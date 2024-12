Đăng ký xác thực sinh trắc học cùng ACB: Nhận lãi suất cộng thêm đến 1,6%/năm

Lợi ích đột phá từ xác thực sinh trắc học

Không chỉ đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước về thực hiện xác thực sinh trắc học, trước đây ACB đã chủ động triển khai nhiều lớp bảo mật trên toàn bộ hành trình giao dịch của khách hàng gồm các giải pháp định danh (eKYC), đối chiếu dữ liệu CCCD với Bộ Công an (IDChecK) và tính năng tự động phát hiện, cảnh báo các ứng dụng khả nghi có nguy cơ chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Với xác thực sinh trắc học, khách hàng ACB được đảm bảo an toàn trong các giao dịch nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt hiện đại. Công nghệ này giúp xác thực chính xác danh tính và đảm bảo rằng giao dịch chỉ được thực hiện bởi chính chủ tài khoản. Đồng thời, sinh trắc học đóng vai trò là "phòng tuyến quan trọng" ngăn chặn các hành vi lừa đảo. Từ khi áp dụng quy định của NHNN, quý 3.2024 ACB đã theo dõi và đưa vào danh sách "đen" gần 10.000 tài khoản nghi ngờ ở các ngân hàng, nhằm tạm ngưng giao dịch đến các tài khoản này tránh thiệt hại cho Khách hàng, số vụ việc lừa đảo giảm tới 50%.

Để đảm bảo giao dịch không bị gián đoạn, ACB khuyến nghị tất cả khách hàng - bao gồm cá nhân và các cá nhân với vai trò trong quá trình ký duyệt các giao dịch tài khoản Doanh nghiệp - hoàn tất đăng ký xác thực sinh trắc học trước ngày 1/1/2025, theo quy định tại Thông tư 17 và 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt đối với khách hàng có giấy tờ tùy thân (Thẻ CC/CCCD/giấy tờ tùy thân khác) sắp hết hiệu lực cần chủ động đăng ký cấp mới giấy tờ tùy thân tại cơ quan chức năng, sau đó cập nhật giấy tờ tùy thân mới với ACB. Điều này nhằm đảm bảo các giao dịch thanh toán, rút tiền hay giao dịch thẻ không bị gián đoạn.

Nhận ưu đãi lãi suất tiền gửi online cộng thêm đến 1,6%/năm khi xác thực sinh trắc học

Việc xác thực sinh trắc học không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho tài khoản và giao dịch của khách hàng mà còn góp phần nâng cao an ninh, an toàn, bảo mật cho các giao dịch, giảm thiểu rủi ro gian lận, lừa đảo, cũng như phòng ngừa việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản thanh toán và ví điện tử sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Đây cũng là một giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Hiểu được điều này, ACB tri ân khách hàng đã đồng hành với chương trình tặng ưu đãi lãi suất cộng thêm lên đến 1,6%/năm khi gửi tiết kiệm online từ 10 triệu đồng, kỳ hạn 1-3 tháng. Chương trình kéo dài từ ngày 13/12 đến hết ngày 31/12/2024 dành cho khách hàng cá nhân đăng ký sinh trắc học. Đây cũng là cách ACB mang đến sự an toàn và giá trị thiết thực trong giao dịch tài chính, giúp khách hàng yên tâm tận dụng ưu đãi một cách hiệu quả.

Khách hàng có thể thực hiện đăng ký xác thực sinh khuôn mặt ngay trên ứng dụng ACB ONE hoặc trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch ACB. Chi tiết về chương trình ưu đãi tiền gửi online, khách hàng liên hệ Contact Center: 028 38 247 247.