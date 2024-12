Đang xét xử Oanh "Hà" cùng 34 đồng phạm

Sáng 24-12, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Vũ Hoàng Oanh (biệt danh Oanh "Hà") cùng 34 đồng phạm trong vụ án liên quan đến các tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đây là vụ án ma túy được Bộ Công an theo dõi sát sao. Vụ án liên quan đến những cá nhân có nhân thân xấu và lịch sử phạm tội phức tạp.

Phạm tội xuyên quốc gia

Oanh Hà còn được biết đến là chị gái của "bà trùm" Dung "Hà" (tên thật Vũ Hoàng Dung; nhân vật nổi tiếng trong vụ án Năm Cam).

Phiên tòa xét xử Oanh Hà dự kiến kéo dài 8 ngày, do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM, chủ tọa. Tham dự phiên tòa có 30 luật sư bào chữa và 11 cá nhân, tổ chức được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất xuyên quốc gia. Các đối tượng đã cấu kết để vận chuyển hơn 626 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, tiêu thụ tại TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh khác. Nhóm tội phạm dùng mạng xã hội Signal với các biệt danh như "Colombia" và "Mosscau" để liên lạc, chia nhỏ đường dây nhằm tránh bị phát hiện. Việc giao dịch diễn ra qua điện thoại quốc tế và tài khoản trung gian, với tổng giá trị lên đến 1.400 tỉ đồng.

Vũ Hoàng Oanh được xác định là người cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động vận chuyển và mua bán ma túy.

Tuy nhiên, người này không thừa nhận hành vi phạm tội khiến cơ quan điều tra chưa xác định được số tiền thu lợi bất chính.

Từng thoát án tử

Oanh "Hà" được xác định là đối tượng "cộm cán" với nhân thân phức tạp.

Hồi năm 2002, Oanh Hà bị bắt vì liên quan đường dây ma túy do Ngô Đức Minh (Minh "Sứt") cầm đầu. Ngày 16-6-2004, TAND Tối cao xét xử phúc thẩm đã tuyên án tử hình đối với Oanh "Hà".

Vũ Hoàng Oanh thời điểm bị bắt

Sau đó người này được giảm án xuống chung thân. Đến tháng 8-2009, Oanh "Hà" đã được xem xét giảm án vì nhiều lần "lập công".

Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chỉ đạo Công an tỉnh Tiền Giang lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho phạm nhân này sau khi xem xét Oanh Hà đã nhận 4 giấy khen và 2 quyết định khen thưởng từ Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đồng thời liên tục sáu tháng cuối năm 2007, 2008 và 2009 được xếp loại cải tạo tốt. Tháng 8-2009, Oanh Hà chính thức được trả tự do.



Tuy nhiên, không lâu sau khi rời trại tạm giam, vào tháng 7-2010, Oanh Hà tiếp tục bị Cục Cảnh sát hình sự (Cơ quan phía Nam – Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Hồ sơ vụ án thể hiện tháng 5-2018, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (C04) đã triệt phá đường dây do Oanh cầm đầu, thu giữ 74 kg ma túy và bắt 8 đối tượng liên quan. Theo đó, vào tháng 3 đến tháng 5-2018, Oanh Hà đã tổ chức đường dây buôn bán ma túy từ Campuchia qua biên giới Long An về TP HCM tiêu thụ.

Oanh Hà chỉ đạo Trần Thị Lệ Chi truyền đạt chỉ thị cho Trần Văn Cường và Vũ Quang Trung vận chuyển, bán ma túy cho các đối tượng như Nguyễn Thị Huệ và Phạm Thị Bình. Oanh Hà còn thuê nhà và xe cho Cường và Trung vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP HCM.



Mỗi lần, Cường và Trung vận chuyển từ 4-8 kg ma túy. Ma túy được cất giữ tại nhà của Cường ở TP HCM. Tính đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã thực hiện 5 vụ mua bán ma túy.

Các bị cáo Trần Văn Cường, Vũ Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thịnh, Phạm Thị Bình bị tuyên án tử hình; Trần Thị Lệ Chi và Đồng Dương Nam chung thân cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Riêng Oanh Hà bỏ trốn và bị truy nã. Sau đó, Interpol cũng phát lệnh truy nã quốc tế đối với "bà trùm" này.

Phần lớn nhân thân xấu

Trong số các bị cáo đồng phạm của Oanh Hà trong vụ án được đưa ra xét xử hôm nay (lớn nhất 66 tuổi, nhỏ nhất 27 tuổi), có tới 22 đồng phạm có nhân thân xấu (8 bị cáo nữ), nhiều người có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Ví dụ, bị cáo Nguyễn Xuân Thành (SN 1990, quê Nam Định) đã bị TAND TP HCM tuyên án tử hình vào ngày 9-7-2024 về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Một trong những bị cáo đáng chú ý là Lê Minh Hoàng (SN 1977, TP HCM). Hoàng có đến hai tiền án liên quan đến ma túy. Cụ thể, vào ngày 14-3-2000, TAND TP HCM xử phạt 12 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau khi chấp hành xong án phạt, Hoàng lại tiếp tục phạm tội. Vào năm 2009, TAND tỉnh Nghệ An xử phạt Hoàng 15 năm tù cũng về tội danh tương tự.

Tại buổi "Họp báo cung cấp thông tin về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024", Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), nhấn mạnh đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng ma túy thu giữ rất lớn. Bộ Công an đã chỉ đạo cử lực lượng chuyên trách theo sát phiên tòa. Đồng thời, theo Cục trưởng C04, TAND TP HCM đã thành lập Ban Chỉ đạo xét xử để đảm bảo xử lý nghiêm minh vụ án, đặc biệt là đối với bị cáo Vũ Hoàng Oanh.