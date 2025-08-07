Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục hơn 900.000 người trong năm 2024

Thủ đô Tokyo là khu vực duy nhất ghi nhận mức tăng dân số bản địa Nhật Bản (Ảnh minh họa: Nikkei Asia)

Đây là năm thứ 16 liên tiếp dân số Nhật Bản sụt giảm và là mức giảm lớn nhất kể từ khi khảo sát dân số bắt đầu năm 1968. Kết quả khảo sát dân số được Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản công bố ngày 6/8.

Số liệu mới nhất công bố trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách đang thúc đẩy nỗ lực đảo ngược tình trạng tỉ lệ sinh giảm và sự suy giảm dân số các vùng. Ngoài ra, tình trạng cư dân người nước ngoài cao kỷ lục cũng khiến một số cử tri quay sang các đảng đối lập với các khẩu hiệu như "Người Nhật Bản trước hết".

Theo khảo sát nhân khẩu học của Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản, tính đến ngày 1/1/2025, dân số bao gồm cả cư dân nước ngoài là 124.330.690 người, giảm khoảng 554.000 người. Trong khi đó, số cư dân nước ngoài ở Nhật Bản tiếp tục tăng lên mức 3.677.463 người, cao nhất kể từ năm 2013 khi người nước ngoài được tính vào thống kê dân số. Mức tăng số cư dân nước ngoài là 354.089 người, tương đương 10,65%. Hokkaido là địa phương có mức tăng cư dân người nước ngoài cao nhất với tỷ lệ 19,57%.

Khoảng 85,77% số cư dân nước ngoài ở Nhật Bản đang trong độ tuổi lao động. Nhiều người trong số họ đang lấp đầy khoảng trống nhân lực do dân số bản địa suy giảm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và lo ngại một số cư dân nước ngoài lợi dụng hệ thống, các đảng cam kết hạn chế tiếp nhận người nhập cư - như đảng Sanseito đã giành được thêm nhiều sự ủng hộ trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7.

Người cao tuổi Nhật Bản tập thể dục tại công viên ở Tokyo (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, số ca sinh năm 2024 ở Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục là 687.689 ca - thấp hơn so với 1,59 triệu ca tử vong được ghi nhận, cũng là một con số cao kỷ lục khác.

Các tỉnh Akita và Aomori vùng Đông Bắc có số dân là người Nhật Bản giảm nhiều nhất, lần lượt 1,91% và 1,72%, sau đó là tỉnh Kochi phía Tây với 1,71%. Mức giảm toàn quốc là 0,75%.

Thủ đô Tokyo là khu vực duy nhất ghi nhận mức tăng dân số bản địa Nhật Bản, với 0,13% do lượng người đổ về thủ đô cao. Nếu tính cả số cư dân nước ngoài, chỉ có Tokyo và tỉnh Chiba lân cận có tổng dân số tăng.

Xét theo độ tuổi, nhóm người từ 65 tuổi trở lên chiếm 29,58% dân số Nhật Bản, trong khi nhóm từ 15 - 64 tuổi chiếm khoảng 59,04%. Cả hai nhóm đều tăng nhẹ so với năm 2023.