Đăng kiểm xe hết công suất, có trung tâm nhận lịch đăng kiểm tới 29 Tết

Các trung tâm đăng kiểm đang tăng thời gian làm việc hàng ngày để giải quyết nhu cầu của người dân.

Tính đến thời điểm ngày 30/12, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh còn 9/17 đơn vị đăng kiểm hoạt động. Tổng số chuyền kiểm định hoạt động là 25 (đạt 47% so với 53 chuyền trước đây), công suất lượt xe kiểm định tối đa 1.500 xe/ngày. Đến nay, có 8 trung tâm đăng kiểm đã ngưng hoạt động; trong đó đình chỉ hoạt động 6 trung tâm; ngưng hoạt động 1 trung tâm do không đủ lực lượng đăng kiểm viên; ngưng hoạt động 2 trung tâm do có lệnh khám xét của các cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận, các trung tâm đăng kiểm hiện nay đều có lượng lớn người dân đến xếp xe để chờ vào kiểm định. Do đã nắm thông tin trước đó, người dân cũng đã chủ động hơn trong việc xếp hàng, lấy số thứ tự nên thời gian chờ đợi không quá lâu. Anh Nguyễn Hoàng Ân (ngụ Quận 6) chia sẻ: Khi biết các trung tâm đăng kiểm đóng cửa nhiều nên tôi cũng lo lắng. Tôi đã tới lấy số thứ tự và hôm nay mang xe tới để kiểm định, nhờ đó đã giảm thời gian phải chờ đợi.

Hiện ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh gồm 50-01S, 50-02S và 50-03S đang hoạt động hết công suất, kéo dài thời gian làm việc hàng ngày nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng ùn ứ.

Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S, lượng khách tăng cao gần đây, đặc biệt là khi có nhiều trung tâm đăng kiểm tạm ngưng hoạt động. Đại diện Trung tâm cho biết, đơn vị đang làm việc tối đa công suất, suốt từ 5 giờ tới 20 giờ nhưng chỉ có thể đáp ứng tối đa khoảng 220 xe/ngày. Người dân xếp hàng khá đông, Trung tâm đang nỗ lực hỗ trợ cho những phương tiện hết hạn đăng kiểm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Trong khi đó, đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S cũng cho biết, trước đây trung tâm chỉ kiểm định khoảng 100 xe/ngày, song đến nay phải kiểm định đến 180 xe/ngày. Các đăng kiểm viên đều phải tăng giờ làm để đáp ứng nhu cầu người dân.

Trước thực trạng nhu cầu đăng kiểm của người dân tăng cao, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S đã sắp xếp thời gian để người dân lấy phiếu hẹn, đúng thời gian tới là có thể đăng kiểm được ngay. Điều này tránh tình trạng quá tải, ùn ứ ngay trung tâm đăng kiểm. Theo Trung tâm Đăng kiểm 50-02S, thực tế máy móc và con người có hạn nên cũng chỉ phục vụ tối đa là 250 xe/ngày. Phương án tối ưu là tăng giờ làm, để phần nào giải quyết nhu cầu của người dân.

Đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều người dân lo lắng nên cũng đi đăng kiểm trước. Hiện có trung tâm nhận lịch đăng kiểm cho người dân tới 28-29 tháng Chạp. Các trung tâm hiện cũng phối hợp với địa phương, cơ quan chức năng tiến hành phân luồng, rà soát một số trường hợp chưa hết hạn đăng kiểm nhưng quá lo lắng mà đi đăng kiểm trước.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, thông thường tháng 12 hàng năm, người dân đi đăng kiểm nhiều hơn so với những tháng trước. Do đến nay trên địa bàn thành phố chỉ còn 9/17 trạm đăng kiểm hoạt động, tình trạng ùn ứ sẽ đổ về các trung tâm này.

“Trước mắt Sở sẽ động viên anh em an tâm làm việc. Sở cũng sẽ đánh giá lại quy trình làm việc, phương án lấy phiếu đăng kiểm ở các trung tâm, từ đó có phương án hỗ trợ và điều phối nhằm giảm ùn ứ. Sở Giao thông Vận tải sẽ có phương án hỗ trợ anh em đăng kiểm viên làm việc ngoài giờ”, ông Bùi Hòa An chia sẻ.

Theo ông Bùi Hòa An, vấn đề nhân lực hiện nay rất khó khăn. Trung tâm nào cũng có nhân lực vừa đủ, theo đúng số lượng và công suất dự kiến. Vì vậy, dù có thêm máy móc, chuyền kiểm định thì cũng rất khó khăn để tăng công suất. Phải xin người từ các trung tâm khác để về hỗ trợ.

Nhằm đảm bảo ổn định hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đăng kiểm của người dân, ngày 30/12, Sở Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh đăng ký lịch họp với Bộ Giao thông Vận tải về các nội dung liên quan đến công tác đăng kiểm trên địa bàn thành phố trong thời gian từ ngày 2/1 đến 7/1/2023.