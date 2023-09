Dàn sao “phủ đỏ" show Đỗ Mạnh Cường tại New York Fashion Week: Lan Ngọc - Hương Giang đọ sắc cùng Miss Universe 2022

New York Fashion Week Xuân - Hè 2024 (Tuần lễ Thời trang New York) đang nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu trên toàn thế giới. Mới đây, show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện này cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế. Với trang phục tông đỏ cùng hoạ tiết hoa hồng đặc trưng, dàn người đẹp đã có màn đọ sắc trên đường phố New York.

Miss Universe 2022 - R'Bonney Gabriel xuất hiện đầy sang chảnh, quyến rũ trong mẫu váy cúp ngực được thiết kế từ 3 bông hoa. Người đẹp lựa chọn tông trang điểm nhạt để làm nổi bật thần thái sang chảnh, cuốn hút

Ninh Dương Lan Ngọc diện trang phục độc đáo, lạ mắt với hình hoa hồng 3D huyền ảo phối cùng quần tất ton sur ton. Nữ diễn viên khoe trọn nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung với kiểu tóc tết nhỏ "hack tuổi"

Hương Giang lại có phần quyến rũ, lộng lẫy với mẫu váy lệch vai vạt dài kết hợp cùng quần tất đỏ. Nàng hậu khi diện tông đỏ càng chiếm trọn spotlight với làn da trắng sáng cùng visual sắc sảo. Cô nàng lựa chọn kiểu tóc búi kết hợp cùng mẫu túi size nhỏ của Chanel để tăng vẻ kiêu kỳ, điệu đà

Ngọc Châu diện mẫu đầm cúp ngực đuôi bồng thêu hoa nổi mix với quần tất và giày cùng màu. Người đẹp cũng lựa chọn kiểu tóc búi cọ xoè đầy trendy, thời thượng cùng tông trang điểm đậm

Kim Duyên có phần thanh lịch, trang nhã hơn với mẫu váy trễ vai dài và giày cao gót đen hở mũi

Người đẹp Bé Quyên thu hút mọi ánh nhìn với trang phục phá cách, ấn tượng cùng thần thái sang chảnh ngút ngàn

Người mẫu Lê Thuý vô cùng phá cách, cá tính khi phối váy cổ yếm màu đỏ cùng trang phục xuyên thấu hoạ tiết chấm bi

Ngọc Quyên lựa chọn trang phục sexy, táo bạo với mẫu áo bra top hoa hồng cùng chân váy dài

Lê Xuân Tiền xuất hiện bảnh bao, lịch lãm với trang phục đen - đỏ nổi bật

Nữ diễn viên Diễm My sang trọng, quý phái với mẫu đầm độc đáo kết hợp với phụ kiện ánh kim

Hoa hậu Hà Kiều Anh diện mẫu váy cúp ngực với hoạ tiết được thiết kế cầu kỳ, lạ mắt