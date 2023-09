Dân mạng soi ra Camry "đời mới" trong quảng cáo, Toyota vội gỡ và lên tiếng

Cách đây chưa lâu, Toyota chi nhánh tại Mỹ đã đăng một video truyền thông mà trong đó được cho là chứa hình ảnh của Toyota Camry đời mới. Đoạn video truyền thông phân tích những mặt tích cực và tiêu cực giữa việc mua và thuê xe, được thực hiện theo dạng stop-motion (dạng video được ghép từ rất nhiều ảnh mà khi chạy ở tốc độ nhanh sẽ gần giống một video thông thường).

Trong khi chủ đề của video hữu ích với một nhóm đối tượng nhất định, điều gây chú ý lại nằm ở giây thứ 49, nhiều người tinh mắt đã phát hiện ra một chiếc xe trong một tấm poster vẽ tay, bên trên có dòng chữ "The Amazing Toyota" (tạm dịch: Toyota tuyệt vời), bên dưới là một mẫu sedan trông không giống hoàn toàn với một mẫu xe nào đang được bán trên thị trường.

Hình ảnh xuất hiện trong đoạn video truyền thông của Toyota chi nhánh tại Mỹ.

Toàn bộ tấm poster trông giống được vẽ bằng tay, ngay cả chiếc xe cũng vậy. Tuy nhiên, dựa vào đường nét thì nhiều người nhận ra rằng chiếc sedan này có kích thước tương tự Camry, phần đầu trông khá giống với Toyota Prius và Toyota Crown.

Với những điểm khác biệt đó, một số chuyên trang về xe như CarBuzz hay Carscoops đã phỏng đoán rằng đây là thiết kế của Toyota Camry thế hệ mới. Tuy nhiên, sau đó thì Toyota đã gỡ bỏ đoạn video đó và liên hệ với các trang này để trao đổi về hình ảnh chiếc xe.

Chiếc xe có thiết kế rất giống với Toyota Crown, nhưng ở dạng một mẫu sedan.

Theo thông tin mà Toyota trao đổi với cả CarBuzz và Carscoops, toàn bộ những hình ảnh xuất hiện trong đoạn quảng cáo này đều do một đơn vị truyền thông độc lập với Toyota thực hiện. Hình ảnh chiếc sedan được cho là Toyota Camry thế hệ mới chỉ là một ảnh minh họa và không phải hình xem trước cho bất cứ sản phẩm nào của Toyota.

Toyota cho biết: "Video nói trên do một đơn vị mua ngoài của Toyota Financial Services [Dịch vụ tài chính Toyota] thực hiện và đã vô tình sử dụng hình ảnh minh họa Camry của một người khác, hình ảnh chiếc xe xuất hiện chỉ tạm xuất hiện trong giai đoạn sản xuất. Đơn vị mua ngoài này không có quyền tiếp cận với các hình ảnh thiết kế của các mẫu xe mà Toyota dự định sản xuất, và [chiếc xe trong video] không phải ảnh xem trước của Toyota Camry thế hệ mới. Toyota Financial Services đang thực hiện gỡ hình ảnh này ra khỏi video".

Ảnh đồ họa do Theottle thực hiện, không phải một mẫu xe chính thức của Toyota.

Trong nhiều năm trở lại đây, nhiều chuyên trang về xe lớn đã cố gắng đưa ra các hình ảnh dự đoán thiết kế của nhiều mẫu xe tiếp theo. Thông thường, các nhà sản xuất sẽ giữ khoảng cách và rất cẩn trọng với hình ảnh của các đơn vị như vậy. Tuy nhiên, đối tác của Toyota đã có một quyết định khác thường là sử dụng hình ảnh minh họa của Theottle.

Hình ảnh mà Theottle thực hiện minh họa thiết kế của Toyota Camry cho thế hệ tiếp theo, dựa trên các đặc trưng thiết kế xuất hiện trên mẫu Toyota Crown. Những hình ảnh do Theottle thực hiện xuất hiện từ tháng 8/2022.

Trong video truyền thông mà Toyota đã gỡ bỏ, bên cạnh hình ảnh chiếc xe thì đơn vị thực hiện còn sử dụng kèm nhiều ảnh phục vụ truyền thông và các mẫu xe mô hình nên đã khiến nhiều người nhầm tưởng rằng mẫu sedan xuất hiện trong video là Toyota Camry đời mới.

Sau sự việc này, có lẽ Toyota chi nhánh tại Mỹ nói riêng và đội ngũ truyền thông của các hãng xe khác nói chung sẽ phải cẩn trọng hơn với các hình ảnh có trong các sản phẩm truyền thông, dù xuất hiện chỉ trong khoảnh khắc ngắn hay một đoạn dài.