Đánh giá chi tiết Galaxy Z Flip5: Smartphone 'vỏ sò' đáng mua nhất hiện nay

Thay đổi nhỏ về thiết kế

Mặc dù khe hở do bản lề tạo ra trên Galaxy Z Flip4 không mang lại cảm giác khó chịu cho người dùng, nhưng tôi đánh giá rất cao việc Samsung cải tiến công nghệ và làm cho bản lề trên Galaxy Z Flip5 kín hoàn toàn khi đóng lại. Tôi nghĩ, sự thay đổi này một phần là do các đối thủ như Oppo Find N2 Flip, Vivo X Flip đều có cơ chế gập không khe hở, do đó Samsung buộc phải cải tiến trên sản phẩm mới của mình.

Trải nghiệm đóng mở trên Galaxy Z Flip5 đã cải thiện hơn nhiều so với thế hệ tiền nhiệm khi cảm giác gập trên bản lề mới mượt mà hơn, cùng với đó là nếp gấp cũng được làm mờ hơn kha khá. Phần bản lề chắc chắn giúp cho máy có thể mở được ở nhiều góc độ, phù hợp trong những tình huống chụp ảnh selfie khi mà bản thân Z Flip5 có thể tự tạo thành tripod đặt lên bề mặt phẳng.

Một điểm cộng lớn cho Galaxy Z Flip5 là đạt xếp hạng chống nước IPX8, cao nhất trên một chiếc smartphone màn hình gập giúp cho việc sử dụng máy trong các điều kiện môi trường ẩm ướt được an toàn hơn.

Màn hình ngoài lớn

Thiết kế tổng thể của Galaxy Z Flip5 gần như không đổi ngoại trừ phần màn hình phụ Flex Window được làm nổi bật và to ra. Màn hình phụ được xem là một trong những điểm nhấn được Samsung phát triển từ thế hệ Z Flip đầu tiên cho đến nay.

Kích thước của màn hình phụ cũng vì thế mà tăng dần qua mỗi năm, từ một dải đen 1,1 inch hiển thị thông báo tin nhắn cuộc gọi trở thành một màn hình kích thước 3,4 inch trên Galaxy Z Flip5.

Màn hình Flex Window mới của Z Flip5 thực sự là một điểm nhấn và là một sự nâng cấp cần thiết cho điện thoại, bởi nó mang lại nhiều tiện ích hơn bao giờ hết. Mặc dù độ phân giải chỉ dừng lại ở mức 720 x 784 pixel nhưng với tấm nền Super AMOLED được tích hợp, chất lượng hình ảnh cho ra từ Flex Window là rất ấn tượng, tông màu nổi bật và góc nhìn rộng khi mang ra sử dụng ở ngoài trời.

Thêm vào đó, cách thiết kế thông minh của Samsung giúp tôi khó nhận biết được sự có mặt của màn hình phụ khi nó được tắt, do phần nửa trên mặt lưng của Z Flip5 được sơn đen hoàn toàn.

Với màn hình lớn hơn, Flex Window cũng mang đến nhiều chức năng hơn, bao gồm tùy chỉnh các tiện ích, thiết lập giao diện hay chạy các ứng dụng bên thứ ba. Một trong số đó phải kể đến việc chụp ảnh bằng camera chính khi giờ đây, tôi có thể quát sát dễ dàng và thao tác thuận tiện, nhanh chóng.

Các ứng dụng bên thứ ba chạy trên Flex Window giúp tôi có thể thoải mái trả lời nhanh tin nhắn hay điều khiển nhạc một cách nhanh chóng mà không cần phải mở màn hình trong.

Khi mở ra, bạn sẽ nhận được màn hình chính không nhiều khác biệt so với thế hệ cũ khi vẫn là tấm nền Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch, độ phân giải Full HD+, cung cấp hình ảnh chi tiết, sắc nét và góc nhìn rộng. Tỷ lệ khung hình vẫn là 22:9, dễ dàng vuốt từ trái sang phải nhưng vẫn cần với lên để truy cập vào các nội dung nằm ở góc trên cùng khi sử dụng một tay. Khi sử dụng ngoài trời, Galaxy Z Flip5 hiển thị rất tốt nhờ độ sáng tối đa hơn 1.500 nit mà Samsung trang bị, cao hơn gấp đôi so với mức 772 nit của Z Flip4.

Camera cải tiến

Điều mà tôi mong mỏi bấy lâu là dòng Z Flip được trang bị thêm camera tele, nhưng có vẻ như điều đó không thành sự thật trên Z Flip5. Thay vào đó, máy được trang bị bộ đôi camera kép đều 12 MP, bao gồm cảm biến chính 12 MP f/1.8 và camera góc siêu rộng 12 MP f/2.2. Mặc dù thông số không quá khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng tôi phải thừa nhận khả năng chụp ảnh trên Z Flip5 đã được cải thiện và khiến tôi khá ngạc nhiên.

Trong điều kiện đủ sáng, hình ảnh cho ra từ Galaxy Z Flip5 được thể hiện khá tốt, dải HDR làm việc hiệu quả với các áng mây rõ ràng và mảng trời xanh ngắt ở cả cam chính và cam góc rộng. Độ chi tiết của bức ảnh cũng được thể hiện tốt ở cả trung tâm bức hình lẫn ngoài rìa. Màu sắc có phần nịnh mắt đúng với chất ảnh truyền thống của Samsung.

Bên cạnh đó, Galaxy Z Flip5 được tích hợp thuật toán xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) do AI cung cấp để tối ưu hóa ảnh. Khi chụp ảnh thức ăn, Galaxy Z Flip5 tự động nhận biết vật thể để đẩy độ tương phản, cho ra bức hình bắt mắt và làm cho món ăn trông ngon miệng hơn. Khi chụp ở cự ly gần, máy cũng tạo nên hiệu ứng xóa phông nhờ khẩu độ f/1.8 trên cảm biến chính, tạo độ nổi khối cho chủ thể.

Về khả năng selfie, người dùng có hai lựa chọn, một là selfie qua camera ở màn hình chính có độ phân giải 10 MP, hoặc qua camera chính trên màn hình ngoài. Với Flex Window, người dùng có thể dụng để quay vlog trải nghiệm, hay chỉ đơn giải là chụp ảnh selfie với chất lượng tốt hơn nhờ camera chính 12 MP.

Khả năng quay video trên Galaxy Z Flip5 cũng được cải thiện đáng kể, nhất là quay được độ phân giải 4K ở 60 FPS, hỗ trợ chống rung OIS. Máy hỗ trợ zoom kỹ thuật số và có thuật toán tăng cường độ sắc nét, cũng như tập trung thu âm thanh ở vùng được zoom.

Hiệu năng mạnh

Bên trong Galaxy Z Flip5 là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 đầu bảng, cung cấp trải nghiệm sử dụng hàng ngày mượt mà, kết hợp với tần số quét 120 Hz giúp cho thao tác vuốt chạm được trơn tru hơn. Khả năng phản hồi khi mở ứng dụng cho tốc độ nhanh, ngay cả khi tôi mở liên tiếp ba ứng dụng cùng một lúc để thử thách máy.

Về khả năng chơi game, Galaxy Z Flip5 thể hiện khá ấn tượng với tốc độ khung hình luôn ở mức ổn định. Các bài điểm tra điểm chuẩn tổng hợp trên Z Flip5 cho ra kết quả tốt hơn so với thế hệ cũ dùng chip Snapdragon 8+ Gen 1. Điểm số đa nhân và đơn nhân của Z Flip5 đạt lần lượt là 1.354 và 4.288 điểm, cao hơn so với 1.291 và 4.015 điểm tương ứng của Z Flip4.

Dung lượng pin không đổi nhưng lại “trâu” hơn

Galaxy Z Flip5 vẫn trang bị viên pin 3.700 mAh tương tự thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, nhờ khả năng quản lý điện năng hiệu quả của con chip Snapdragon 8 Gen 2, thời lượng sử dụng của Z Flip5 đã cải thiện đáng kể.

Tham khảo bài kiểm tra từ chuyên trang Tom’s Guide, Galaxy Z Flip5 đạt thời gian on screen lên đến 9 giờ 53 phút với tác vụ lướt web liên tục trên nền 5G, trong khi Galaxy Z Flip4 chỉ đạt 8 giờ 57 phút trong cùng một điều kiện test. Trải thực tế của tôi nhận được từ Z Flip5 là máy có thể trụ được từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối đối với các tác vụ sử dụng thường ngày, bao gồm lướt mạng xã hội, xem video ngắn và nghe nhạc, cũng như nhắn tin, đàm thoại.

Một điểm đáng tiếc là công nghệ sạc nhanh trên Galaxy Z Flip5 vẫn giữ ở mức 25 W đối với sạc có dây và 15 W cho sạc không dây. Trong tương lai, hy vọng Samsung có thể tăng dung lượng pin cũng như công suất sạc nhanh cho dòng Galaxy Z nói chung và Z Flip nói riêng.

Tổng kết

So với người đàn em Z Flip4, Galaxy Z Flip5 thực sự là một bước nhảy vọt về ngoại hình với màn hình phụ Flex Window kích thước lớn, mang đến trải nghiệm sử dụng ấn tượng cùng với đó là những nâng cấp về bản lề giúp cho máy giờ đây trông gọn gàng, tinh tế hơn.

Ngoài hai điểm màn hình phụ và bản lề kể trên, Samsung dường như cho thấy sự thận trọng trong việc phát triển smartphone gập. Nhưng dù vậy, Galaxy Z Flip5 tính đến thời điểm hiện tại được xem là mẫu smartphone gập dạng vỏ sò toàn diện nhất trên thị trường và đáng để sở hữu.