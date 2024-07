Dân số Nhật Bản liên tục giảm

Ngoài ra, theo hãng tin Kyodo, con số trên cũng là mức giảm lớn nhất kể từ khi thống kê được thực hiện vào năm 1968.



Xu hướng trên nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình trạng tỉ lệ sinh giảm và nhu cầu cấp thiết của việc tìm biện pháp đối phó. Theo Bộ Nội vụ Nhật Bản, nước này có gần 730.000 ca sinh vào năm ngoái, một con số thấp kỷ lục. Trong khi đó, số trường hợp tử vong là 1,58 triệu, con số cao kỷ lục.

Trẻ em làm bài tập ở tỉnh Ishikawa - Nhật Bản. Ảnh: REUTERS

Dân số già hóa và tỉ lệ sinh giảm đặt ra thách thức lớn cho nền kinh tế lớn thứ hai châu Á, cũng như đe dọa gây căng thẳng cho hệ thống phúc lợi xã hội. Đã có nhiều biện pháp được thông qua để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học này, như tăng chi tiêu cho chăm sóc trẻ em và cải cách nhập cư. Thủ tướng Kishida Fumio cũng xem việc đảo ngược tỉ lệ sinh giảm là ưu tiên quốc gia, cam kết tăng gấp đôi chi tiêu cho chăm sóc trẻ em trong vòng một thập kỷ, có các chính sách khuyến khích sinh, nuôi dạy trẻ. Một số chính quyền địa phương còn triển khai các sáng kiến, như ứng dụng hẹn hò.

Trong khi đó, tại Mỹ, ngày càng có nhiều người trưởng thành cho biết họ không có ý định nuôi con, theo khảo sát được Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) công bố hôm 25-7. Theo khảo sát mới, 47% người dưới 50 tuổi và chưa có con cho biết họ không có ý định có con, tăng 10 điểm % so với lần khảo sát năm 2018. Khi được hỏi lý do, 57% người được khảo sát cho biết họ chỉ đơn giản là không muốn sinh con. Những lý do khác được nói đến là mong muốn tập trung cho sự nghiệp hoặc sở thích; nỗi lo về tình trạng của thế giới, về chi phí nuôi dạy con cái, môi trường; không tìm được người bạn đời phù hợp...