Tài khoản ngân hàng có giao dịch 20 triệu đồng: Công an yêu cầu Võ Thị Phượng Thành lên làm việc

Chiều 28/3/2026, tại trụ sở Công an phường La Gi, lực lượng Công an phường đã hoàn tất thủ tục trao trả số tiền 20.000.000 đồng cho người phụ nữ chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 26/3/2026, chị Võ Thị Phượng Thành thường trú tại phường La Gi đã đến Công an phường trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 20.000.000 đồng từ một tài khoản lạ. Nghi ngờ đây có thể là thủ đoạn lừa đảo, chị Thành đã chủ động trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường La Gi đã tiến hành xác minh, làm rõ người chuyển nhầm là chị Lê Thị Hồng Nghi thường trú tại xã Bắc Ruộng. Sau khi xác minh đầy đủ, đơn vị đã tổ chức trao trả lại toàn bộ số tiền cho chị Nghi theo đúng quy định.

Qua sự việc, Công an phường La Gi biểu dương tinh thần cảnh giác, trung thực và ý thức chấp hành pháp luật của chị Võ Thị Phượng Thành. Đây là hành động đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội văn minh, an toàn.