Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 20 triệu đồng: Công an yêu cầu Võ Thị Phượng Thành lên làm việc

MT | 31-03-2026 - 19:49 PM | Kinh tế số

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có cảnh báo mới.

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 20 triệu đồng: Công an yêu cầu Võ Thị Phượng Thành lên làm việc- Ảnh 1.

Lực lượng Công an phường La Gi đã hoàn tất thủ tục trao số tiền cho người dân trên địa bàn phường

Chiều 28/3/2026, tại trụ sở Công an phường La Gi, lực lượng Công an phường đã hoàn tất thủ tục trao trả số tiền 20.000.000 đồng cho người phụ nữ chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 26/3/2026, chị Võ Thị Phượng Thành thường trú tại phường La Gi đã đến Công an phường trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 20.000.000 đồng từ một tài khoản lạ. Nghi ngờ đây có thể là thủ đoạn lừa đảo, chị Thành đã chủ động trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường La Gi đã tiến hành xác minh, làm rõ người chuyển nhầm là chị Lê Thị Hồng Nghi thường trú tại xã Bắc Ruộng. Sau khi xác minh đầy đủ, đơn vị đã tổ chức trao trả lại toàn bộ số tiền cho chị Nghi theo đúng quy định.

Qua sự việc, Công an phường La Gi biểu dương tinh thần cảnh giác, trung thực và ý thức chấp hành pháp luật của chị Võ Thị Phượng Thành. Đây là hành động đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội văn minh, an toàn.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên