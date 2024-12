Dàn Anh Trai Say Hi trước giờ G concert: Đức Phúc và 1 nhân vật cosplay lầy lội, 1 người rao bán "vé" độc!

Sức hút của concert Anh Trai Say Hi "không phải dạng vừa", từ sáng sớm đã có rất đông người hâm mộ đổ về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để xếp hàng chờ được vào khu vực khán giả. Từ tối qua, 30 anh trai đã có buổi tổng duyệt miệt mài đến 4 giờ sáng để chuẩn bị co những màn trình diễn chỉn chu và chất lượng nhất. Chính vì thế, không chỉ khán giả mong chờ, mà những anh trai cũng đều mong chờ đếm ngược đến khoảnh khắc được toả sáng trên sân khấu.

Chiều 7/12, vài giờ trước khi concert diễn ra thì các nghệ sĩ đồng loạt cập nhật tâm trạng náo nức, hồi hộp chờ gặp khán giả. Đức Phúc "xả kho" ảnh tổng duyệt, anh tự nhận mình hoá trang thành nhân vật hoạt hình Nobita, phối hợp cùng "người nhện" Gemini Hùng Huỳnh để bày trò lầy lội. Đức Phúc cũng nhắc nhở người hâm mộ chú ý sức khoẻ, mang theo áo ấm vì thời tiết thay đổi thất thường tại Hà Nội.

Cũng chung tâm trạng trên, Gin Tuấn Kiệt, Isaac khoe được người hâm mộ chào đón, mong chờ tùng phút để được "quẩy" cùng nhau. Ali Hoàng Dương thì cập nhật tình hình fan xếp hàng, đổ đồn về sân khấu ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Đức Phúc và dàn anh trai xả ảnh trước giờ "bùng nổ" cùng khán giả

Các anh trai tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm trên sân khấu ngày 3 Anh Trai Say Hi

"Nobita" Đức Phúc và "người nhện" Gemini Hùng Huỳnh lầy lội

Anh Tú và Isaac cũng hoà chung cảm xúc nôn nao

Isaac cho biết đã trên đường đến sân Mỹ Đình, chỉ đếm ngược đến giờ diễn

Gin Tuấn Kiệt khoe nhận được núi quà từ FC của mình và các anh trai khác

Ali Hoàng Dương quan sát và cập nhật tình hình fan tập trung đến địa điểm concert

Ca sĩ Anh Tú "dở khóc dở cười" cho biết nhận nóng "biên bản" vì lấy thẻ của nhân viên ekip để... rao bán!

Dù còn vài tiếng nữa mới đến giờ diễn ra concert, tuy nhiên hiện tại fan đã xuất hiện rất đông ở khu vực sân Mỹ Đình. Thậm chí, một bộ phận khán giả vì muốn có vị trí đẹp để "cháy" cùng các anh trai mà đã xếp hàng từ 4h sáng. Nhiều bạn trẻ phải tranh thủ nằm nghỉ ngay bên lề, trang điểm giữa đường để chờ đến giờ sự kiện.

Tối 6/12, NSND Xuân Bắc - Cục Trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, ông Trần Hướng Dương, ông Hà Mạnh Thắng - Phó Cục Trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến thăm, tặng hoa và gửi lời chúc concert thành công tốt đẹp. Buổi tổng duyệt này có sự tham gia đầy đủ của 30 anh trai.

NSND Xuân Bắc có mặt tại buổi tổng duyệt của 30 anh trai vào tối 6/12

Sau sức nóng của Anh Trai Say Hi, các nghệ sĩ bước ra từ chương trình nhận được sự chào đón của đông đảo người hâm mộ. Các sao nam cũng thu về lượng fan mới hùng hậu, sẵn sàng ủng hộ idol hết mức. Có thể thấy sau khi gameshow khép lại, nhiều Anh Trai đã tổ chức các buổi giao lưu, fan meeting và sự kiện nào cũng thu hút hàng trăm, nghìn người hâm mộ tham dự. Chưa hết, văn hóa "đu idol nội địa" cũng bùng nổ khi loạt show có sự xuất hiện của các Anh Trai đều đông nghẹt khán giả đến cổ vũ.

Anh Trai Say Hi đã tổ chức 2 đêm concert ở TP.HCM. Đêm đầu tiên diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và đêm thứ hai được tổ chức ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. 2 đêm concert của Anh Trai Say Hi thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trên sân khấu, dàn sao nam gen Z đã mang đến những bản hit đình đám trong khuôn khổ của chương trình với phiên bản nâng cấp hơn.

Khán giả đã đổ bộ chờ xem concert từ 4h sáng nay