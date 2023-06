Damsan (ADS) nhận quyết định đầu tư gần 680 tỷ đồng vào cụm công nghiệp Ninh An

Mới đây, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Bình ban hành quyết định thành lập cụm công nghiệp Ninh An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với diện tích 74 ha. CTCP Sợi EIFFEL – công ty con của CTCP Damsan (mã: ADS) được lựa chọn làm chủ đầu tư CCN mới này.

Cụm công nghiệp Ninh An tọa lạc trên địa bàn 2 xã Vũ Ninh và Vũ An thuộc huyện Kiến Xương, nằm trong khu vực dân cư hiện hữu với hơn 12.000 lao động, CCN Ninh An có lợi thế lớn trong việc thu hút nguồn lao động dồi dào cho các Nhà đầu tư. Khu vực được quy hoạch thành cụm công nghiệp xanh đa ngành, gồm 11% (tương đương 7,7 ha) diện tích cây xanh, 73% đất công nghiệp (54,2 ha), còn lại là đất hạ tầng giao thông.

Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 680 tỷ đồng, dự kiến đi vào vận hành trong năm 2024. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 20,6% (tương đương 140 tỷ đồng), còn lại 79,4% (tương đương hơn 539 tỷ đồng) là vốn vay và huy động.

ADS cho biết, việc tập trung đầu tư vào các cụm công nghiệp nằm trong chiến lược của Doanh nghiệp. ADS dự kiến phát triển quỹ đất cụm công nghiệp lên 600 ha vào năm 2025 tại Thái Bình và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, ADS đang hoàn tất các thủ tục để phát triển xây dựng CCN Vũ Ninh tại Huyện Kiến Xương. Cụm này có diện tích dự kiến 38,8 ha, được quy hoạch phục vụ các ngành sản xuất, công nghiệp.

Vừa qua, Công ty đang thực hiện các thủ tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Sau khi hoàn tất chia cổ tức và phát hành, vốn điều lệ của ADS sẽ tăng lên gần 600 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh 2023, đại hội cổ đông 2023 đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần hơn 2,984 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 110 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 76% và gần 28% so với thực hiện năm 2022. Sau quý 1/2023, Doanh nghiệp thực hiện được 14,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm với lãi trước thuế 16 tỷ đồng.