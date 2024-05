Đánh bại 'cú đấm' của thổi nồng độ cồn, một hãng bia vẫn tăng trưởng trong năm 2023 và Q1/2024, đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam bất chấp lo ngại ‘ngày tàn của bia rượu’

Từng là thị trường bia tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhưng vào năm 2023, thị trường bia Việt Nam chứng kiến lượng tiêu thụ sụt mạnh trong bối cảnh sức mua giảm, cộng thêm việc cơ quan chức năng siết chặt quy định về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp bia đều đi xuống.

Hãng bia tăng trưởng trong năm 2023 bất chấp rào cản nồng độ cồn

Trong số 4 'đại gia' chiếm thị phần lớn nhất là Sabeco, Habeco, Heineken và Carlsberg, thì 2 cái tên có công bố báo cáo tài chính năm 2023 đã chứng minh sự khó khăn của thị trường.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) lần lượt giảm gần 13% và 23% so với mức cao kỷ lục đạt được năm 2022. Tương tự, kết quả của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) cũng giảm lần lượt 8% và 30% so với năm trước.

Tuy nhiên, sản lượng của hãng bia Carlsberg Việt Nam đã tăng trưởng 8% vào năm 2023.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Carlsberg trên toàn cầu ghi nhận doanh thu tăng 9,2%, đạt 73,6 tỷ DKK (tương đương 10,6 tỷ USD). Con số này đạt được là nhờ vào việc tăng giá thành sản phẩm, trong khi lượng bia tiêu thụ của tập đoàn giảm nhẹ 0,5%.

Lượng bia tiêu thụ ghi nhận sự sụt giảm tại 2 trong số 3 thị trường lớn nhất của Carlsberg là Tây Âu và Đông Âu, với mức giảm lần lượt 4% và 2,3%. Tuy nhiên, tại châu Á, con số này tăng trưởng 3,7%, đặc biệt ở các thị trường Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ.

Trong đó, thị trường Trung Quốc vẫn là con bài chiến lược với 60% doanh số bán hàng, trong khi Việt Nam và Ấn Độ chiếm 17%.

Carlsberg giữ vững vị trí là hãng bia lớn thứ 4 tại Việt Nam, với 8% thị phần cùng mức tăng trưởng sản lượng cũng là 8%. Các thương hiệu 1664 Blanc, Tuborg và Huda là những con bài chiến lược cho sự tăng trưởng trong năm ngoái của hãng, và được định hướng tăng cường đầu tư trong những năm tới để phát triển kênh phân phối, mở rộng phạm vi và số lượng cửa hàng.

Châu Á là điểm sáng lớn của Carlsberg trong năm 2023 (Ảnh: Carlsberg)

Sự trở lại của các 'đại gia' bia trong năm 2024?

Quý 1 năm 2024, tình hình kinh doanh của Carlsberg được cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu tăng trưởng 6,4% cùng lượng sản phẩm bán ra tăng 2%, trong đó cả 3 thị trường chính đều có cải thiện. Đặc biệt, các thương hiệu đồ uống có cồn tăng trưởng tốt. Hai thương hiệu là Carlsberg và Tuborg có lượng bán ra tăng lên lần lượt là 15% và 8% so với quý 1 năm ngoái.

Khu vực châu Á (bao gồm Trung Quốc, Lào và Việt Nam) vẫn tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của hãng với sự tăng trưởng 3,1% trong doanh số bán hàng, với doanh thu tăng 7,6% so với cùng kỳ. Thị trường Trung Quốc chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất do hiệu ứng từ Tết nguyên đán, trong khi đó, Việt Nam có lượng tiêu thụ sản phẩm của Carlsberg tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Carlsberg có sự tăng trưởng về doanh thu và số lượng bia bán ra ở cả 3 thị trường chính (Ảnh: Carlsberg)

Thực tế tại thị trường Việt Nam, Sabeco vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 7.184 tỷ đồng, tăng 970 tỷ (tương ứng tăng 15,6%) so với cùng kỳ năm ngoái, lãi sau thuế 1.024 tỷ đồng, nhích nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 6% so với quý trước. Kết quả này giúp “gã khổng lồ” ngành bia chấm dứt chuỗi 5 quý liên tiếp tăng trưởng âm so với cùng kỳ.

Doanh thu quý 1/2024 của Habeco cũng tăng 11,5% so với cùng kỳ, nhưng công ty báo lỗ 13 tỷ trước thuế do chi phí bán hàng quá lớn.

Theo số liệu từ Statista, năm 2023, doanh thu của ngành bia đạt 630 tỷ USD trên toàn cầu, tương đương với năm 2019 – thời điểm trước khi đại dịch Covid diễn ra và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng, đạt mức doanh thu 822 tỷ USD vào năm 2028.

Carlsberg là tập đoàn bia của Đan Mạch với bề dày lịch sử hơn 200 năm với danh mục trên 140 thương hiệu bao gồm bia và các loại thức uống khác. Các nhãn hiệu Carlsberg, Tuborg và Baltika của tập đoàn nổi tiếng khắp châu Âu và trên toàn cầu. Đặc biệt kể từ năm 1976 tới nay, lượng bia Carlsberg và Tuborg xuất khẩu vượt rất xa doanh số bán hàng trong nước.

Cổ đông lớn nhất của tập đoàn là quỹ Carlsberg (nắm giữ 30% cổ phần); bên cạnh đó, quỹ BlackRock và công ty dịch vụ tài chính Massachusetts cũng nắm giữ trên 5% cổ phần của tập đoàn, theo số liệu cuối năm 2021.

Việt Nam là một trong số những thị trường chiến lược của Carlsberg, khi tập đoàn là một trong những công ty đầu tiên của Đan Mạch đầu tư vào nước ta và xây dựng nhà máy liên doanh tại Hà Nội vào năm 1993. Kể từ năm 2011, Carlsberg chính thức sở hữu nhà máy bia Huế và thương hiệu Huda, góp phần xây dựng vị thế vững chắc của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các sản phẩm chính của Carlsberg tại Việt Nam (Ảnh: Carlsberg Việt Nam)