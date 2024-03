Đằng sau “cú bắt tay” chiến lược của Tập đoàn KES và Tập đoàn NDA

Tầm nhìn xanh & bền vững: Điểm giao thoa giữa KES và NDA

Tập đoàn KES – doanh nghiệp sản xuất chuỗi sản phẩm từ gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn NDA - đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới. NDA có thế mạnh trong việc thiết kế các dự án du lịch nghỉ dưỡng, khu phức hợp ven biển và các dự án về thể thao, sức khỏe. Để hoàn thiện được những dự án mang tính biểu tượng, NDA luôn mong muốn hợp tác với đơn vị cung cấp có năng lực sản xuất toàn diện, đáp ứng được yêu cầu chất lượng theo chuẩn mực Quốc tế. Với chuỗi sản xuất khép kín cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ ván MDF, ván dán phủ melamine, ván sàn đến các sản phẩm phụ trợ khác,… Tập đoàn KES hoàn toàn đủ năng lực sản xuất giúp hiện thực hoá giải pháp thiết kế đến từ NDA.

Bên cạnh đó, "cú bắt tay" chiến lược giữa KES và NDA còn đến từ điểm giao thoa trong tầm nhìn xanh và cam kết bền vững. Với NDA, tính bền vững trong công trình được thể hiện qua việc ưu tiên lựa chọn vật liệu xanh, đảm bảo trạng thái cân bằng cho các nguồn lực tự nhiên. Điều này cũng nhất quán với kim chỉ nam phát triển của Tập đoàn KES. Từ những ngày đầu thành lập, KES luôn kiên định theo đuổi tầm nhìn xanh "Mang rừng xanh vào không gian sống – From forest to the living space" và thúc đẩy giới hạn trên hành trình tạo ra giải pháp cân bằng sự hữu hạn của tài nguyên và nhu cầu vô hạn của con người. Với nguồn nguyên liệu, KES luôn sử dụng sợi gỗ tự nhiên, đồng thời tích cực nghiên cứu phát triển các dự án trồng rừng trong tương lai nhằm bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Doanh nghiệp này cũng đầu tư vào hệ thống máy móc và công nghệ tân tiến từ Đức và Thụy Sĩ, dây chuyền sản xuất tự động hóa cao. Điều này không chỉ giúp tối ưu công suất và chất lượng sản phẩm mà còn kiểm soát chặt chẽ chỉ số phát thải, đảm bảo hàm lượng formaldehyde thấp, đạt chuẩn an toàn. Ngoài ra, các nhà máy ưu tiên dùng nguồn năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường trong tất cả hoạt động sản xuất. KES đặt trọng tâm vào công tác đào tạo đội ngũ, đảm bảo mọi nhân viên đều hiểu và thực hiện các nguyên tắc và quy trình bền vững. Ông Trịnh Hữu Kiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn KES cho biết, việc hợp tác giữa KES và NDA "không giới hạn về thời gian và khoảng cách địa lý" bởi tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững chính là cầu nối cho cả 2 thương hiệu.

Ông Trịnh Hữu Kiên, Tổng giám đốc KES Group chia sẻ tại lễ ký kết chiến lược

Vén màn "cú bắt tay" chiến lược

Trong bản thỏa thuận hợp tác, NDA cam kết ưu tiên đưa các sản phẩm của KES khi tư vấn đối tác, đặc biệt là các công trình lớn: khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp, văn phòng và trung tâm thương mại. Đồng thời chia sẻ thông tin về tập đoàn KES trên các nền tảng và mạng lưới của NDA.

Thông qua lần hợp tác này, KES cùng NDA mong muốn đem đến những sản phẩm chất lượng chuẩn quốc tế, nâng tầm các tiêu chuẩn về tính thẩm mỹ, tính an toàn và tính bền vững trong thị trường nội thất không chỉ trên Việt Nam mà còn cả thế giới.

Nhận định việc hợp tác với KES, ông Emmanuel Delarue – CEO Tập đoàn NDA chia sẻ: "Với vai trò là nhà tư vấn thiết kế, chúng tôi luôn mong muốn tạo ra không gian sống hoàn hảo, mang đến cho khách hàng trải nghiệm sống chất lượng, đẳng cấp. Sau khi nghiên cứu danh mục và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của KES, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng KES sẽ hiện thực hóa những ý tưởng thiết kế của NDA. Họ đáp ứng mọi yêu cầu về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng đa dạng, thời thượng đến tính bền vững".

Ông Emmanuel Delarue - CEO của NDA Group chia sẻ tại buổi ký kết chiến lược

Trong năm 2024 và xa hơn nữa, KES và NDA cam kết tập trung vào việc nâng cao chất lượng thiết kế và tìm kiếm các giải pháp tối ưu qua việc chọn lựa các sản phẩm nội thất xanh, bền vững phù hợp với các dự án xây dựng hiện đại.

Về Tập đoàn KES



Tập đoàn KES là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam sở hữu chuỗi sản xuất gỗ công nghiệp khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Danh mục sản phẩm của KES rất đa dạng, khách hàng có nhiều lựa chọn từ ván thô công nghiệp MDF, ván dán phủ melamine, sàn gỗ công nghiệp đến các sản phẩm phụ trợ khác. KES sở hữu 6 nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp với tổng diện tích lên tới 1.200.000 m2 cùng hệ thống máy móc hiên đại hàng đầu thế giới với tổng mức đầu tư lên tới 9.000 tỷ đồng.

Mục tiêu của KES là trở thành top 5 Đông Nam Á trong lĩnh vực gỗ công nghiệp vào năm 2026 và là biểu tượng kiến tạo không gian sống cho người Việt vào năm 2030.

Tìm hiểu thêm về KES tại: https://kesgroup.vn

Về Tập đoàn NDA

Tập đoàn NDA của Pháp là đơn vị tư vấn thiết kế và Marketing hàng đầu thế giới, với mục tiêu tạo nên những điểm đến mơ ước trên 20 quốc gia, trong 22 năm qua NDA đã đánh dấu sự thành công bằng 300 dự án tại thị trường Châu Á.

Tập đoàn NDA có các văn phòng tại Thượng Hải (Trung Quốc), thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Dubai (Trung Đông) với chuyên môn cao trong các dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn hóa, khu phức hợp ven mặt nước và bến du thuyền, các dự án về núi và trượt tuyết, thể thao và sức khỏe. Đội ngũ hơn 130 chuyên gia của NDA mang đến các dịch vụ tư vấn hàng đầu nhằm tạo ra giá trị tổng thể toàn diện cho khách hàng. Các dịch vụ tích hợp của Tập đoàn NDA bao gồm từ định vị thị trường, chiến lược kinh doanh, quy hoạch đô thị, thiết kế kiến trúc và nội thất, đến tư vấn vận hành.