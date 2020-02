Danh mục 19 dự án nhà ở chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020 tại TP Dĩ An (Bình Dương)

Dự án khu dân cư - đô thị - dịch vụ khu phố Tây B của Công ty ĐT&QLDA Bình Dương với diện tích 3,9 ha tại phường Đông Hòa. Dự án Khu nhà ở, thương mại dịch vụ Đông Bình Dương của Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương với diện tích 126,7 ha tại phường Tân Bình.

Khu nhà ở Nam An của Công ty ĐTXD TM Nam An với diện tích 0,97 ha tại phường Tân Đông Hiệp.

Dự án khu dân cư - đô thị - dịch vụ khu phố Đông của Công ty ĐT&QLDA Bình Dương với diện tích 1,96 ha tại phường Đông Hòa.

Khu nhà ở Hương Sen 2 của Công ty Hương Sen với diện tích 0,4 ha tại phường An Bình.

Khu căn hộ cao tầng Tín Điền (Stown Phúc An 1) của Công ty TNHH Tín Điền với diện tích 0,49 ha tại phường Dĩ An.

Chung cư khu nhà ở An Bình của Công ty XNK Thanh Lễ với diện tích 2,98 ha tại phường An Bình.

Khu nhà ở thương mại Trường An của CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường An với diện tích 11,31 ha tại phường An Bình.

Khu căn hộ cao tầng Stown Phúc An 2 của Công ty TNHH STC Bình Dương với diện tích 0,17 ha tại phường Dĩ An.

Khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát của Công ty TNHH TM&DV Tân Việt Phát với diện tích 2,1 ha tại phường Bình Thắng.

Khu căn hộ cao cấp Hưng Thịnh SunShine của Công ty TNHH ĐTXD Nhà Hưng Thịnh với diện tích 0,95 ha tại phường Đông Hòa.

Khu nhà ở thương mại Quốc Cường của Công ty TNHH Đầu tư BĐS Quốc Cường với diện tích 1,1 ha tại phường Tân Đông Hiệp.

Khu nhà ở thương mại Bình An của CTCP BĐS Tân Mai với diện tích 1,87 ha tại phường Bình Thắng.

Khu căn hộ Bcons Garden của CTCP Địa ốc Bcons với diện tích 1,66 ha tại phường Dĩ An.

Chung cư Phúc Đạt Connect 2 của Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2 với diện tích 0,6 ha tại phường Đông Hòa.

Chung cư Quang Phúc Plaza của CTCP BĐS Dĩ An với diện tích 0,95 ha tại phường Đông Hòa.

Khu nhà ở Phất Khang của Công ty CP ĐT Địa ốc Phát Khang với diện tích 1,56 ha tại phường Đông Hòa.

Khu nhà ở và Dịch vụ Thương mại Bình An của Công ty TNHH ĐTXD Bình An Land với diện tích 0,43 ha tại phường Bình An.

Khu căn hộ Phú Đông An Bình của CTCP Địa ốc Phú Đông với diện tích 0,6 ha tại phường An Bình. Chung cư Tân Hòa (Building) của CTCP BĐS Phú Mỹ Hiệp với diện tích 0,93 ha tại phường Đông Hòa.