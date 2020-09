Danh mục Tundra Frontier Fund tăng mạnh trong tháng đầu tiên sau sáp nhập, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam chiếm 20%

Tundra Sustainable Frontier Fund vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 8, tháng đầu tiên sau khi sáp nhập 3 quỹ thành viên Tundra Vietnam Fund, Tundra Pakistan và Tundra Frontier Africa vào danh mục với nhiều điểm đáng chú ý.

Theo đó trong tháng 8, hiệu suất danh mục Tundra Sustainable Frontier Fund là +8,4%, tích cực hơn mức tăng 7,3% của chỉ số MSCI FMxGCC Net TR (benchmark) và 2,2% của MSCI EM Net TR.

Tundra Sustainable Frontier Fund cho biết việc lựa chọn các cổ phiếu tốt ở Việt Nam và Bangladesh đã góp phần tích cực vào hiệu suất hoạt động trong tháng. Quỹ cũng ghi nhận sự tham gia mua tích cực của các nhà đầu tư địa phương tại các thị trường đầu tư.

Tại Việt Nam, Tundra Sustainable Frontier Fund có sự quan tâm mạnh mẽ tới KDF, công ty đang có kế hoạch sáp nhập vào KDC cũng như kế hoạch liên doanh với "gã khổng lồ" VNM.

Vào cuối tháng 8, quy mô danh mục quỹ đạt 123,2 triệu USD, trong đó Pakistan là thị trường lớn nhất chiếm tỷ trọng 26%, trong khi Việt Nam xếp ngay sau với 20%. Quỹ hiện dành 95% danh mục đầu tư cổ phiếu và còn 5% tiền mặt.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục Tundra Sustainable Frontier Fund hiện có 2 cổ phiếu đến từ Việt Nam là FPT (6,8%) và LPB (3,5%).

Trong tháng 8, Tundra Sustainable Frontier Fund đã thực hiện việc sáp nhập một số quỹ thành viên do không còn đủ năng lực tài chính để quản lý sau ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Như tại thị trường Việt Nam, từ mức đỉnh cao danh mục hơn 200 triệu USD vào quý 1/2018, quy mô danh mục Tundra Vietnam Fund chỉ còn hơn 20 triệu USD tại thời điểm tiến hành sáp nhập.

Tundra Sustainable Frontier Fund cho biết quỹ tập trung vào các thị trường có khả năng nâng hạng Emerging markets như Việt Nam, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Ai Cập, Nigeria. Tundra Sustainable Frontier Fund cho rằng với sự gia tăng dân số mạnh mẽ cùng quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, sự xuất hiện của tầng lớp trung lưu cũng như môi trường chính trị ổn định, đây là những thị trường tiềm năng mà nhiều nhà đầu tư quốc tế vẫn chưa "khám phá" ra.

Theo đánh giá của Tundra, các thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục quỹ như Việt Nam, Srilanka, Pakistan đều có giá trị sổ sách trên cổ phần (Book value per share) hấp dẫn hơn so với tương quan S&P500, tuy nhiên chỉ số P/B lại thấp hơn nhiều.