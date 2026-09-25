Đang điền số thẻ ngân hàng, mật khẩu nhưng chưa nhập mã OTP, tài khoản vẫn tự động chuyển khoản 850 triệu đồng, người phụ nữ SN 2001 báo công an

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Theo China Daily, vào đầu tháng 4, Công an thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) tổ chức họp báo chuyên đề về phòng ngừa các vụ lừa đảo viễn thông, mạng sử dụng hình thức điều khiển từ xa và chia sẻ màn hình điện thoại. Tại cuộc họp báo, cơ quan chức năng cho biết từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã xảy ra hơn 1.100 vụ việc liên quan đến lừa đảo viễn thông, mạng sử dụng hình thức điều khiển từ xa và chia sẻ màn hình điện thoại, gây mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân.

Một thủ đoạn lừa đảo bị vạch trần, đó là kẻ lừa đảo lợi dụng tâm lý lo sợ bị trừ tiền vô cớ hoặc ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng, dụ nạn nhân cài đặt phần mềm điều khiển từ xa. Sau đó, bằng các lời lẽ như “chuyển tiền vào tài khoản an toàn”, chúng điều khiển điện thoại của nạn nhân để thực hiện chuyển tiền.

Những lời thoại thường được sử dụng như: “Dịch vụ bảo vệ tài sản trị giá hàng triệu NDT” trên Douyin, Kuaishou, Alipay hoặc dịch vụ bảo hiểm y tế của bạn đã hết hạn. Nếu không hủy kịp thời, hệ thống sẽ tự động trừ tiền hàng tháng. Hãy lập tức tải phần mềm “XX Cloud”, “XX Office”, chúng tôi sẽ hướng dẫn từ xa cách hủy dịch vụ.

Một người phụ nữ họ Dương 25 tuổi ở nhà nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên Cục Bảo hiểm y tế quốc gia. Đối phương nói rằng dưới tên cô có hai thẻ bảo hiểm y tế, yêu cầu phải lập tức hủy một thẻ. Sau đó, đối tượng dụ mở một website được chỉ định, tải phần mềm có tên “Bao Khang Tong 02” và bật chức năng chia sẻ màn hình.

Tiếp đó, người phụ nữ làm theo yêu cầu, nhập số thẻ ngân hàng, mật khẩu và mã xác thực trên trang web. Sau khi thao tác thành công, đối phương tiếp tục nhiều lần dụ cô cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, Dương phát hiện mình chưa hề thực hiện nhập số tiền và mã OTP nhưng 220.000 NDT(khoảng 850 triệu đồng) tiền tiết kiệm trong tài khoản đã bị chuyển đi.

Những phần mềm điều khiển từ xa nào thường được kẻ lừa đảo sử dụng?

Hiện nay, các phần mềm điều khiển từ xa thường được kẻ lừa đảo sử dụng chủ yếu được chia thành hai loại, người dân cần đặc biệt cảnh giác:

Một là, loại giả dạng ứng dụng chính thống. Chúng sử dụng những cái tên như “XX Meeting”, “XX Customer Service”, “XX Assistant”, “XX Claims”, “XX Security Protection”, “XX Review”, “XX Activation” để giả mạo phần mềm chính thức. Giao diện bên ngoài cũng được làm rất giống thật.

Hai là, loại được cài sẵn “cửa hậu” độc hại. Thông qua các đường link hoặc mã QR không rõ nguồn gốc, kẻ lừa đảo quảng bá những ứng dụng như “trình dọn dẹp”, “công cụ diệt virus”, “phần mềm tăng lượt thích”, “trình phát video”...

Bề ngoài, chúng có vẻ là các công cụ tiện ích hoặc ứng dụng giải trí, nhưng thực tế đã được cài sẵn cửa hậu điều khiển từ xa. Một khi người dùng cài đặt, điện thoại có thể lập tức bị kẻ lừa đảo kiểm soát.

Ngoài ra, cũng có kẻ lừa đảo lấy lý do làm thủ tục hoặc xác minh thông tin để dụ nạn nhân sử dụng phần mềm họp trực tuyến chính thống, sau đó yêu cầu bật chức năng chia sẻ màn hình để đánh cắp thông tin riêng tư theo thời gian thực và thực hiện lừa đảo thông qua điều khiển từ xa.

Làm thế nào để phòng tránh lừa đảo bằng điều khiển từ xa?

Một là, kiên quyết từ chối cài đặt ứng dụng lạ không đến từ kênh chính thức. Bất cứ ai tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp, tổ chức cho vay hoặc nhân viên của nền tảng mà yêu cầu tải một ứng dụng lạ không có trên kho ứng dụng chính thức, đặc biệt là yêu cầu bật dịch vụ trợ năng, tùy chọn nhà phát triển, chia sẻ màn hình hoặc quyền điều khiển từ xa, đều phải kiên quyết từ chối. Các thủ tục chính thống không cần thực hiện những thao tác như vậy.

Hai là, luôn thực hiện thủ tục thông qua các kênh chính thức. Các vấn đề như hoàn tiền, bồi thường, đăng ký khoản vay, xác minh thủ tục hành chính... phải được thực hiện thông qua ứng dụng chính thức, đường dây chăm sóc khách hàng chính thức hoặc điểm giao dịch chính thức. Các cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp không có hình thức “xử lý vụ án trực tuyến, kiểm tra tài sản từ xa” và tuyệt đối không yêu cầu người dân tải phần mềm điều khiển từ xa để phối hợp điều tra.

Ba là, đặc biệt cảnh giác với các tín hiệu rủi ro như “chia sẻ màn hình”. Bất cứ khi nào đối phương đề cập đến các cụm từ như “chia sẻ màn hình”, “hỗ trợ từ xa”, “đồng bộ thao tác”, hãy lập tức chấm dứt liên lạc và cúp máy. Đây là đặc điểm điển hình của các vụ lừa đảo sử dụng điều khiển từ xa.

Bốn là, thận trọng khi bật “quyền trợ năng”. Bất kỳ ứng dụng lạ, đường link lạ hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng không rõ nguồn gốc nào yêu cầu bật “dịch vụ trợ năng” trên điện thoại đều phải từ chối, tuyệt đối không cấp quyền và không thao tác. Ngoài những phần mềm đọc màn hình hoặc hỗ trợ chính thống mà bản thân người dùng thường xuyên sử dụng, tuyệt đối không mở quyền có rủi ro cao này cho bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào.

Năm là, không tiết lộ mã xác thực SMS và mật khẩu thanh toán là giới hạn an toàn cuối cùng. Mã xác thực SMS, mật khẩu ngân hàng, mã xác thực thanh toán... là hàng rào cuối cùng bảo vệ an toàn tài sản. Không tổ chức hay cá nhân nào có quyền yêu cầu những thông tin này. Ngân hàng và nền tảng thanh toán cũng sẽ không thông qua điện thoại hoặc mạng xã hội để yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin trên.