Dành 10 năm theo dõi 30 đứa trẻ, một chuyên gia phát hiện đây là những đứa trẻ dễ lạc lối nhất

Một giáo sư tâm lý học từng dành 10 năm theo dõi sự trưởng thành của 30 đứa trẻ, bao gồm cả bé trai và bé gái. Trong 10 năm ấy, một số trẻ đã lầm đường lạc lối do biến cố gia đình và phương pháp giáo dục sai lầm của cha mẹ. Điều đáng lo ngại là trong số những đứa trẻ lạc lối ấy, phần lớn là các bé gái.

Bé gái thường trưởng thành sớm hơn bé trai và nhạy cảm, dễ tổn thương hơn. Chúng cần cha mẹ dành nhiều tình yêu và sự quan tâm kỹ lưỡng hơn.

Người ta thường nói rằng, bé gái cần được nuôi dưỡng "giàu có", nhưng sự giàu có thực sự không phải là sự đầy đủ về vật chất, mà là sự giàu có về tinh thần.

Nếu bạn có con gái, hãy đặc biệt chú trọng vào 4 điều sau.

1. Dạy con gái lòng tự trọng và yêu bản thân

Trong chương trình "Bạn bè hãy lắng nghe" của Trung Quốc, chương trình đã nhận được một bức thư từ một cô gái. Cô ấy viết: "Tôi muốn mọi người thích mình, luôn không tự chủ được mà chiều theo sở thích của người khác, rất sợ người khác ghét mình".

Tính cách hay làm hài lòng người khác là biểu hiện của việc không yêu bản thân, quá tập trung vào cảm nhận của người khác mà bỏ qua nhu cầu cảm xúc của chính mình.

Tính cách này phần lớn bắt nguồn từ ảnh hưởng của thời thơ ấu. Sự quan tâm và thấu hiểu của cha mẹ là chìa khóa để nuôi dưỡng lòng tự trọng và tình yêu bản thân của bé gái.

Một người từng chia sẻ về câu chuyện nuôi dạy con mình: Do phải chuyển nhà, con gái 5 tuổi của cô ấy đã mất đi người bạn thân lớn lên cùng mình. Khi đến môi trường mới, bé cố gắng kết bạn mới. Tuy nhiên, hầu hết các bạn đồng trang lứa đều đã có nhóm bạn cố định, nên bé khó hòa nhập.

Để tìm được bạn mới, bé mỗi ngày đều mang đồ chơi và đồ ăn vặt khác nhau cho các bạn, đôi khi còn chiều theo những yêu cầu vô lý của họ.

Ảnh minh họa

Một lần, con gái người này muốn chơi với một cô bé, nhưng cô bé đó chỉ vào chiếc giày bị rơi của mình và yêu cầu con chị nhặt lên. Không ngờ, con chị lập tức chạy tới nhặt giày và cúi xuống giúp cô bé đi giày.

Cảnh tượng đó khiến người mẹ khi nhìn thấy rất đau lòng. Sau khi về nhà, cô ấy ôm con vào lòng và nói: "Mẹ biết con sợ không có ai chơi cùng nên mới đồng ý giúp bạn nhặt giày. Nhưng dưới sân còn nhiều bạn khác mà, nếu bạn ấy không chơi với con, con vẫn có thể chơi với người khác, không cần phải làm khổ mình như vậy".

Lần sau khi xuống sân, con chị lại gặp cô bé đó, và lần này cô bé dụ dỗ con chị và các bạn khác nhặt giày cho mình bằng quà tặng. Lần này, con chị quyết định từ chối và chỉ ra rằng hành động đó của cô bé là sai.

Không ngờ, cô bé không những không nghe mà còn xúi giục các bạn khác không chơi với con chị. Lúc này, người mẹ đã kịp thời đến và nói: "Không sao, mẹ sẽ chơi với con".

Có mẹ ủng hộ, cô bé có thêm tự tin và quyết định rời bỏ nhóm bạn đó.

Dù đây chỉ là cách trẻ nhỏ giao tiếp và không có ác ý, nhưng sự mất giá trị bản thân thường bắt đầu từ những lần nhượng bộ và chiều theo người khác. Khi một người mất đi giá trị bản thân, họ sẽ có xu hướng hy sinh mình để duy trì mối quan hệ.

Thậm chí, họ có thể thực hiện những hành động không đúng với mong muốn của mình, gây tổn thương cho bản thân chỉ để làm hài lòng người khác. Với các bé gái, mức độ tự trọng và tình yêu bản thân quyết định chất lượng cuộc sống sau này của các em.

Vì vậy, cha mẹ không nên chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của tự trọng và tình yêu bản thân khi có vấn đề xảy ra. Mà hãy giúp con xây dựng đúng giá trị bản thân từ nhỏ, để các em nhận ra rằng cảm nhận và nhu cầu của mình cũng quan trọng, xứng đáng được tôn trọng và đáp ứng.

