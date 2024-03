Đang chờ rút 180 triệu đồng bỗng đọc được "phiếu khảo sát", cụ bà lập tức nhờ ngân hàng báo công an

Ảnh minh họa Hồi 16 giờ ngày 6/3, Công an thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) nhận được tin báo của nhân viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lục Nam báo tin về việc khách hàng là bà Nguyễn Thị M (SN 1950) ở thị trấn Đồi Ngô đến giao dịch rút tiền có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ngay lập tức, Công an thị trấn Đồi Ngô đã đến làm việc với đại diện ngân hàng và bà M. Qua đó xác định bà M bị lừa đảo dưới hình thức giả danh cán bộ công an gọi điện thoại thông báo liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật. Đối tượng yêu cầu bà M rút toàn bộ số tiền 180 triệu đồng để chuyển vào số tài khoản do người gọi điện lừa đảo cung cấp.

Trong khi chờ rút 180 triệu đồng từ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lục Nam để sang Ngân hàng MBbank chuyển cho đối tượng lừa đảo, bà M đọc “Phiếu khảo sát” do nhân viên ngân hàng cung cấp (“Phiếu khảo sát” do Công an huyện Lục Nam phối hợp với các tổ chức tín dụng triển khai phát cho người dân khi đến giao dịch để ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng), nhận ra mình đang bị lừa nên đã trao đổi với nhân viên ngân hàng trình báo công an để giải quyết.

Sau khi được cán bộ ngân hàng và công an giải thích, bà M đã không chuyển 180 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Bằng tinh thần và trách nhiệm cao, các giao dịch viên của Agribank đã thành công việc giúp đỡ khách hàng tránh khỏi bẫy lừa của đối tượng xấu. Agribank khuyến cáo tất cả khách hàng luôn nâng cao cảnh giác, tìm hiểu và xác minh mọi thông tin trước khi giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng không quen biết.