Đang quản lý gần 40 bất động sản nhưng Chủ tịch, Phó Chủ tịch của TNS Holding bất ngờ đồng loạt từ nhiệm

CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (MCK: TN1) mới công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của các lãnh đạo cấp cao vì lý do cá nhân.

Cụ thể, TN1 nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Thu Trang; đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Việt Sơn; đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Phan Anh Sơn.

Ngoài ra, TN1 cũng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đại diện quản lý vốn của công ty tại doanh nghiệp khác.

Cụ thể, TN1 cử bà Phạm Thị Hải Ninh thay thế bà Tạ Thị Thu Hằng để quản lý toàn bộ cổ phần của công ty tại 3 đơn vị khác là CTCP Đầu tư và quản lý Bất động sản TN Property Management, CTCP quản trị nhân lực TNTalent, CTCP TNTech.

Ngoài ra, TN1 cũng cử ông Mai Thành Chung thay thế bà Tạ Thị Thu Hằng quản lý toàn bộ cổ phần của công ty tại CTCP Thương mại và tư vấn đấu thầu thẩm định giá; cử ông Bùi Văn Ba thay bà Tạ Thị Thu Hằng quản lý toàn bộ cổ phần của công ty tại CTCP Tư vấn quản lý dự án xây dựng Manpro.

TNS Holdings là thành viên trong hệ sinh thái TNG Holdings hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý vận hành Bất động sản (TNPM), Công nghệ thông tin (TNTech), Quản trị nguồn nhân lực (TNTalent), Quản lý dự án (MANPRO).

Theo thông tin giới thiệu từ website, TNS Holdings đang quản lý 37 dự án khu chung cư cao tầng, khu công nghiệp, khu trung tâm thương mại, khu văn phòng và khu nhà ở thấp tầng.

Ảnh chụp màn hình từ website của TNS Holdings.

Trong đó, TNS Holdings đang quản lý vận hành hàng loạt dự án do doanh nghiệp trong hệ sinh thái của TNG Holdings triển khai như TNR Goldmark City, TNR GoldSeason; TNR GoldSilk Complex, TNR Stars Đồng Văn (Hà Nam), TNR Stars Tân Trường (Hải Dương), TNR Stars Riverside Nam Sách (Hải Dương), TNR Stars Thoại Sơn (An Giang), TNR Stars Diễn Châu (Nghệ An), TNR Star Bích Động (Bắc Giang), TNR Stars Lục Yên (Yên Bái), TNR Stars Thị Trấn Thắng (Bắc Giang),...

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đang quản lý vận hành nhiều dự án bất động sản khác của các doanh nghiệp có tên tuổi ngoài hệ sinh thái như dự án Anland Complex của chủ đầu tư Nam Cường, dự án Mandarin Garden của chủ đầu tư Tập đoàn Hòa Phát,...

Trước đó, vào đầu năm 2021, TNS Holding cũng ký hợp tác với MBLand Holdings trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành các dự án bất động sản cho MBLand Holdings tại Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 3/2023, doanh thu thuần TNS Holdings đạt 262.4 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ nhờ các công ty con mở rộng hoạt động kinh doanh. Lãi ròng 26.4 tỷ đồng, giảm gần 57%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TN1 lãi ròng 77.5 tỷ đồng, giảm 14%.