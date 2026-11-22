Thay vì chỉ ghi chép chi tiêu hay ép bản thân nhịn mua sắm, nhiều người trẻ Trung Quốc đang nghĩ ra những cách tiết kiệm tiền vô cùng kỳ lạ. Người giả vờ mang thai để lập quỹ nuôi con, người tưởng tượng mình đang nuôi mèo, thậm chí có người còn nghĩ đến chuyện vay tiền ngân hàng rồi gửi tiết kiệm để tạo động lực trả nợ,...

Trên các diễn đàn và MXH Trung Quốc, trào lưu khoe phương pháp tiết kiệm "không đụng hàng" đang thu hút sự chý ý. Thay vì dựa hoàn toàn vào ý chí để chống lại ham muốn mua sắm, người tham gia nghĩ ra những cách thức khác thường, thậm chí có phần khó tin, nhằm khiến bản thân không thể tiêu tiền tùy tiện.

Doujiang Mickey Mouse: Vay tiền, coi áp lực trả nợ là cách rèn thói quen tiết kiệm

Một trong những chia sẻ khiến nhiều người nghe thôi cũng hốt hoảng, đến từ tài khoản Doujiang Mickey Mouse: Nếu không thể tự giác để dành tiền, tại sao không thử vay một khoản lớn rồi gửi tiết kiệm có kỳ hạn, rồi hàng tháng tự lấy tiền ra trả nợ?

Theo chia sẻ của Doujiang Mickey Mouse, việc dùng tiền đi vay để gửi tiết kiệm nghe có vẻ rất kém hiệu quả, nhưng với những người không thể tự thân sửa thói quen tiêu hoang như cô, cách này lại rất hữu dụng.

Doujiang Mickey Mouse thực sự đã vay tiền để rèn thói quen tiết kiệm và đây là lịch sử thanh toán của cô ấy

"Tôi đã thử vay 1 khoản từ ngân hàng, sau đó gửi tiết kiệm khoản tiền đi vay đó để đảm bảo bản thân không thể rút ra tiêu xài. Còn về việc trả nợ, tôi chọn hình thức trả góp hàng tháng, vì có áp lực trả nợ rồi nên suốt 7 tháng qua, tôi đã phải tiết chế chi tiêu sau khi trả nợ. Tôi không nghĩ cách làm này sẽ phát huy tác dụng với tất cả mọi người, nhưng với người nghiện mua sắm và tiêu tiền như tôi, nó thực sự hiệu quả" - Doujiang Mickey Mouse viết.

Qiqi Likes Doraemon: Tưởng tượng mình... đang mang thai và cần phải chuẩn bị tiền nuôi con

Một trong những phương pháp tiết kiệm độc đáo khác đến từ tài khoản Qiqi Likes Doraemon. Người này chia sẻ cách tiết kiệm cô đang áp dụng là tưởng tượng bản thân đang mang thai và cần chuẩn bị tiền sinh con, nuôi con.

Thay vì lập kế hoạch tiết kiệm thông thường, Qiqi Likes Doraemon xây dựng hẳn một danh sách chi tiêu dành cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Các khoản tiền được phân bổ cho việc khám thai định kỳ, viện phí đi sinh, mua đồ cho mẹ và bé,... Tuy nhiên, thay vì thực sự mua những món đồ đó, Qiqi Likes Doraemon chuyển số tiền tương ứng vào một tài khoản tiết kiệm riêng. Mỗi khoản chi tưởng tượng đều trở thành một khoản tiền được cất giữ.

Qiqi Likes Doraemon cho biết nhờ cách này, cô đã tiết kiệm được khoảng 47.170 NDT (155,7 triệu đồng) trong giai đoạn chuẩn bị trước khi "em bé chào đời". Nếu tiếp tục tưởng tượng mình đang nuôi một đứa trẻ đến năm 10 tuổi, Qiqi Likes Doraemon khẳng định con số chắc chắn sẽ tiếp tục tăng.

Dù chỉ là tưởng tượng, Qiqi Likes Doraemon vẫn lập hẳn danh sách những thứ cần chi trong giai đoạn mang thai để biết mình cần tiết kiệm bao nhiêu

Người dùng ẩn danh: Giả vờ nuôi mèo để có động lực tiết kiệm

Với những người cảm thấy việc tưởng tượng mình đang mang thai và sắp sinh con quá phức tạp, một cư dân mạng đề xuất phiên bản đơn giản hơn: Tưởng tượng mình đang chăm sóc một chú mèo.

Người này lập danh sách các khoản chi phí cơ bản như thức ăn, cát vệ sinh và đồ dùng cho thú cưng. Mỗi lần đáng lẽ phải chi tiền cho những món đồ này, họ lại chuyển số tiền tương ứng vào tài khoản tiết kiệm.

Chẳng hạn, nếu dự định dành 200 NDT (khoảng 660.000 đồng) mua thức ăn và cát cho mèo, người đó sẽ chuyển toàn bộ số tiền vào quỹ riêng. Cứ như vậy, tài khoản tiết kiệm sẽ dần tăng.

Lao G: Cứ coi như mình đang đầu tư chứng khoán hàng tháng

Một người dùng có nickname Lao G lại chia sẻ cách tiết kiệm gắn với thị trường chứng khoán. Sau khi thua lỗ khi đầu tư cổ phiếu, Lao G nhận ra mình là người có khẩu vị rủi ro ở mức thấp.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên trong cái rủi có cái may, chính nhờ khoản lỗ này mà anh lại nhận ra một hướng tiết kiệm khác: Soi bảng giá cổ phiếu hàng ngày, lựa những mã mà bản thân nghĩ là có tiềm năng tăng trưởng, nhưng thay vì thực hiện giao dịch mua cổ phiếu, Lao G chuyển số tiền tương ứng vào tài khoản tiết kiệm.

Cách làm này giúp anh vừa duy trì được thói quen tích lũy, vừa chẳng lo lỗ vốn hay "không về được bờ".

Sau cùng, tiết kiệm không nhất thiết phải bắt đầu bằng những nguyên tắc quá khắt khe. Đôi khi, một phương pháp thú vị và phù hợp với bản thân lại giúp duy trì thói quen lâu dài hơn. Tất nhiên, những ý tưởng như vay tiền để gửi tiết kiệm hay đầu tư chứng khoán không nên được xem là công thức tài chính an toàn. Điều quan trọng vẫn là giữ được tiền bằng cách không tạo thêm những khoản nợ và rủi ro không cần thiết.

(Nguồn: Sina Finance)