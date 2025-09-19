Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh hài từng đi gánh gạch, giờ cát xê trăm triệu/ngày nhờ 'Gặp nhau cuối tuần'

19-09-2025 - 09:47 AM | Sống

Từ một chàng trai nghèo, nghệ sĩ bỗng vụt sáng với cát xê lên tới cả trăm triệu/ngày nhờ bước đệm từ "Gặp nhau cuối tuần".

Nghệ sĩ hài Chiến Thắng tên đầy đủ là Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1975 tại Vĩnh Phúc. Xuất thân trong một gia đình nghèo nên anh phải đi làm từ sớm để phụ gia đình.

Năm lớp 6, Chiến Thắng đã bán kem rong để kiếm thêm tiền học. Tới khi học lớp 10, anh bắt đầu với nghề gánh gạch thuê. Công việc kéo dài suốt 3 năm phổ thông, kể cả mỗi dịp nghỉ hè đại học.

Danh hài từng đi gánh gạch, giờ cát xê trăm triệu/ngày nhờ 'Gặp nhau cuối tuần'- Ảnh 1.

Danh hài Chiến Thắng từng có tuổi thơ cơ cực.

Hai năm ôn thi đại học, Chiến Thắng lên Hà Nội xin làm đá ốp lát, ngày làm, tối học. Cho tới khi học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh vẫn làm cái nghề ấy. Thậm chí, danh hài còn nhận thêm nghề khắc bia mộ, nặn tượng, vẽ tranh… Nam nghệ sĩ từng thổ lộ việc gì cũng nhận làm, miễn là chân chính mà kiếm được tiền.

Cuộc đời của Chiến Thắng bước sang một trang mới vào năm 2001. Thời điểm này, chương trình Gặp nhau cuối tuần mới được chiếu trên VTV đã nhanh chóng tạo cơn sốt.

Trong một lần đưa người em xuống Hà Nội học, Chiến Thắng đi ngang qua Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) . Bỗng dưng anh chợt có ý nghĩ táo bạo là vào gặp “cha đẻ” của chương trình này.

Lúc đó NSND Khải Hưng cho Chiến Thắng diễn thử một vai tiểu phẩm, không ngờ anh nhận được cái gật đầu đồng ý của vị đạo diễn khó tính. Cơ duyên đến với môn nghệ thuật thứ 7 bắt đầu từ đó và đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Chiến Thắng.

Danh hài từng đi gánh gạch, giờ cát xê trăm triệu/ngày nhờ 'Gặp nhau cuối tuần'- Ảnh 2.

Chiến Thắng nổi tiếng nhờ "Gặp nhau cuối tuần".

Nét duyên dáng, chất giọng gây cười của Chiến Thắng đã mang đến cho khán giả những giờ phút thư giãn thoải mái trong Gặp nhau cuối tuần. Năm 2006, anh tiếp tục nổi tiếng với seri hài độc tấu Nói xấu vợ . Kể từ đó, anh nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ những nghệ sĩ hài nổi tiếng và đắt show của miền Bắc.

Nam nghệ sĩ từng tiết lộ, vào những dịp lễ Tết, có những ngày anh đi diễn 4-5 show. Cứ tính bình quân 30 triệu/show. Trung bình mỗi ngày anh kiếm được hàng trăm triệu đồng.

Nổi tiếng và giàu có là vậy nhưng Chiến Thắng cũng không tránh khỏi lận đận trong tình duyên. Nghệ sĩ hài Chiến Thắng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh và vợ đầu có 2 con trước khi chia tay. Ở cuộc hôn nhân thứ 2, nam diễn viên và vợ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, song cũng "đường ai nấy đi" khi đã có một con chung.

Hiện tại, nam diễn viên sinh năm 1975 có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã tên Thu Ngọc, kém anh 15 tuổi. Cặp đôi đã có với nhau 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Danh hài từng đi gánh gạch, giờ cát xê trăm triệu/ngày nhờ 'Gặp nhau cuối tuần'- Ảnh 3.

Chiến Thắng cùng bà xã hiện tại.

Gia đình Chiến Thắng sống trong một căn biệt thự rộng 120m2 ở Vĩnh Phúc. Căn nhà này được nam danh hài hoàn thiện trong năm 2016, thời điểm đó chi phí xây dựng của căn biệt thự là 5 tỷ đồng. Chiến Thắng cho hay đây là thành quả anh có được sau 2 năm chạy show.

Ở tuổi 50, nghệ sĩ Chiến Thắng có sự nghiệp ổn định và cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ. Tuy nhiên, anh thừa nhận bản thân bận rộn với công việc diễn xuất đến mức không có thời gian chơi với các con.

Những năm qua, nam diễn viên vẫn đi show đều đặn. Anh chia sẻ, bà xã Thu Ngọc đã hy sinh sự nghiệp riêng để dành thời gian lo việc nội trợ trong nhà, cũng như giúp anh sắp xếp lịch diễn, quản lý tài chính. Nhờ đó, công việc của nghệ sĩ Chiến Thắng cũng suôn sẻ hơn.

Danh hài từng đi gánh gạch, giờ cát xê trăm triệu/ngày nhờ 'Gặp nhau cuối tuần'- Ảnh 4.

Danh hài vẫn miệt mài chạy show ở tuổi 50.

Lý giải việc ít chia sẻ về vợ con với truyền thông, nghệ sĩ sinh năm 1975 cho biết vì bà xã không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên anh không muốn bị ảnh hưởng tới giới giải trí. Với anh hiện tại chỉ cần con cái lớn khôn, cuộc sống vợ chồng bình yên là đủ.

Nam nghệ sĩ bị "thất sủng" bật khóc: “Bạn bè đều nổi tiếng, thành danh hài trừ tôi”

Theo Ngọc Thanh/VTCnews

VTCNews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt du lịch Trung Quốc chính thức có thể dùng tiền Việt, không cần đổi ngoại tệ: Bằng 1 ứng dụng

Khách Việt du lịch Trung Quốc chính thức có thể dùng tiền Việt, không cần đổi ngoại tệ: Bằng 1 ứng dụng Nổi bật

Chi 36 tỷ đồng mua biệt thự của thương hiệu lớn, nữ chủ nhà bàng hoàng khi tường nứt, bên trong toàn rác

Chi 36 tỷ đồng mua biệt thự của thương hiệu lớn, nữ chủ nhà bàng hoàng khi tường nứt, bên trong toàn rác Nổi bật

Nuôi con học cấp 3 với 15 triệu/tháng: Bảng chi tiêu chi tiết của một bà mẹ Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ

Nuôi con học cấp 3 với 15 triệu/tháng: Bảng chi tiêu chi tiết của một bà mẹ Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ

09:43 , 19/09/2025
4 kiểu ăn sáng "tàn phá" mạch máu nhanh nhất nhưng hiếm người Việt nào chưa từng làm trong đời

4 kiểu ăn sáng "tàn phá" mạch máu nhanh nhất nhưng hiếm người Việt nào chưa từng làm trong đời

09:15 , 19/09/2025
Trẻ con hồn nhiên kiểu không tưởng, chơi nửa ngày gây thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng khiến chủ nhà xanh mặt và dân mạng bàng hoàng

Trẻ con hồn nhiên kiểu không tưởng, chơi nửa ngày gây thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng khiến chủ nhà xanh mặt và dân mạng bàng hoàng

09:10 , 19/09/2025
Cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ nổi tiếng sau tai nạn ngã xuống hố sâu 3 mét, chấn thương nghiêm trọng

Cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ nổi tiếng sau tai nạn ngã xuống hố sâu 3 mét, chấn thương nghiêm trọng

08:54 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên