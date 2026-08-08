Mạng xã hội tìm danh tính trọng tài bắt trận Việt Nam - Campuchia

Mạng xã hội lùng sục danh tính trọng tài trận Việt Nam - Campuchia

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Mỹ Đình tối 7/8. Tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia 3-1, khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng A. Bên cạnh kết quả trận đấu, trọng tài chính Trương Vĩ Long Mario bất ngờ nhận được sự chú ý của khán giả.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng chia sẻ hình ảnh vị trọng tài người Hong Kong (Trung Quốc). Nhiều khán giả nhận xét Vĩ Long có gương mặt trẻ, ngoại hình điển trai và phong thái giống sinh viên.

Một số người để lại bình luận “xin info”, trong khi những tài khoản khác nhanh chóng tìm kiếm tên tuổi, năm sinh và các trận đấu trọng tài từng điều hành. Danh tính trọng tài sau đó được xác định là Trương Vĩ Long (Mario), sinh năm 1995.

Các bài đăng về trọng tài bắt trận Việt Nam - Campuchia thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả bất ngờ khi biết Vĩ Long sinh năm 1995. Một tài khoản viết vị trọng tài “sinh năm 1995 nhưng trông như Gen Z, sinh viên”. Người khác nhận xét Vĩ Long còn trẻ hơn nhiều khán giả sinh sau năm 2000.

Trương Vĩ Long được khán giả Việt Nam tìm kiếm danh tính sau trận Việt Nam - Campuchia.

Bên cạnh những bình luận về ngoại hình, khán giả đánh giá tích cực cách trọng tài điều hành trận đấu. Một tài khoản nhận xét Trương Vĩ Long là “trọng tài trẻ, bắt hay”. Người khác cho rằng Vĩ Long cầm còi công tâm, đưa ra quyết định chính xác và không thiên vị.

Trong trận đấu giữa Việt Nam - Campuchia, trọng tài người Trung Quốc nhiều lần lọt vào khung hình trao đổi với cầu thủ. Cổ động viên nhận xét Vĩ Long giữ thái độ bình tĩnh và không tạo ra những khoảng dừng kéo dài, giúp trận đấu liền mạch.

Trương Vĩ Long không phải gương mặt xa lạ với tuyển Việt Nam. Hồi tháng 3, Vĩ Long bắt chính trận giao hữu giữa Việt Nam và Bangladesh trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu ghi nhận đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 3-0. Trương Vĩ Long làm việc cùng hai trợ lý Chow Chun Kit, Lam Cheuk Hong và trọng tài thứ tư Hoàng Ngọc Hà.

Tại cuộc đối đầu Campuchia tối 7/8, Trương Vĩ Long tiếp tục được giao nhiệm vụ cầm còi. Trợ lý Lam Cheuk Hong cũng trở lại trong tổ trọng tài. Hai thành viên còn lại là Apichit Nophuan và Alongkorn Khonwai của Thái Lan.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho tuyển Việt Nam. Kết quả giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giữ ngôi đầu bảng A và giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Danh tính trọng tài gây sốt

Trương Vĩ Long Mario sinh ngày 13/2/1995. Theo danh sách trọng tài quốc tế của FIFA, anh thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á và bắt đầu có cấp FIFA từ năm nay. Vĩ Long là một trong những trọng tài quốc tế trẻ của bóng đá Hong Kong, Trung Quốc hiện tại.

Trương Vĩ Long có nhiều năm kinh nghiệm làm trọng tài trước khi được công nhận ở cấp FIFA. Anh được giao nhiệm vụ tại các giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Hong Kong, Trung Quốc tổ chức, trong đó có giải vô địch quốc gia. Danh sách trọng tài mùa giải 2025-2026 ghi nhận Vĩ Long trong nhóm đủ điều kiện điều hành giải chuyên nghiệp.

Trương Vĩ Long từng bắt chính trận Việt Nam - Bangladesh trên sân Hàng Đẫy hồi tháng 3.

Trọng tài sinh năm 1995 còn được tham gia chương trình trao đổi và đào tạo trọng tài ở nước ngoài. Năm 2020, Vĩ Long là một trong năm trọng tài Hong Kong, Trung Quốc được cử sang Anh tham gia chương trình của PGMOL, đơn vị phụ trách đội ngũ trọng tài tại các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Theo Liên đoàn Bóng đá Đông Á, Trương Vĩ Long tập huấn tại St George’s Park, trung tâm huấn luyện của Fulham và một số địa điểm chuyên môn khác. Trong thời gian ở Anh, Vĩ Long được trao cơ hội điều hành các trận thuộc Premier League 2 và Professional Development League.

Đến tháng 5/2025, Trương Vĩ Long tiếp tục tham dự chương trình của Học viện Trọng tài ưu tú AFC tại Malaysia. Đây là chương trình đào tạo dành cho những trọng tài có triển vọng phát triển ở cấp độ châu lục. Sau quá trình tích lũy kinh nghiệm, Vĩ Long được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế từ đầu năm 2026.

Tại giải vô địch Hong Kong, Trung Quốc, Trương Vĩ Long gây dấu ấn với cách điều hành chặt chẽ. Thống kê mùa 2025-2026, Vĩ Long bắt chính 10 trận và rút 47 thẻ vàng, đạt tỷ lệ trung bình 4,7 thẻ mỗi trận.