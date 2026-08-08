Dàn sao Việt hội ngộ tại sự kiện đặc biệt, khám phá xu hướng biến nhà thành “chốn chữa lành”

Ngày 7/8, BoConcept Vietnam giới thiệu không gian trải nghiệm mới tại tòa nhà Victory Tower, khu vực Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Sự kiện mang chủ đề “From Store to Story”, có sự tham gia của các khách mời trong lĩnh vực thời trang, giải trí cùng các chuyên gia đến từ Đan Mạch và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Huỳnh Tú Anh, Vĩnh Đam cùng dàn khách mời hội ngộ

Ngay từ đầu chương trình, sự xuất hiện của Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh, diễn viên - người mẫu Vĩnh Đam và fashionista Lâm Minh thu hút sự chú ý.

Vĩnh Đam được giới thiệu là gương mặt từng gây chú ý qua phim Thỏ Ơi của đạo diễn Trấn Thành. Trong khi đó, phần âm nhạc của DJ 2Pillz góp phần tạo không khí cho chương trình.

Diễn viên - người mẫu Vĩnh Đam tại sự kiện

NTK Lý Quí Khánh đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện. Anh hiện giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh AKA Furniture, đồng thời tham gia cùng đội ngũ BoConcept trong quá trình xây dựng ý tưởng chương trình.

Theo Lý Quí Khánh, mục tiêu của sự kiện không chỉ dừng ở việc giới thiệu một không gian mới mà còn muốn gợi mở cách mỗi người nhìn nhận ngôi nhà như nơi lưu giữ những câu chuyện riêng.

“Tôi mong mỗi vị khách khi rời nơi đây không chỉ mang theo cảm hứng về cái đẹp, mà còn khao khát viết tiếp câu chuyện trong chính tổ ấm của mình”, anh chia sẻ.

NTK Lý Quí Khánh đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện

Trong khuôn khổ chương trình, khách mời còn tham gia Home Letter Corner - hoạt động viết những lời nhắn gửi về “ngôi nhà mơ ước”. Phần Trend Talk - Cảm hứng Thiết kế có sự tham gia của bà Aina Wang, Chuyên viên hình ảnh cấp cao của thương hiệu, với nội dung xoay quanh thiết kế đương đại và sự thay đổi trong nhu cầu của người dùng đối với không gian sống.

Khi ngôi nhà được xem như một “chốn chữa lành”

Một trong những nội dung được nhắc tới tại sự kiện là sự thay đổi trong cách người tiêu dùng, đặc biệt là người trẻ, lựa chọn nội thất và xây dựng không gian sống.

Ông David Anderberg - Giám đốc điều hành BoConcept khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nhận định người tiêu dùng hiện không chỉ tìm kiếm một món đồ nội thất đẹp. Theo ông, nhiều khách hàng muốn những thiết kế có thể gắn với câu chuyện cuộc sống, lưu giữ kỷ niệm và cảm xúc theo thời gian.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các giá trị như tính bền vững, sự tối giản và khả năng thể hiện cá tính cũng được quan tâm hơn.

Khách mời tham gia Home Letter Corner - hoạt động viết những lời nhắn gửi về “ngôi nhà mơ ước”

Đáng chú ý, ông David Anderberg cho rằng ngày càng có nhiều khách hàng mong muốn biến ngôi nhà thành một “chốn chữa lành” riêng biệt, nơi từng góc nhỏ phản chiếu cá tính và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Từ cách tiếp cận này, không gian sống không còn chỉ là nơi bố trí những món đồ phục vụ sinh hoạt mà ngày càng được nhìn nhận như một phần của trải nghiệm cá nhân.

Khách mời tại chương trình cũng được trải nghiệm Home Styling Service - dịch vụ tư vấn thiết kế và bài trí không gian sống. Việc lựa chọn chất liệu, bảng màu hay cách kết hợp nội thất được xây dựng dựa trên diện tích và nhu cầu sinh hoạt của từng trường hợp thay vì sử dụng một phương án sắp đặt cố định.

Loạt khách mời trong sự kiện

Thiết kế của kiến trúc sư Ý lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam

Sự kiện cũng đánh dấu màn ra mắt Paraggi, mẫu sofa lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam và được lựa chọn như một thiết kế đại diện cho tinh thần “From Store to Story”.

Paraggi là sản phẩm của Claudio Bellini, kiến trúc sư và nhà thiết kế người Ý.

Theo thông tin được giới thiệu tại sự kiện, mẫu sofa này được phát triển theo hướng chú trọng trải nghiệm sử dụng, với kết cấu ôm cơ thể và khả năng tùy biến về kích thước, chất liệu cũng như màu sắc để phù hợp với nhiều kiểu không gian.

Việc đưa Paraggi vào không gian trải nghiệm cũng thể hiện cách thương hiệu muốn đặt từng thiết kế trong bối cảnh sử dụng thực tế, nơi công năng, cảm xúc và câu chuyện của người dùng cùng song hành.

Sự kiện diễn ra trong dịp BoConcept kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển. Theo đại diện thương hiệu, Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên triển khai mô hình không gian theo nhận diện mới, chuyển trọng tâm từ trưng bày sản phẩm sáng tạo trải nghiệm và cảm hứng về phong cách sống.

Với tinh thần “From Store to Story”, câu chuyện của một món đồ nội thất được nhìn nhận không kết thúc tại cửa hàng. Trái lại, hành trình ấy chỉ thực sự bắt đầu khi sản phẩm bước vào không gian sống và trở thành một phần trong câu chuyện riêng của mỗi gia đình.