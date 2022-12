Đăng kiểm ô tô quá tải, tài xế xếp hàng từ nửa đêm

Những ngày qua, tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới như 50-06V (quận 7), 50-02S (quận 11), 50-05V (quận Tân Bình), 50-03S (TP Thủ Đức)…, nhiều người đưa ô tô đến xếp hàng từ nửa đêm để mong được đăng kiểm sớm.

Phương tiện xếp hàng dài bên ngoài Trung tâm Đăng kiểm 50-02S (quận 11). Ảnh: Hữu Huy

Lúc 7h sáng 23/12, hàng chục phương tiện xếp hàng dài trên đường Tống Văn Trân hướng vào Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S (quận 11). Ở bên trong trung tâm này, hàng chục phương tiện khác cũng đang xếp hàng chờ đến lượt kiểm định. Một số trường hợp ôtô đi kiểm định trước ngày hết hạn đăng kiểm, được nhân viên phát giấy hẹn vào ngày khác đến làm việc. Ông Lâm Minh Khánh (60 tuổi, ngụ quận 10) cho biết, ông thức dậy từ 5h sáng để đưa ô tô đến trung tâm đăng kiểm.



Tuy nhiên, khi ông đến nơi thì đã có rất nhiều phương tiện xếp hàng đợi đến lượt. “Lúc trước tôi mang xe đi đăng kiểm rất nhanh. Nhưng hôm nay không hiểu sao xe lại đông như vậy. Xe lại sắp hết hạn đăng kiểm nên tôi rất lo, sợ không làm đăng kiểm kịp sẽ bị xử phạt”, ông Khánh bày tỏ.

Anh Huỳnh Ngọc Quý (ngụ huyện Nhà Bè) cho biết, anh lái xe khách 16 chỗ của gia đình đi đăng kiểm từ sớm. Tuy nhiên, khi đến nơi thì được phát giấy hẹn quay lại đăng kiểm vào tuần sau. “Tôi lái xe khách nên đi đăng kiểm sớm vài ngày, nếu hồ sơ có trục trặc thì còn thời gian để xử lý. Giáp Tết nên chở khách liên tục, gần hết hạn đăng kiểm, tôi cũng lo lắng”, anh Quý nói.

Ông Hoàng Sinh Nam, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-02S, cho biết: “Lượng xe đi đăng kiểm tăng trong khoảng một tuần nay. Nguyên nhân là nhiều trung tâm đăng kiểm khác bị đình chỉ hoạt động vì sai phạm, thêm vào đó cuối năm nên nhiều người mang phương tiện đi kiểm định”. Theo ông Nam, hiện trong bãi xe của Trung tâm lúc nào cũng có hàng chục phương tiện chờ đến lượt kiểm định. Trung tâm kiểm định tối đa một ngày được khoảng 250 ôtô.

Theo thống kê, TPHCM có khoảng 850.000 trong tổng số gần 5 triệu ôtô của cả nước. TPHCM có 17 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trong đó có 5 trung tâm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, 9 trung tâm đăng kiểm tư nhân và 3 trung tâm trực thuộc Sở GTVT TPHCM.

Tăng đột biến tại Đồng Nai

Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở tỉnh Đồng Nai đều đã hoạt động gấp đôi công suất nhưng vẫn không đáp ứng hết lượng xe đến đăng kiểm trong ngày, trong đó có cả lượng xe đến từ TPHCM và các tỉnh khác. Theo Sở GTVT Đồng Nai, 3 trung tâm đăng kiểm 6001S (TP.Biên Hòa), 6002S (TP. Long Khánh) và 6003S (huyện Định Quán) và 2 trung tâm đăng kiểm tư nhân ở Đồng Nai đều quá tải đăng kiểm do lượng phương tiện cơ giới tăng đột biến trong những ngày qua.

Ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 6001S, cho biết, Trung tâm có 3 chuyền kiểm định (2 xe tải, 1 du lịch) trước đây mỗi ngày kiểm định từ 170-200 xe, nhưng những ngày qua lượng xe tăng lên 300 xe/ngày. Vì vậy, Trung tâm buộc phải tăng thời gian làm việc, làm hết cả ngày thứ Bảy, tuy nhiên lượng xe tồn đọng trong ngày rất nhiều. Nhiều chủ xe đến xếp hàng từ 3 giờ sáng.

Phối hợp giải quyết ùn ứ

Theo ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM, vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đình chỉ hoạt động một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới có sai phạm (các trung tâm 50-15D, 50-07V, 50-10 và 50-17D) đúng vào thời điểm cuối năm, lượng xe đến kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm tăng cao dẫn đến hiện tượng ùn tắc phương tiện. Sở GTVT đã phối hợp Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM và đội CSGT-TT Công an các địa phương hướng dẫn, điều tiết giao thông trước các trung tâm đăng kiểm.

Ngoài các yêu cầu của Cục Đăng kiểm như bố trí làm thêm giờ (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật), Sở GTVT đề nghị đơn vị đăng kiểm tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm định, phát phiếu hẹn giờ cho chủ phương tiện; công bố danh sách đơn vị đăng kiểm đang hoạt động, tránh tập trung quá nhiều tại một đơn vị.

Đăng kiểm trễ có bị phạt? Theo luật sư Nguyễn Tri Đức, Giám đốc Công ty Luật 360 - Đoàn Luật sư TPHCM, Điều 30 Nghị định 100/2019 quy định, nếu chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng dưới một tháng thì bị phạt tiền 4-6 triệu đồng (đối với cá nhân), 8-12 triệu đồng (đối với tổ chức). Trường hợp giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ một tháng trở lên nhưng chủ xe vẫn đưa phương tiện tham gia lưu thông thì bị phạt tiền 6-8 triệu đồng (đối với cá nhân) và 12-16 triệu đồng (đối với tổ chức). Ngoài ra, nếu chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng. Ông Đức nói: Hiện chưa có cơ sở để khẳng định việc tài xế điều khiển phương tiện đã hết hạn đăng kiểm do lỗi của trung tâm thì có bị xử phạt hay không. Tuy nhiên, một số trung tâm đăng kiểm đã viết giấy hẹn cho các chủ phương tiện nhằm giảm ùn ứ. Những người điều khiển phương tiện có thể dùng giấy hẹn để chứng minh với người thi hành công vụ rằng phương tiện của mình đã đưa đi kiểm định nhưng vì lý do khách quan từ phía trung tâm nên chưa đăng kiểm đúng hạn".