Danh mục “Cá mập” quy mô gần 22.000 tỷ chịu ảnh hưởng bởi một hãng hàng không, hé lộ lý do “gom” hơn chục triệu cổ phiếu Dabaco sau 2 tháng

Tại báo cáo hoạt động mới đây, quỹ ngoại Pyn Elite Fund cho biết thị trường chứng khoán tháng 7 trải qua diễn biến đầy sóng gió khi chỉ số VN-Index biến động trong vùng 1.220-1.300 điểm với mức tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước. Hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại này không thay đổi trong tháng 7.

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô tài sản quản lý vào cuối tháng 7 lên đến hơn 789 triệu EUR (~21.700 tỷ đồng). Hiệu suất đầu tư luỹ kế từ đầu năm 2024 đến cuối tháng 7 của quỹ ngoại này đạt 13,14%, vượt trội hơn so với mức tăng 10% của chỉ số chính.

Danh mục top 10 khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất gồm STB, ACV, MBB, HDB, TPB, FPT, CTG, DSE, OCB và VHC.

Trong tháng vừa qua, các cổ phiếu đã diễn biến tích cực nhất là HDB, PLX và MBB tăng từ 9,9% tới hơn 19% giá trị. Ngược lại, cổ phiếu HVN giảm sâu 36% trong tháng 7, DXS giảm 17,4% khiến hiệu suất của quỹ ngoại này khó bứt phá.

Hiệu suất đầu tư của Pyn Elite Fund

Top 10 danh mục đầu tư của Pyn Elite Fund

Theo Pyn Elite Fund, thị trường chứng khoán tháng 7 được hỗ trợ bởi sự đi lên của ngành ngân hàng, trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ sụt giảm do động thái chốt lời. Áp lực lên VND đã giảm bớt trước những thông điệp từ FED, VND tăng 0,76% so với USD trong tháng 7. Thêm vào đó, kết quả kinh doanh quý 2/2024 của nhiều doanh nghiệp niêm yết cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ từ vùng đáy năm 2023.

Về tình hình vĩ mô, dữ liệu kinh tế tháng 7 cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ. Xuất khẩu và nhập khẩu tăng tốc lên mức cao kỷ lục, lần lượt ghi nhận +19,1% và 24,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng xuất khẩu được thúc đẩy nhờ việc xuất khẩu hàng điện tử. Đồng thời, chỉ số PMI ngành sản xuất trong tháng 7 giữ vững ở mức 54,7 điểm. Sản xuất công nghiệp tăng 11% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022, vượt trội so với mức tăng 7,7% nửa đầu năm 2024.

Ngoài ra, vốn FDI giải ngân từ đầu năm đến nay tăng 8,4%. Tháng 7, Nhà nước đã thực hiện tăng lương cơ sở nhưng lạm phát tăng không đáng kể, giữ ổn định ở mức 4,4%.

Liên tục nâng sở hữu tại Dabaco (DBC)

Ở một động thái liên quan, Pyn Elite Fund mới đây đã mua thêm 1,63 triệu cổ phiếu DBC của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Giao dịch mua qua sàn được thực hiện vào ngày 1/8 vừa qua.

Sau giao dịch, Pyn Elite Fund đã nâng sở hữu tại Dabaco lên 22,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,45% vốn. Trước đó, quỹ ngoại này trở thành cổ đông lớn của Dabaco từ cuối tháng 5/2024. Sau khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, Pyn Elite Fund đã mua ròng 10,8 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp ngành chăn nuôi này,

Đánh giá riêng về Dabaco, Pyn Elite Fund nhận định đây là một trong những công ty lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi. Gần đây, doanh nghiệp đã có bước tiến đáng kể trong việc phát triển hoạt động kinh doanh mới về vắc-xin phòng dịch tả lợn châu Phi (ASF), một dự án được thực hiện với sự hợp tác của các nhà khoa học Mỹ từ năm 2021.

Kể từ đầu năm 2024, vắc-xin đã được tiêm cho 300.000 con lợn của DBC cho kết quả khả quan. Đặc biệt, nhà máy xắc-xin với công suất 200 triệu liều/năm đã được hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận GMP-WHO đầu tháng 8, đưa DBC đến gần hơn với việc đạt được sự chấp thuận thương mại cho vắc-xin. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ đàn gia súc của Dabaco mà còn ảnh hưởng tích cực tới ngành chăn nuôi Việt Nam, thậm chí kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận đáng kể cho công ty trong thời gian tới.