- Sự nghỉ chân của em ngày hôm nay có bao người cũng mong muốn thật đấy nhưng họ không thể dừng lại cỗ máy đang chạy và cuộc săn đuổi không có hồi kết của họ với cuộc đời này!

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Anh chỉ chúc em và Polo bình an!

Anh chào em nhé! Anh về đây...

Cám ơn anh!...".

Dưới chia sẻ, Đàm Vĩnh Hưng hé lộ người chúc anh 2 chữ "bình an" là nhạc sĩ Đức Huy. Rất nhiều người yêu mến "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời đã vào gửi lời động viên tới anh.

"Nghe xong mà thấm, đời người quý nhất 2 chữ “bình an”. Chúc đại ca đời đời bình an nha"; "Cảm ơn sự trải nghiệm thấu hiểu của người anh và sự chia sẽ của Hưng. Chúc Hưng và Polo cùng mọi người tìm thấy Bình an trong tâm hồn"; "Chúc em 2 chữ bình an. 1 khán giả yêu mến giọng hát và con tim ấm áp của em"... là một số bình luận của người theo dõi Đàm Vĩnh Hưng.