Đăng kiểm tại quốc gia trên thế giới diễn ra như thế nào, có gì khác với Việt Nam?

Mỹ

Tại Mỹ, các bang có thể ban hành những quy định khác nhau về đăng kiểm xe cơ giới. Song, về cơ bản, chúng được phân chia theo 4 tiêu chí gồm kiểm tra an toàn định kỳ; kiểm tra an toàn trước khi bán xe, sang tên; kiểm tra an toàn tại thời điểm đưa phương tiện từ nơi khác đến địa phương và kiểm tra khí thải định kỳ.

Hiện có 15 bang yêu cầu kiểm tra an toàn hàng năm hoặc 2 năm một lần. Tổng cộng có 31 bang yêu cầu kiểm tra khí thải định kỳ.

Ảnh: The Business Journals

Ở New Jersey, các mẫu xe mới không phải đăng kiểm trong 4 năm đầu tiên nếu vẫn cùng một người sở hữu. Bang Maryland lại chỉ kiểm tra khí thải theo mỗi 3 năm, trong khi việc kiểm tra an toàn chỉ phải thực hiện khi bán lại xe giống với bang Alabama.

Thời gian đăng kiểm xe phụ thuộc vào từng bang, cơ quan đăng kiểm và kỹ năng của kiểm định viên. Ví dụ, một số bang có quy trình nghiêm ngặt, đòi hỏi cả việc lái thử xe trên đường, khiến quá trình kiểm định có thể lâu hơn bình thường.

Quá trình kiểm định thường mất ít nhất một giờ tại cơ sở thuộc Cơ quan quản lý các phương tiện cơ giới (DMV). Song, nếu đó là cuộc kiểm tra theo yêu cầu của bang tại một trung tâm bảo hành được ủy quyền, bạn có thể phải đợi lâu hơn mới đến lượt mình.

Châu Âu

Châu Âu cũng có những quy định riêng, yêu cầu mọi thành viên phải tổ chức kiểm tra định kỳ về an toàn và khí thải với phần lớn phương tiện tham gia giao thông, với những tiêu chuẩn chung tối thiểu.

Như xe thương mại hạng nhẹ (đến 3,5 tấn) và ô tô cá nhân (đến 8 chỗ) thì lần đăng kiểm đầu tiên không muộn hơn 4 năm sau khi mua mới, và sau đó là định kỳ mỗi hai năm. Những loại phương tiện còn lại (buýt, tải, taxi, xe cứu thương...) được kiểm tra hàng năm. Xe quân đội và cứu hỏa không nằm trong hướng dẫn.

Ảnh: SeeNews

Ở Áo, các phương tiện sau khi đăng kiểm sẽ có tem dán trên kính chắn gió, với màu trắng là xe có bộ trung hòa khí thải, và màu xanh là không có. Thời hạn đăng kiểm cũng được ghi rõ, và chủ xe có thể thực hiện sớm một tháng hoặc muộn 4 tháng so với thời hạn.

Tại Anh, các phương tiện từ 3 năm sử dụng trở lên phải kiểm tra định kỳ của Bộ Giao thông Vận tải Anh (MOT) hàng năm, cả về an toàn và khí thải. Các hạng mục chi tiết gồm ống xả và khí thải, dây an toàn, hệ thống lái, kính chắn gió, gài nắp ca-pô, còi, biển số, đèn, phanh, lốp và vành, gương chiếu hậu, cửa, ghế, hệ thống treo, hệ thống nhiên liệu, thân xe và kết cấu, ắc-quy và hệ thống điện.

Nếu trượt đăng kiểm và xe vẫn ở lại chính trung tâm đăng kiểm để sửa chữa sau khi bị đánh trượt, sẽ được miễn phí một phần trong lần kiểm tra lại trong vòng 10 ngày làm việc sau đó. Sau 10 ngày, việc đăng kiểm lại sẽ bị tính phí toàn bộ.

Hàn Quốc

Luật pháp Hàn Quốc quy định, mọi xe cơ giới đã đăng ký sẽ phải đi kiểm định 2 năm một lần tại các trung tâm đăng kiểm do Cơ quan An toàn giao thông Hàn Quốc (KOTSA) chỉ định.

Theo Changwon Times, KOTSA sẽ gửi thông báo cho các chủ phương tiện về việc đưa xe đi đăng kiểm. Tùy thuộc vào loại phương tiện, trong vòng 30 - 60 ngày sau đó, nếu xe không được đưa đi kiểm định, chủ xe sẽ bị phạt tiền. Số tiền phạt sẽ tăng lên sau mỗi 3 ngày vượt hạn chót, tối đa lên tới 400.000 won.

Ảnh: Changwoncity

Các trung tâm đăng kiểm hoạt động từ thứ 2 – sáng thứ 7 hàng tuần. Bạn chỉ cần mang theo giấy chứng nhận sở hữu xe và quá trình kiểm định thường diễn ra rất nhanh chóng, đôi khi chỉ mất 10 phút. Tuy nhiên, để thuận tiện, mọi người nên đặt lịch hẹn trước qua điện thoại hoặc trực tuyến.

Chi phí đăng kiểm dao động trong khoảng 25.000 – 50.000 won. Nếu vào ngày kiểm định, xe không đạt yêu cầu, người chủ phải đưa xe đi sửa chữa và quay trở lại cùng trung tâm đăng kiểm để hoàn thành kiểm định trong thời gian nhất định.

Nhật Bản

Ở Nhật, thời hạn đăng kiểm đối với xe mới mua là lần đầu sau 3 năm và sau đó là 2 năm một lần.

Hệ thống kiểm định ngoài việc kiểm tra độ an toàn và khí thải của một phương tiện, còn để xác định một xe được độ chế hợp pháp hay không. Nếu các xe đã được thay đổi và không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị dán một tem đỏ với chữ màu vàng kèm ngày được xác định không phù hợp tham gia giao thông.

Ảnh: Auto Messe Web

Theo Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa, việc kiểm định phải được thực hiện tại các gara được ủy quyền hoặc trung tâm đăng kiểm đặt tại các thành phố. Dịch vụ kiểm tra và bảo trì cũng có thể được tìm thấy ở hầu hết các đại lý xe hơi.

Nếu chủ phương tiện yêu cầu gara hoặc đại lý xe hơi tiến hành kiểm định ô tô thay cho họ, các cơ sở này sẽ đưa ra ước tính chi phí trước, bao gồm cả phí bảo dưỡng và phí đại lý ngoài các khoản phí bắt buộc theo luật (phí thủ tục giấy tờ, bảo hiểm xe bắt buộc, thuế trọng lượng xe và phí kiểm định). Tổng chi phí thường từ 100.000 – 200.000 yen. Nếu chủ xe tự làm các thủ tục tại các trung tâm đăng kiểm, chi phí sẽ rẻ hơn.

