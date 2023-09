Đăng ảnh bức tranh đã cất tủ nhiều năm, người phụ nữ bất ngờ bởi lời của nhà thẩm định: "Nó có thể thay đổi cuộc đời cô"

Trong cuộc sống, đúng là không điều gì là không thể. Giả dụ như việc một ngày đẹp trời, bạn vô tình mua một tấm vé xổ số cho vui, nhưng đến hôm sau, bạn lại trở thành triệu phú, hay đơn giản là có một khoản tiền vô cùng lớn để thay đổi cuộc đời. Hay bạn mua một món đồ cũ nhưng rồi không hề biết, nó lại là một món đồ cổ quý hiếm, đáng giá nhiều tiền hơn gấp nhiều lần so với số tiền bạn bỏ ra mua vào.

Trường hợp sau đây của một người phụ nữ giấu tên ở New Hampshire, Mỹ là một ví dụ. Cụ thể, đầu tháng 9 tờ Washington Post đưa tin, vào năm 2017, người phụ nữ này đã mua một bức tranh với giá 4 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 100.000 đồng tiền Việt tại một cửa hàng bán đồ cũ tại Manchester, Anh.

Khi mua, cô cảm thấy không có gì đặc biệt ở bức tranh này và bởi nó có mức giá rất rẻ so với nhiều món đồ trang trí nhà cửa khác. "Nó là một bức tranh nặng nề và bụi bặm trong một cửa hàng đồ cũ. Và giá của nó rất rẻ, nên tôi đã mua" , người phụ nữ nói thêm

Bức tranh dài hơn 60cm, rộng hơn 43cm, vẽ 2 người phụ nữ, có vẻ như ở 2 cương vị, hoàn cảnh đối lập. Người phụ nữ có vẻ trẻ hơn, trong chiếc váy kết hợp màu xanh và đỏ, gương mặt u buồn. Người còn lại mặc trang phục toàn màu đen, đang ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm nghị.

Sự thật về bức tranh được tìm ra sau nhiều năm

Trên thực tế khi mua bức tranh và mang về nhà của mình, người phụ nữ cũng không thật sự để tâm đến nó. Cô treo nó trên tường trong một thời gian ngắn rồi cất lại vào tủ. Sau 6 năm, đến khoảng tháng 5 năm nay, bức tranh mới khiến cô chú ý khi cô dọn nhà. Cô bất chợt chụp ảnh và đăng ảnh về tấm hình lên một nhóm mạng xã hội chuyên về các tác phẩm nghệ thuật, và sự thật lúc này mới được tìm ra.

Một nhà sưu tầm nghệ thuật, cũng là người hay thẩm định các bức tranh quý tên Lauren Lewis đã nhìn thấy bức ảnh và xác nhận rằng, bức tranh giá chỉ 4 USD chính là một tác phẩm quý giá và nó có thể thay đổi cuộc đời người phụ nữ. Nó là bức tranh sơn dầu đến từ họa sĩ nổi tiếng đầu thế kỷ 20 người Mỹ - Newell Convers Wyeth. Bức tranh là một trong 4 bức minh họa bìa cho ấn bản năm 1939 của tiểu thuyết Ramona của nhà văn Helen Hunt Jackson.

Trong sự nghiệp của mình, họa sĩ Newell Convers Wyeth đã tạo ra hơn 3000 bức tranh và minh họa cho 112 cuốn sách, làm việc cho nhiều công ty và các ấn phẩm nổi tiếng khác như Saturday Evening Post, Harper's Monthly và Ladies' Home Journal.

Họa sĩ nổi tiếng đầu thế kỷ 20 người Mỹ - Newell Convers Wyeth

2 người phụ nữ trong bức tranh có mối quan hệ mẹ và con nuôi. Cụ thể, người phụ nữ váy đỏ xanh là một đứa trẻ mồ côi, lai giữa Scotland và Mỹ, sống tại Nam California. Còn người áo đen là người mẹ nuôi nghiêm khắc và có phần ghê gớm của cô. Thực tế, cuốn tiểu thuyết được xuất bản lần đầu tiên vào năm 84 của thế kỷ 19.

Trên bức tranh còn có chữ ký tay của tác giả ở phía trên cùng bên tay trái và bằng nhãn dán ở mặt sau khung tranh. Tuy nhiên, chính người bán và người mua tranh cũng chẳng hề biết về điều này.

Sau khi nhà sưu tầm nghệ thuật Lauren Lewis nhận ra bức tranh, ông đã lái xe 3 giờ đồng hồ để gặp chủ nhân bức tranh để tận mắt xem tác phẩm. Khi đến nơi, ông vô cùng phấn khích khi là người đầu tiên nhận ra tác phẩm thật sự có giá trị.

Lewis giải thích thêm, bức tranh đã gần như mất tích 80 năm. Nhiều nhà sưu tầm cũng tự hỏi nó đã đi đâu trong suốt một thời gian dài, và cuối cùng có mặt ở một cửa hàng đồ cũ - nơi người phụ nữ đã mua nó. Phỏng đoán rằng, có thể do nó được sử dụng như một món quà từ nhà xuất bản Little, Brown and Company cho một biên tập viên hoặc tài sản của tác giả.

Biết được giá trị thật sự của bức tranh mình vẫn cất tủ bao lâu, người phụ nữ đã ủy quyền cho các nhà đầu giá để bán bức tranh. Theo đánh giá của các nhà đấu giá, bức tranh dự kiến sẽ được bán đấu giá rộng rãi vào ngày 19/9 tới đây tại Marlborough, Massachusetts, Hoa Kỳ. Và giá trị của nó lên tới một con số không ngờ. Ước tính, con số có thể vào khoảng 150.000 - 250.000 USD, tương đương với khoảng 3 - 6 tỷ đồng, tức gấp tới 60.000 lần giá trị ban đầu khi người phụ nữ mua nó ở cửa hàng đồ cũ.

Nếu buổi đấu giá diễn ra thành công, bức tranh được bán với giá trị khủng, người phụ nữ không hề trắng tay mà sẽ nhận lại được một khoản tiền lớn. Khoản tiền này có thể đủ để cải thiện, thậm chí thay đổi cuộc sống của cô ấy rất nhiều.

Theo Aboluowang, Artnews.com