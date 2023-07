Đằng sau cú giảm lỗ cực mạnh của HAGL Agrico (HNG) trong quý 2/2023

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2023 với doanh thu 151,5 tỷ đồng - tăng nhẹ so với cùng kỳ. Giá vốn giảm giúp thu hẹp mức lỗ gộp trong kỳ còn 36,7 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ đến 136 tỷ đồng).

Về hoạt động tài chính, doanh thu tăng đáng kể trong khi chi phí ghi nhận giảm mạnh, từ 377 tỷ chỉ còn 88 tỷ đồng chủ yếu nhờ giảm mạnh khoản chi phí chênh lệch tỷ giá hối đoái. Khấu trừ chi phí, HAGL Agrico lỗ ròng 128 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ 557 tỷ đồng hồi quý 2/2022.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 278,4 tỷ doanh thu - giảm 23% so với cùng kỳ. Nửa đầu năm, HAGL Agrico báo lỗ ròng 241 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ đến 670 tỷ.

Công ty đã có giải trình cho kết quả trên. Theo HAGL Agrico, có 3 nguyên nhân chính:

+ Thứ nhất tại mảng cây ăn trái: doanh thu quý 2/2023 chỉ đạt 133 tỷ đồng, sản lượng 8.986 tấn, trong đó chuối chỉ đạt 8.754 tấn so với kế hoạch đề ra là 12.060 tấn (kế hoạch giảm 40% so với cùng kỳ là 14.699 tấn). Chủ yếu do tình trạng thiếu nhân công lao động cộng với thời tiết bất lợi làm tăng dịch bệnh, dẫn đến năng suất buồng kém, số lượng buồng phải huỷ bỏ không thu hoạch tại vườn 37%. Ngoài ra, trong kỳ Công ty vẫn tập trung đầu tư chăm sóc, cải tạo lại vườn cây hiện hữu dẫn đến diện tích cho thu hoạch thấp.

+ Thứ hai tại cây cao su: Quý 2/2023 doanh thu chỉ đạt 17 tỷ đồng, sản lượng 581 tấn so với kế hoạch 1.772 tấn. Nguyên nhân do tình trạng thiếu nhân công cạo mủ cao su, cùng với sản lượng khai thác đầu vụ thấp. Ngoài ra, chi phí giá vốn vườn cây lớn chủ yếu là chi phí khấu hao (chiếm 60%) dẫn đến doanh thu không bù đắp đủ chi phí.

+ Cuối cùng, lỗ quý 2 năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ do Công ty đã chuyển đổi dòng tiền hạch toán từ đồng LAK sang đồng USD, do vậy không còn ghi nhận khoản lỗ từ chênh lệch tỷ giá.

Cùng kỳ năm ngoái Công ty ghi nhận lỗ 329 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá do đồng LAK tại Lào so với USD và VND lần lượt mất giá 28% và 33%. Tính đến 30/6/2023, HAGL Agrico cũng đang ghi nhận lỗ chệch lệch tỷ giá hơn 2.200 tỷ đồng.

Năm 2023, HAGL Agrico lên kế hoạch doanh thu thuần 1.282 tỷ đồng; lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 437 tỷ đồng; lỗ trước thuế 2.316 tỷ đồng. Nguồn thu năm nay của HNG chủ yếu đến từ cây ăn trái và cao su. Trong đó, Công ty dự kiến sản lượng cây ăn trái vào mức 128.959 tấn, bao gồm chuối đạt 65.392 tấn, dứa đạt 61.265 tấn, xoài 1.198 tấn và bưởi 1.104 tấn. Sản lượng cao su dự kiến là 10.311 tấn.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản HAGL Agrico vào mức 13.115,5 tỷ đồng - tăng so với đầu kỳ. Nợ chiếm 10.320,7 tỷ, phần lớn là nợ vay ngắn hạn với hơn 6.061 tỷ đồng. Vốn chủ HAGL Agrico hiện vào mức 2.795 tỷ, lỗ luỹ kế lên đến 7.244 tỷ đồng.