2. Giúp con gái xây dựng nội tâm mạnh mẽ

Một giáo viên tâm lý tại một trường trung học trọng điểm ở Trung Quốc đã từng chia sẻ về một trường hợp nữ sinh tự tử: Cô bé luôn có thành tích học tập rất tốt, nằm trong top 10 của lớp. Nhưng bố mẹ cô không hài lòng, họ cho rằng nếu không đứng nhất thì không phải là giỏi. Để nâng cao thành tích của con, bố mẹ không ngần ngại chi tiền mời gia sư dạy kèm.

Họ còn thiết lập một thời gian biểu nghiêm ngặt cho các ngày nghỉ lễ, buổi sáng dậy lúc 6 giờ, học đến 12 giờ đêm mới được đi ngủ. Ngoài việc ăn uống và ngủ nghỉ, cô bé gần như không có thời gian để thở. Phương pháp giáo dục ngột ngạt này đã biến cô thành một cỗ máy học tập không hồn.

Cô bé rất chú trọng đến điểm số và xếp hạng của mình, thậm chí một kỳ thi nhỏ cũng có thể khiến cô lo lắng đến mức không ngủ được cả đêm. Cuối cùng, trong một lần thi thử, cô bé không làm tốt môn Ngữ văn, khiến thứ hạng tụt xuống. Không thể chấp nhận sự thật này, cô bé đã tự tử bằng cách cắt cổ tay trong nhà vệ sinh nữ. May mắn là người lao công đã kịp thời phát hiện và cứu sống cô.

Trong quá trình trò chuyện với giáo viên, cô bé nhiều lần nhắc đến từ "sợ hãi".

Cô sợ không đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ, sợ không đỗ vào trường đại học lý tưởng, sợ mỗi lần điểm số thay đổi. Sự căng thẳng này đã xâm chiếm nội tâm của cô bé, khiến cô trở nên dễ tổn thương.

Giáo dục, điều đáng sợ nhất chính là khi cha mẹ trở thành những kẻ lạnh lùng gây áp lực, còn con cái trở thành nô lệ của điểm số. Cha mẹ quá chú trọng đến thành tích, mà không quan tâm đến cảm nhận nội tâm của con, cuối cùng có thể dẫn đến những kết quả ngược lại, thậm chí đẩy con vào bờ vực tuyệt vọng.

Thực tế, việc xây dựng nội tâm kiên cường cho con còn quan trọng hơn việc theo đuổi những thành tựu bên ngoài.

3. Đưa con gái đọc nhiều sách, trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống

Một blogger du lịch từng chia sẻ cảm nhận: "4 năm của con gái tôi còn thú vị hơn 40 năm trước đây của tôi". Từ khi con gái lên 4 tuổi, anh ấy đã đưa con đi khám phá thiên nhiên, khám phá núi rừng.

Anh ấy nói: "Tôi không bao giờ lo lắng rằng con sẽ bị thua thiệt trong cuộc đua cuộc đời, bởi cuộc đời là một cuộc đua marathon, và tiêu chuẩn đánh giá thắng thua là sức khỏe, niềm vui và trải nghiệm phong phú".

Một số người cho rằng con còn quá nhỏ để hiểu được điều gì. Nhưng thực tế làm những điều này khi con còn nhỏ mới thực sự có ý nghĩa.

Chưa bước vào trường học, con đã có cơ hội trải nghiệm sự đa dạng của thế giới, cảm nhận nhiều lối sống khác nhau và nhìn thấy những cảnh đẹp khác nhau. Những trải nghiệm này là tài sản tinh thần vô giá, khuyến khích con dũng cảm khám phá những điều chưa biết và chấp nhận sự thay đổi.

Phương pháp nuôi dưỡng tốt nhất không phải là tích lũy vật chất, mà là nuôi dưỡng tinh thần và mở rộng tầm nhìn.

4. Đem lại cho con gái cảm giác an toàn

Nhà tâm lý học Maslow từng nói: "Cảm giác an toàn là nền tảng của sức khỏe tinh thần. Khi trẻ có cảm giác an toàn, chúng mới có sự tự tin và lòng tự trọng, từ đó xây dựng được mối quan hệ tin cậy với người khác".

Đối với con gái, cảm giác an toàn là nền tảng của hạnh phúc suốt đời. Những cô gái thiếu cảm giác an toàn có thể dành cả cuộc đời để tìm kiếm sự an ủi từ người khác.

Có 1 câu chuyện như sau: Một cô gái nọ, khi cô ấy chưa đầy 1 tuổi, mẹ đã rời bỏ gia đình, và cha cô ấy tái hôn. Cô lớn lên trong sự la mắng và đánh đập của bà nội. Chưa từng cảm nhận được tình yêu của cha mẹ, cô cũng chưa từng trải qua sự ấm áp của gia đình.

