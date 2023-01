Dân công sở chuộng nhất 5 loại cây này: Càng chưng lâu trên bàn càng hút may mắn, sự nghiệp hanh thông

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích có thân và lá nhỏ, chúng không chiếm quá nhiều diện tích nên rất phù hợp để đặt trên bàn làm việc. Loại cây cảnh này thường được người làm ăn kinh doanh lựa chọn để chưng trong nhà, ở quầy thu ngân hoặc gần khu vực làm việc để mang đến tiền tài, vận may cho bản thân. Nhiều người còn chưng cây ngọc bích ở dọc lối đi trong nhà để kích hoạt năng lượng tích cực giúp ích cho công việc và cuộc sống.

Cây ngọc bích không quá ưa nước, thích hợp để trong môi trường thoáng mát như ở văn phòng. Bạn nên chưng cây cảnh này ở hướng Tây và Tây Bắc, tránh đặt ở hướng Đông Nam.

Cây phất dụ

Cây phất dụ còn có tên gọi khác là tre may mắn, tre phong thuỷ hay cây phát tài. Loại cây này có vóc dáng thẳng đứng, chắc chắn như cây tre. Số lượng cây các cành mọc lên sẽ tương ứng với những ý nghĩa khác nhau: 3 cành - may mắn, 5 cành - sức khoẻ, 2 cành - tình duyên, 8 cành - tài lộc, 9 cành - thời vận. Dân văn phòng muốn công việc suôn sẻ, sự nghiện tấn tới nên lựa chọn chậu cây phất dụ 8 hoặc 9 cành để chưng trên bàn làm việc của mình. Hướng thích hợp để đặt cây phất dụ là Đông hoặc Đông Nam.

Cây kim tiền

Giống như tên gọi, cây kim tiền tượng trưng cho tiền tài, của cải giúp việc làm ăn, kinh doanh của chủ nhân được thuận lợi và như ý. Loại cây này có cuống ngắn, lá dạng kép khi mọc lên có màu xanh lúc mướt mắt giúp làm đẹp cho không gian sống. Trồng cây kim tiền gần khu vực làm việc có ý nghĩa tốt đẹp về mặt phong thuỷ, cây càng xanh tươi thì càng thu hút nhiều tài lộc, giúp gia chủ ngày một thịnh vượng, phú quý. Nhiều người bày nó ở hướng Đông Bắc để thu hút vận may.

Cây may mắn

Là một trong những loại cây phong thuỷ có hình dáng thú vị và bắt mắt nhất, cây may mắn được nhiều người ưa thích để tạo điểm nhấn cho không gian sống. Thân cây thẳng đứng, mỗi cây sẽ ra từ 3 hoặc 5 quả bao quanh gốc tượng trưng cho sự nảy nở và đủ đầu. Cây may mắn giúp mang đến vận may, sự sung túc cho gia chủ. Dân công sở chưng loại cây này trên bàn làm việc sẽ giúp mọi việc thanh thông, suôn sẻ, con đường thăng tiến ngày một rộng mở hơn.

Muốn cây may mắn phát triển xanh tốt, bạn nên đặt chúng trong không gian có ánh sáng nhẹ và tưới nước 3 ngày 1 lần.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây phong thuỷ phổ biến và được ưa thích hàng đầu. Ngoài khả năng hút bức xạ, cây lưỡi hổ còn có tác dụng phong thuỷ trong việc xua đuổi năng lượng tiêu cực và những điều đen đủi cho gia chủ.

Cách chăm loại cây này cũng cực kỳ đơn giản, bạn không cần phải tưới nước thường xuyên mà chúng vẫn có thể sinh trưởng và xanh tốt. Cây phát triển tốt sẽ càng có lợi cho công việc và cuộc sống của chủ nhân, giúp mọi kế hoạch, dự định trong năm đều thuận buồm xuôi gió.

*Các thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo