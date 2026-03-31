Đăng ký tạm trú online nhưng không thấy thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, cần những thủ tục gì?

Công dân: Tôi ở Khánh Hoà, lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc và trọ tại xã Tân Vĩnh Lộc. Hiện tại, tôi chưa thực hiện được thủ tục đăng ký tạm trú (có đăng ký online nhưng không thấy thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia). Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi có phải lên cơ quan Công an để làm VNeID và đăng ký tạm trú hay không? Nếu không thì tôi phải làm những thủ tục gì?

Về nội dung nêu trên, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 53/2025/TT-BCA ngày 01/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023; Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước: "3. Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, công dân khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn và những thông tin, tài liệu về điều kiện đăng ký cư trú; nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký cư trú trực tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ. Công dân có trách nhiệm xuất trình bản gốc giấy tờ, tài liệu chứng minh thông tin đã kê khai để cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận tính chính xác vào biên bản khi thực hiện xác minh."

Hiện nay, thủ tục đăng ký tạm trú đã được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Khi có yêu cầu giải quyết đăng ký tạm trú, công dân có tài khoản định danh mức độ 2 truy cập vào Ứng dụng VNeID để thực hiện kê khai thông tin và gửi hồ sơ đăng ký tạm trú, không phải đến trực tiếp cơ quan đăng ký cư trú (Công an cấp xã) để giải quyết. Để thực hiện đăng ký tạm trú trên Ứng dụng VNeID, thông tin về cư trú của công dân phải được thu thập đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được cập nhật kịp thời những thông tin đã thay đổi.

Đối với trường hợp công dân chưa có thông tin trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc có nhưng không trùng khớp, đề nghị công dân liên hệ trực tiếp với cơ quan đăng ký cư trú (Công an cấp xã) nơi công dân đăng ký tạm trú để nộp hồ sơ đăng ký tạm trú và thực hiện thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin công dân theo quy định. Thời gian thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin công dân không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú.



