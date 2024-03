Đang làm lễ tân khách sạn thì bị sa thải vì dịch Covid, U30 không có bằng đại học chuyển hướng sang làm IT, nhận lương 3 tỷ VND/năm

Ayana Dunlap bắt đầu công việc lễ tân đầu tiên khi mới 18 tuổi tại một khách sạn nhỏ gần Cheltenham, Pennsylvania, ngay trước khi tốt nghiệp trung học và tiếp tục làm việc tại các khách sạn cho đến tận những năm 20 tuổi. Đây là công việc mơ ước từ thời thơ ấu của cô gái 29 tuổi này.

Cô chọn theo học bằng cao đẳng quản trị kinh doanh với suy nghĩ rằng sự tập trung và thời gian học ngắn hơn so với bằng đại học sẽ đưa cô tiến gần hơn đến việc trở thành quản lý khách sạn. Dunlap tốt nghiệp Cao đẳng Cộng đồng Quận Montgomery ở Blue Bell, Pennsylvania vào năm 2016.

Thật không may, Dunlap là một trong hàng triệu nhân viên khách sạn và nhà hàng bị mất việc năm 2020 khi đại dịch Covid-19 xảy ra và buộc phải chuyển việc khi tình trạng sa thải và đóng cửa kéo dài.

Mặc dù không có công việc mình mong muốn khi còn nhỏ, Dunlap đã tìm được một công việc khác mà cô thấy hứng thú, liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin (IT).

Nhiều tuần sau khi mất việc, một trong những người bạn của Dunlap đã giới thiệu cho cô một khóa học IT trực tuyến 15 tuần của Per Scholas – một tổ chức phi lợi nhuận đào tạo công nghệ có trụ sở chính tại New York.

Là một phần của khóa học, Dunlap sẽ nhận được ba chứng chỉ: Chứng chỉ hỗ trợ IT của Google, chứng chỉ CompTIA Security+ và chứng chỉ CompTIA Network+. Ngoài ra, Per Scholas còn hợp tác với các nhà tuyển dụng trên khắp nước Mỹ để tuyển dụng và giới thiệu các ứng viên từ chương trình đào tạo của họ cho các vị trí việc làm.

Dunlap bắt đầu học chương trình của Per Scholas vào tháng 8/2020 và tốt nghiệp vào tháng 11. Sau đó, cô nhận được lời mời làm việc với tư cách là kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật cấp 2 tại DesignDATA – một công ty tư vấn và dịch vụ IT có trụ sở chính tại Gaithersburg, Maryland.

Khi làm việc tại đây, Dunlap được giao nhiệm vụ hỗ trợ các tổ chức chuẩn bị quay trở lại văn phòng bằng cách lắp đặt máy tính để bàn, bộ định tuyến và máy in tại chỗ.

Sau nhiều tuần giúp Viện Chính sách Ngân hàng chuẩn bị cho việc trở lại văn phòng, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của viện là Greg Baer đã mời Dunlap làm việc toàn thời gian cho họ. Dunlap ban đầu khá do dự rời DesignDATA vì mới làm việc ở đó chưa đầy một năm. Nhưng ngay khi cô nhận được thư mời làm việc, sự lưỡng lự đã biến mất.

Viện Chính sách Ngân hàng muốn cho cô một chức danh tốt hơn – Trợ lý Phó Giám đốc Điều hành và Công nghệ Thông tin – và mức lương cao hơn. Mức lương khởi điểm của Dunlap sẽ là 80.000 USD (1,9 tỷ USD)/năm, cao hơn so với mức lương của cô tại DesignDATA.

Dunlap bắt đầu vai trò mới vào tháng 8/2021. Cô đã được tăng lương hai lần kể từ khi gia nhập Viện Chính sách Ngân hàng, dựa trên đánh giá và khối lượng công việc. Lần đầu tiên vào năm 2022, mức lương của cô đã tăng lên khoảng 98.000 USD (2,4 tỷ USD). Lần tăng lương tiếp theo, có hiệu lực vào tháng 1 vừa rồi, đã nâng mức lương hàng năm của cô lên 125.000 USD (3 tỷ VND).