Tất cả điều này khiến cô luôn khao khát một mái ấm, trở thành đứa trẻ dễ bị lừa chỉ bằng một viên kẹo. Một lần, khi cô ấy bị bệnh và phải đi xe về nhà, cô gặp một tài xế tốt bụng, người đã quan tâm đặc biệt khi biết tình trạng sức khỏe của cô.

Sự quan tâm này từ một người xa lạ đã mang đến cho cô một sự ấm áp chưa từng có. Cả hai trò chuyện rất hợp, và trước khi rời đi, họ còn trao đổi số liên lạc. Kể từ hôm đó, cô bắt đầu thường xuyên liên lạc với tài xế.

Khi biết tài xế còn độc thân, cô gái đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với ông ta. Một cô gái ở tuổi thanh xuân, và một người đàn ông đã gần 40 tuổi, cả hai đã đến với nhau.

Cô gái này đã bỏ học để kết hôn với người đàn ông lớn tuổi hơn cả cha mình. Dù bạn bè có khuyên nhủ thế nào, cô ấy vẫn không nghe, chỉ nói: "Ông ấy đối xử với tôi rất tốt".

Và cứ như vậy, hai người đã sống chung với nhau hơn mười năm, người tài xế cũng đã chăm sóc cô khá chu đáo. Nhưng rồi hạnh phúc cũng không kéo dài, người tài xế đột ngột qua đời vì bệnh.

Tưởng rằng sau những chuyện này, cô sẽ trưởng thành và bắt đầu lại cuộc sống của mình. Vì cô ấy vẫn còn trẻ, mọi thứ vẫn còn kịp. Nhưng không ngờ, những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm khó có thể thoát khỏi vũng lầy của cuộc đời. Cô ấy tái hôn, nhưng lần này đối tượng lại là một ông già còn lớn tuổi hơn.

Dù người thân và bạn bè có khuyên can đến đâu, cô vẫn cố chấp theo đuổi sự lựa chọn của mình. Sự thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình ban đầu đã khiến cô ấy thiếu cảm giác an toàn trầm trọng. Cô không thực sự tìm kiếm một người bạn đời, mà đang tìm kiếm sự thiếu vắng tình cha.

Người khác có thể thấy đối tượng của cô rõ ràng không phù hợp, nhưng với cô ấy, đó là ánh sáng duy nhất trong đời. Sự thiếu thốn thời thơ ấu luôn đeo bám, ảnh hưởng đến những lựa chọn và giá trị của cuộc đời cô.

Sự trưởng thành của con gái phải trả giá nhiều hơn con trai rất nhiều. Một khi đã đi sai đường, rất khó để quay lại.

Một nhà tâm lý học từng nói: "Sự yêu thương và đồng hành của cha mẹ trong những năm đầu đời quyết định màu sắc cuộc đời của đứa trẻ". Trong giai đoạn thơ ấu, khi cha mẹ trao đủ tình yêu thương, trẻ sẽ cảm thấy tràn đầy sự an toàn.

Đặc biệt, đối với con gái, tình yêu của cha là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống; tình yêu của mẹ là bến cảng bình yên cho tâm hồn.

Khi có nền tảng ấm áp này, con gái sẽ tiến lui thoải mái, dám dũng cảm khám phá thế giới, và khi cần, sẽ tìm thấy sự an ủi từ gia đình.

Mang đến cho con gái cảm giác an toàn, có lẽ đây là bài học quan trọng nhất mà cha mẹ cần làm, và cũng là món quà quý giá nhất dành cho con.

Thực tế, khi con gái bạn lớn lên, bạn sẽ thấy mối liên hệ giữa tuổi thơ bạn dành cho con và sức mạnh, phẩm chất con có được hiện tại. Sự tự tin, kiên cường và sức mạnh mà con gái thể hiện khi trưởng thành, phần lớn bắt nguồn từ tình yêu, sự giáo dục và môi trường cha mẹ đã dành cho con trong thời thơ ấu.

Cái gọi là nuôi dưỡng phong phú, chính là giúp con gái nhận ra rằng, không có thứ gì như tiền bạc, quà tặng hay tình yêu có thể cao quý bằng chính bản thân con.

Cái gọi là phẩm giá, không phải là chịu đựng những bất công của cuộc sống, mà là có khả năng chống lại và tự cứu mình trong những hoàn cảnh khó khăn.

Nếu bạn có con gái, hãy giúp con mặc áo giáp, để con có thể vượt qua mọi thử thách và tiến về phía trước trong cuộc đời.

Hãy trao cho con cảm giác an toàn, dạy con biết yêu thương và tôn trọng bản thân, xây dựng nội tâm mạnh mẽ, mở rộng tầm nhìn, để con có thể đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống một cách tự tin.